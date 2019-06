Armageddon-Ecologiste : « Et si on stérilisait les cons ? »

« La voiture, ça pue, ça pollue et ça rend con », disait René Dumont. Faut-il en conclure que les tenants actuel de l’écologisme ont trop utilisé leur voiture pour devenir aussi cons ?

Les témoignages se multiplient, dans certains médias, d'hommes et de femmes qui expliquent avoir renoncé à faire des enfants, voire s’être fait stériliser, pour ne pas faire subir à la planète l'empreinte carbone d'un mioche. C’est le cas de l'Américaine Leilani Munter, ancienne pilote de course devenue activiste écolo, qui déclare : « J’ai décidé de ne pas avoir d'enfant pour préserver le futur de notre planète. Cela a de loin un plus grand impact que tout autre geste. Peu importe à quel point tu es écolo et tu respectes la planète (...), le meilleur moyen pour nous de réduire (notre empreinte carbone) est d'avoir moins d'enfants ou de ne pas avoir d'enfant ».

Les leaders de ce nouveau « nazisme-écologique » veulent imposer de renoncer à faire des enfants comme le prodiguait le plus célèbre vegan de l’histoire, Adolf Hitler. En octobre dernier, dans une tribune, plusieurs dizaines de scientifiques émérites appelaient à « freiner la croissance de la population » afin de « sauver l'habitabilité de notre planète d'un désastre annoncé. »

Ces scientifiques s’inspirent de Paul Ehrlich, biologiste à l’Université de Stanford, qui avait averti il y a près de 50 ans, « La plupart des gens qui vont mourir dans le plus grand cataclysme de l’histoire de l’Homme sont déjà nés ». Tout récemment, M. Ehrlich a déclaré « Dans les 15 prochaines années, la fin viendra. Et par la fin, j’entends un effondrement total de la capacité de la planète à soutenir l’humanité. »

Les prophéties d’Ehrlich ont entraîné des violations des droits humains dans le monde entier. En 1975, les autorités ont stérilisé 8 millions d’hommes et de femmes en Inde seulement. L’ampleur de ce cauchemar autoritaire est difficile à imaginer et a déjà touché le Mexique, la Bolivie, le Pérou, l’Indonésie et le Bangladesh, sans oublier la terrible politique de l’enfant unique en Chine.

Aujourd’hui encore, de nombreux écologistes américains préconisent une politique d’enfant unique et des sanctions fiscales contre les parents de familles nombreuses : le bioéthicien Travis Rieder de l’Université Johns Hopkins ou encore Sarah Conly, du Bowdoin College.

Pourtant, il est maintenant bien documenté qu’à mesure que les pays s’enrichissent et que leurs populations échappent à la pauvreté, les individus optent pour des familles plus petites — un phénomène appelé la transition démographique. Les démographes estiment même que la population diminuera à long terme, après avoir atteint un sommet vers 2070.