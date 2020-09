Après les vaches à lait, les moutons

Vous me direz qu’il y a donc pire, mais ceci n’est qu’un cheminement, surtout face à l’inaction, la non-réaction.

On se demande de plus en plus et à juste titre, jusqu’où pourra aller cet autoritarisme, ce despotisme j’ai envie de dire, de la part de nos élites, mais aussi des médias ordinaires et des instituts de sondages, souvent chapeautés par ces derniers et qui relaient volontiers toutes ces aberrations nous privant de jour en jour et de prétextes en prétextes, de ce qui nous est le plus cher juste après notre propre vie et celle de nos proches : la liberté !

Il faut dire qu’ils y mettent les moyens ;



- à commencer par la peur financière ; Elle se paie de plus en plus cher, la liberté ! D’une attestation absente, pas ou mal remplie à l’oubli ou au refus de porter un masque lorsque rien ne le justifie, si ce n’est un arrêté abusif.

C’est là un bon moyen de faire courber l’échine à une population qui travaille pour autre chose que pour payer des amendes !



- Ensuite vient la culpabilisation ; Celle-là vous place dans la position du méchant, prêt à sacrifier la vie des autres, de vos proches même, vous seriez presque un assassin, tout au moins un mauvais citoyen, égoïste et irresponsable. Prêts à contaminer les autres en cas d’épidémie vous êtes alors le pire des égoïstes !



- Un autre moyen très efficace, une méthode qui jusqu’à présent n’était pour nous que l’aperçu de ce qui pouvait se passer ailleurs, dans des pays ou la liberté n’est plus qu’un vulgaire mot, un lointain souvenir :

La dé crédibilisation, la mise au pilori de celui, celle ou ceux qui ne pensent pas comme la bien-pensance du moment l’exige ! Ceux-là sont alors rangés dans le tiroir de la honte, dangereux, antisociaux, indésirables et nuisibles à la société et sont totalement dénigrés.

On les taxe de fascisme, de négationnisme, d’appartenance à une extrême, droite ou gauche, on les accuse d’être des empêcheurs de tourner en rond, des adeptes de la théorie du complot, ce sont de toute façon eux les méchants !



- Et en dernier recours, on envoie ce qui fait encore plus peur, ce qui révolte, ce qui hérisse le poil tellement c’est gratuit et antisocial ; les casseurs, la violence sans raison, et là l’opinion bascule !

Et tout ça a été vu plusieurs fois, dans les mouvements sociaux qui deviennent gênants notamment.

Regardez bien l’histoire, passée et encore présente : instaurer peur et terreur est pour ceux qui veulent diriger sans partage ni compromis, le moyen le plus utilisée après les incarcérations, les empoisonnements, les disparitions et les exterminations ! Vous me direz qu’il y a donc pire, mais ceci n’est qu’un cheminement, surtout face à l’inaction, la non-réaction.

Ça devient grave, un pays où l’on ne peut plus avoir une simple opinion sans être aussitôt classé dans tel ou tel tiroir, il faut absolument être rangé dans une catégorie, surtout si ça peut servir les uns ou les autres.

Je ne suis ni fasciste, ni adepte de la théorie du complot, ni anarchiste ni rien qui puisse laisser penser à une quelconque appartenance, si ce n’est à l’humanité, et pourtant je suis contre le port du masque en extérieur lorsque ça ne se justifie pas vraiment, je le mets dès que j’arrive en intérieur, me lave les mains et fait attention aux autres, je pense avoir compris que je fais partie d’une entité basée sur le respect et la protection de l’autre et qui deviendra de fait la mienne ! Ce n’est apparemment pas le cas de certain qui préfèrent leur confort, leurs privilèges et leurs biens matériels et qui en veulent toujours plus, au détriment, pour le coup, de cette humanité qu’ils n’ont plus !

Alors je suis en colère, en colère de voir qu’en plus d’être des vaches à lait, nous sommes des moutons, complétement asservis, dociles et respectueux certes, mais seulement de celui qui fera de nous quelqu’un de plus riche, de plus envié où de plus « heureux » parce que j’ai ci, j’ai ça et que je peux tout avoir si je suis le flux du moment, en courbant l’échine, en me voilant la face et en ravalant ma fierté, en vendant mon âme s’il le faut !

« Pas grave, je suis quelqu’un ! Et tant pis si je vois tout autour de moi se rétrécir, la liberté de choisir, la liberté d’être, de parler ou la liberté de mouvement ! Et le jour où je n’aurais même plus la possibilité de simplement être libre chez moi (même ça c’est de plus en plus litigieux !), alors je pleurerai » Mais peut-être sera-t-il trop tard !

C’est aujourd‘hui qu’il faut réagir, pas demain, chacun peut porter sa pierre à l’édifice de l’avenir de nos sociétés, chacun avec son modeste comportement, ses modestes choix et ses modestes réactions qui peuvent devenir de grandes et nobles raisons d’être (Libres !).

Prenez soin de vous.