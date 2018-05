Archéologie ? Y a un problème ! Ne faudrait-il pas commencer par mieux traduire les textes ?

Cher Émile, vous avez parfaitement raison, il y a un réel problème avec l’archéologie, et surtout avec les archéologues, mais ce n’est pas avec la Ministre qu’il faut en causer. Nan...

Comme je lis toujours avec intérêt vos articles, car je salue le travail, bien que je ne sois pas d’accord avec vous notamment sur le présupposé de départ. Puis-je vous tirer l’œil, comme je le fais souvent d’ailleurs, sur le dernier PDF (N° 57) que j’ai réalisé des traductions faites par Résistance 71 de l’anthropologue politique David Graeber intitulé : Fragments anthropologiques pour changer l’histoire de l’Humanité avec David Graeber et que j’ai présenté par ce billet de blog, ICI.

Dans la lignée de l’anthropologue français anarchiste Pierre Clastres et de son professeur Marshall Sahlins, David Graeber, anthropologue américain (ex-Yale) chercheur à la London Schools of Economies, est dans une démarche de rassembler des recherches complémentaires de scientifiques qui le plus souvent ne communiquent entre eux que rarement, mais qui pourtant auraient tout intérêt à le faire pour expliquer au grand public les dernières trouvailles dans leur domaine qui révolutionnent le catéchisme du consensus oligarchique anthropologique ; comme par exemple en sciences humaines, une plus grande communication entre anthropologues, archéologues, sociologues, historiens et philosophes.

Et je vous recommande tout particulièrement la lecture d’Anthropologie politique et changement de l’histoire humaine en 2 parties, 1ère partie page 40, 2nde partie page 48 qui contient des illustrations qui vont dans le sens de votre questionnement dans cet article.

Mais je me permets de vous recommander, à nouveau, et spécifiquement la page 23 du PDF N° 3 regroupant les traductions des travaux de recherche du Dr. A. Ezzat et dans sa toute dernière version, qui ne devrait pas tarder à évoluer, car le Dr. Ezzat m’a fait savoir qu’il allait publier un nouvel article ► Traduction de la Bible & Escroquerie historique.

Puisqu’il est prouvé que le mur des lamentations, n’est autre qu’une ruine d’un mur de la forteresse romaine alias Fort Antonia. Et à la page 29, il est démontré que Qods, en réalité Qades est une montagne yéménite située à 80km au sud de la ville moderne de Taa’iz et qui n’a rien à voir avec Jérusalem... D’où la justification de l’Opération Tapis Volant, dont vous trouverez les articles ad hoc pour une meilleure compréhension de l’affaire.

L’Oligarchie régnante a intérêt à nous maintenir ignorants, et pour mieux nous manipuler.

Aussi continuez à démontrer qu’elle a tort ; Fourmi dotée de raison, nous sommes, fourmi nous resterons. Mais le travail effectué, aussi petit soit-il permettra aux générations futures de faire péter les dogmes, doctrines, mythes et mythos, n’en doutons pas !

JBL