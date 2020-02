Arkéa : la rémunération variable illégale de nos dirigeants

Pas un jour ne passe sans qu’une nouvelle polémique frappe les patrons d’Arkéa. Au programme aujourd’hui, les rémunérations variables que se sont octroyées Jean-Pierre Denis et Ronan Le Moal en toute illégalité pendant une décennie.

« Arkéa : les dirigeants rémunérés en toute illégalité ». Tel est le titre que vous pourrez trouver sur le site de Mediapart ces jours-ci. Preuves à l’appui, le journal affirme ainsi que nos patrons se sont octroyé plus de 8 millions d’euros de rémunération variable depuis 2010 en toute illégalité.

Déjà, qu’ils émargent à des salaires largement supérieurs à certains patrons du CAC 40, alors qu’Arkéa est une banque mutualiste je vous le rappelle, on apprend aujourd’hui qu’une partie de cette rémunération était tout simplement illégale.

Dans une banque coopérative comme la nôtre, la loi interdit en effet au président et à son directeur de percevoir une rémunération variable, sauf si les statuts le permettent. Or, ce n’est pas le cas au sein du Crédit Mutuel Arkéa.

Le hasard fait bien les choses, Jean-Pierre Denis a récemment engagé une réforme des statuts de notre banque qui lui permettrait de contourner cette loi et lui donnerait par la même occasion tous les pouvoirs. Mais cette même réforme ferait passer Ronan Le Moal au second plan. Et c’est justement cette réforme tant désirée par Jean-Pierre Denis qui serait la cause de la dégradation des relations entre les deux hommes — en plus de l’échec à venir de leur projet d’indépendance — et donc de la démission de notre directeur.

Interrogés par Mediapart sur ce sujet, les deux compères ont botté en touche. Idem quand la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, par la voix de son directeur général, Pierre Édouard Batard, a adressé un ultimatum aux deux dirigeants concernant leurs émoluments.

La question adressée par Mediapart à Jean Pierre Denis et Ronan Le Moal à ce stade est la suivante : « comptez-vous rembourser ces sommes indues que vous avez perçues ? ». Les deux hommes n’ont bien évidemment pas répondu. Mais on peut tout à fait imaginer la réponse…

Les véritables projets de Jean-Pierre Denis s'éclaircissent au fil des polémiques, à savoir comme l’indique Mediapart : devenir irrévocable, être tout-puissant, et rester richissime…

Dans toute cette histoire, les dindons de la farce sont encore et toujours les sociétaires et salariés du Crédit Mutuel Arkéa. Bien loin des émoluments de nos patrons, nous risquons du jour en lendemain d’être mis à la porte sans ménagement si nous ne soutenons pas les projets insensés de Jean-Pierre Denis. Pour ce qui est des sociétaires, c’est leur argent qui est danger, eux qui n’ont rien demandé et qui, pour la plupart, n’ont pas idée de ce qu’il se trame dans leur banque…