Arabie Saoudite : le prince Mohammed ben Salman veut revenir à un islam modéré

Certains se posent la question de savoir si de telles intentions sont bien sincères, mais cela n’a pas beaucoup de sens : ben Salmane n’a pas du tout le choix. Dans vingt ans, il y aura bien encore du pétrole, mais on n’en aura plus besoin nulle part et il ne faudra plus compter sur ces sortes de rentes.

Par ailleurs, à la différence des Européens qui n’ont encore apparemment rien compris à la politique de l’Iran (je pense à Macron) les Saoudiens savent très bien que s’ils ne pouvaient plus compter sur de solides alliés occidentaux, ils seraient irrémédiablement foutus. Les orientations qu’on voit apparaître dans cette région du monde n’ont donc rien de révolutionnaire même si les changements à prévoir seront considérables. C’est simplement la mise en oeuvre d’un pragmatisme de bon aloi résultant d’une compréhension réaliste et lucide de la situation internationale.

Au lieu de continuer à juger de l’Arabie saoudite en fonction de préjugés qui résulteraient de son ancienne politique, il convient tout au contraire d’être attentif à ces nouvelles orientations et de les encourager autant qu’il est possible.