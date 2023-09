Après les purges russes, les purges chinoises ?

On a appris, au mois d'août, la disparition de Evgueni Prigojine et Dmitri Outkine, les chefs de Wagner morts en Russie dans un "accident d'avion" : on attend encore les résultats de l'enquête diligentée par Moscou...

On apprend aussi que plusieurs disparitions au plus haut sommet de l’état chinois inquiètent. Il s’agit de généraux, mais aussi du ministre des Affaires étrangères ou de la Défense.

Où est passé le ministre chinois de la Défense ? Sa dernière apparition publique remonte au 29 août, et Pékin ne donne aucune explication à sa disparition. Le général Li Shangfu s'est volatilisé !

Qu'est-il arrivé à ce général de 65 ans ? Fils d'un vétéran de l'Armée rouge, nommé au gouvernement il y a six mois, réputé proche du président chinois, sur la liste des personnalités visées par les sanctions américaines, il a été filmé il y a peu avec le maitre du Kremlin Vladimir Poutine qui l'a reçu à deux reprises...

Pour les responsables américains, il serait tombé pour corruption liée à des ventes d’armes et serait interrogé, en état d’arrestation.

Avant d'être ministre, il dirigeait le département des équipements militaires...

Pourtant, samedi 16 septembre, Li Shangfu apparait toujours sur le site officiel de son ministère. Lorsque l’on tape son nom sur la barre de recherche des réseaux chinois, les internautes s’interrogent notamment sur sa santé.

"J'espère que le général Li Shangfu est en bonne santé et qu'il est en sécurité...", déclare un internaute.

"Je suis un peu inquiet, j'espère qu'on saura vite ce qu'il devient..." commente un autre.

D'autant que les disparitions de ministres se multiplient. En juin, c’est le ministre des Affaires étrangères Qin Gang qui disparaissait pendant un mois, avant d’être remplacé. Personne ne sait encore pourquoi...

A peine plus de sept mois après sa nomination, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a été relevé de ses fonctions, a annoncé l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Soit le plus court mandat de chef de la diplomatie de l'histoire de la République populaire de Chine.

“L’opacité est plus que jamais la norme dans le fonctionnement de prise de décision en Chine”, explique Antoine Bondaz, chercheur de la fondation pour la recherche stratégique.

Une opacité qui caractérise aussi le régime russe : saura-t-on un jour les vraies raisons de la mort des chefs de Wagner ?

Qin Gang était rentré au gouvernement en même temps que le ministre de la Défense...

Au début de son troisième mandat, Xi Jinping avait promis de la stabilité : l'éviction ou la disparition de ces deux ministres donne plutôt l'image du contraire au sein même du pouvoir chinois...

