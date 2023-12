Argentine : Espoir d’un Renouveau ?

L’Argentine est-elle face à un tournant ?

L’Argentine, un pays autrefois prospère, est aujourd’hui un cas d’étude fascinant et complexe. Depuis des décennies, ce pays sud-américain est ballotté par des crises monétaires récurrentes, marquées par une inflation galopante et des politiques économiques fluctuantes. Cet article explore l’histoire récente de l’Argentine, en mettant l’accent sur les événements clés qui ont façonné son paysage économique et politique actuel.

Dans les années 1970, l’Argentine a choisi l’inflation comme moyen de soutenir son économie en récession. Cette décision a entraîné une période prolongée d’hyperinflation, avec des taux annuels ne descendant jamais sous les 100% entre 1975 et 1990, et une baisse significative du PIB. En 1991, dans une tentative de stabiliser la monnaie, le pays a instauré un Currency Board, liant le peso argentin au dollar américain. Cependant, cette mesure n’a apporté qu’une accalmie temporaire.

La crise économique de 2001 a été un tournant majeur. La parité du peso avec le dollar a paralysé l’économie, entraînant une crise majeure lorsque le Brésil a dévalué sa monnaie. Le gouvernement argentin, incapable de dévaluer le peso, a vu l’économie s’effondrer, le chômage exploser, et des monnaies locales émerger pour pallier l’inefficacité du peso. Cette période a culminé avec des émeutes en 2001, entraînant la démission du président Fernando de la Rúa.

Malgré des réformes ultérieures, l’économie argentine a continué à osciller entre croissance faible et récession. La crise de 2018 a été particulièrement grave, obligeant le gouvernement à adopter des mesures d’austérité et à solliciter l’aide du FMI, une décision mal accueillie par une population encore traumatisée par l’abandon du FMI en 2001.

Dans ce contexte, l’ascension de Javier Milei, un candidat libertarien, pro-Bitcoin, représente un tournant potentiel. Milei critique ouvertement l’interventionnisme étatique et la Banque centrale argentine, proposant Bitcoin comme solution aux problèmes d’hyperinflation et de confiance envers les élites politiques. Ses idées, bien que controversées, résonnent avec une partie de la population désillusionnée.

Pour une analyse plus approfondie de cette situation complexe et des implications potentielles de l’émergence de figures comme Javier Milei, je vous invite à consulter notre revue Géopolitique Profonde.

