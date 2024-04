qactus.fr

USA : Ils continuent, « L’Ukraine deviendra membre de l’OTAN », déclare le secrétaire d’État Antony Blinken

Le secrétaire d’État américain sioniste, Antony Blinken et ses copains sataniques OTANIENS, a déclaré catégoriquement que « l’Ukraine deviendra membre de l’OTAN ».

C’est pourquoi la paix ne reviendra jamais tant que ces va-t-en-guerre sionistes continueront à harceler la Russie et le monde. Il est temps d’arrêter cela, car ils n’ont que ça a la bouche, guerre, tuerie, destruction, occupation, détournement, captation, mensonge, quand est-ce que vous entendez le mot PAIX dans leurs bouches sataniques. Alors Il est temps de promouvoir la paix et la coopération internationale plutôt que de céder aux discours belliqueux et destructeurs de ceux qui ne cessent de prôner la guerre. La paix est la seule voie vers la prospérité et la sécurité pour tous les peuples du monde. Il est temps de mettre fin aux conflits et aux tensions, et de travailler ensemble pour construire un meilleur avenir pour tous. Il est temps de se concentrer sur la paix et la compréhension mutuelle, et de travailler ensemble plutôt pour un avenir plus lumineux.

« L’Ukraine deviendra membre de l’OTAN. Notre objectif au sommet est d’aider à construire un pont vers cette adhésion », a déclaré M. Blinken aux journalistes après une réunion avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN.

« Bien sûr, nous pensons que l’Ukraine mérite d’être membre de l’OTAN et que cela devrait se produire le plus tôt possible », a commenté M. Kuleba.





Le secrétaire d'État Antony Blinken :

« L’Ukraine deviendra membre de l’OTAN. »

« L’article 5 prévoit que si un Allié de l’OTAN est victime d’une attaque armée, chaque autre membre de l’Alliance considérera cet acte de violence comme une attaque armée contre tous les membres et prendra les mesures qu’il jugera nécessaires pour aider l’Allié attaqué », indique l’OTAN.