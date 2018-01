Après les lynchages de policiers à Champigny, quelle est la politique sécuritaire de Manuel Macron ?

Reste à chiffrer le cout de vos desiderata parce que tout le problème est là.... Les gens veulent plus de prisons, plus d’internats pour sauvageons, mais quand il s’agit de passer à la caisse, les gens ne veulent plus. Car ils veulent aussi des piscines, des routes entretenues, des écoles gratuites, des maisons médicalisées à la campagne, des aéroports etc....