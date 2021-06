Arkéa, on prend les mêmes et on recommence  ?

Le départ de Jean-Pierre Denis, j’y ai cru… mais je me suis fait berner !

Quel stratège ! Alors que tout un chacun pouvait légitimement croire que Jean-Pierre Denis allait quitter le Crédit Mutuel Arkéa, comme il l’avait annoncé l’été dernier, dans les faits, il n’en est rien.

Sur le papier, Jean-Pierre Denis n’est certes plus président du Crédit Mutuel Arkéa, mais l’homme a plus d’un tour dans son sac, ou plutôt dans son cubis : il a en effet prévu de rester à la tête des sociétés viticoles Château Calon Ségur et Les Terroirs de Suravenir, deux sociétés que M. Denis s’est offert en 2012 et 2016, avec l’argent des sociétaires d’Arkéa, et qui vont désormais lui permettre de maintenir son confortable train de vie.

Jean-Pierre Denis « quitte » ainsi la maison mère pour mieux s’épanouir dans sa filiale. Et il n’a pas non plus prévu de rester trop à l’écart de la gestion de la première. Rappelez-vous : « Mon successeur […], me trouvera à son entière disposition », confiait-il ainsi en juin 2020. Mais plus qu’être à « disposition », Jean-Pierre Denis semble exercer toute son emprise sur Julien Carmona.

En témoigne la prise de position de celui-ci au début du mois, concernant le projet d’indépendance d’Arkéa porté par Jean-Pierre Denis : « Crédit Mutuel Arkéa : le nouveau président veut relancer le projet d’indépendance », pouvait-on ainsi lire en Une des Echos.

Une prise de position étonnante, d’autant plus au regard du respectable bilan de M. Carmona à la tête de Nexity. Qui tranche avec la réputation que s’est forgée Jean-Pierre Denis à la tête d’Arkéa.

Autre point inquiétant, il y a quelques jours, la presse annonçait la volonté du Crédit Mutuel Arkéa de contester devant le Conseil d’Etat la décision réglementaire prise cette année par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et qui précise notamment l’usage de la dénomination « Crédit Mutuel » pour les différentes opérations menées par ses filiales.

Si cette nouvelle démarche a été initiée avant l’arrivée de Julien Carmona, son maintien et surtout sa reprise dans la presse française peu de temps après la sortie médiatique de celui-ci en faveur de l’indépendance de la banque laissent perplexe.

Est-ce là, la matérialisation de l’emprise de Jean-Pierre Denis sur la direction d’Arkéa ou bien Julien Carmona entend-il marcher dans les pas de son prédécesseur ?

La réponse qu’apportera Julien Carmona aux récentes demandes des syndicats concernant les salaires des employés de la banque et leurs conditions de travail devrait déjà nous apporter quelques indices sur la suite des évènements.

En attendant, croisons les doigts…..