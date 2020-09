Les informations nous arrivant de la région du Caucase sont de plus en plus inquiétantes. La Turquie, profitant de sa proximité avec l’Azerbaïdjan avance ses pions dans la région avec comme objectif d’effacer l’Artsakh de la carte et d’avancer vers l’Arménie.

A cette fin, aux côtés de l’aide en matériel qu’elle apporte au régime autocratique azéri, elle a engagé des milliers de mercenaires qu’elle a envoyés au Haut-Karabagh.

Selon The Guardian[1]des mercenaires syriens se sont engagés à travailler pour une société de sécurité privée turque en tant que gardes-frontières en Azerbaïdjan. Le quotidien rapporte des déclarations de certains mercenaires syriens engagés par la Turquie en vue de combattre aux côtés de l’armée azérie contre l’Artsakh et l’Arménie. Cela démontre la volonté hégémonique d’Ankara et constitue un signe dangereux d'escalade. Le déploiement est également le signe de l’appétit croissant de la Turquie pour la projection de sa puissance à l’étranger et ouvre un troisième théâtre dans sa rivalité régionale avec Moscou. Rappelons qu’Ankara est déjà engagée dans une lutte de puissance avec la Russie dans les conflits en Syrie et en Libye, et que les tensions pourraient maintenant se propager au Haut-Karabakh. L’Empire ottoman dont rêve le néo-sultan Erdogan ne tolère aucune autre présence que celle de la Turquie dans la région allant de la Méditerranée orientale au Caucase et au Golfe persique.

Le gouvernement arménien et les médias russes ont fait état de la présence d’environ 4 000 mercenaires syriens au Haut-Karabakh, des affirmations qui ont été bien évidemment démenties par Bakou.

Par ailleurs, hier des rapports en provenance du Caucase faisaient état de la participation directe de l’armée turque dans le conflit, avec un avion militaire arménien a été abattu par un avion turc. L’AFP[2], citée par Le Figaro, rapporte : « Le ton monte entre Erevan et Ankara, au troisième jour de combats meurtriers dans la région disputée du Nagorny Karabakh. L'Arménie a affirmé ce mardi qu'un chasseur-bombardier turc, soutenant l'Azerbaïdjan, avait abattu un de ses avions militaires. « Un avion SU-25 arménien a été abattu par un F-16 turc (...) qui venait du territoire azerbaïdjanais », a annoncé la porte-parole du ministère arménien de la Défense, Chuchan Stepanian, dans un message sur Facebook, précisant que le pilote arménien de l'appareil « était mort en héros ». »

Egalement, l’analyste Jean-René Belliard, écrit-il sur son blog[3] que de mercenaires syriens soutenus par la Turquie sont rentrés récemment de Libye, où ils se sont battus pour le gouvernement d'accord national (GNA).

Cette information a été relayée également par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) le 26 septembre.

Belliard poursuit précisant que l'OSDH avait déclaré que les mercenaires syriens « sont rentrés de Libye après avoir rempli leurs contrats. Ils ont tous été entièrement payés ».

Des rapports précédents ont révélé que les mercenaires se sont vu promettre jusqu'à 2 000 dollars par mois. La Turquie a déployé plus de 18.000 mercenaires syriens, dont 350 enfants, en Libye depuis l'année dernière pour soutenir les forces du GNA, toujours selon l’OSDH.

Aujourd'hui, après la mise en place d'un cessez-le-feu en Libye, de nombreux mercenaires retournent en Syrie. On estime que 8.500 d’entre eux sont déjà retournés dans leur pays jusqu'à présent et qu’ils cherchent à se recycler, ce dont profite encore Ankara pour renforcer son allier azéri.

Selon la presse chypriote[4], la Turquie a transféré des troupes de Chypre en Syrie lundi dernier, 28 septembre 2020. Le matériel photographique qui corrobore cette information montre le transfert par des avions géants A-400 de troupes de la partie occupée de Chypre vers la province de Hatay, frontalière avec la région syrienne d’Idlib. La Turquie remplace ainsi les mercenaires syriens qu’elle envoie de cette région vers l’Azerbaïdjan, encadrés par des troupes régulières turques.

Cependant, l’utilisation de mercenaires syriens qui, rappelons-le, sont des islamistes appartenant à Daech ou à Al-Qaïda ainsi qu’à d’autres organisations terroristes plus petites, comporte d’autres risques.

Selon des informations de @wargonzo d'Istanbul, des mercenaires turcs, arrivés en Azerbaïdjan en provenance de Syrie, ont été placés dans des villages frontaliers, afin de se battre aux côtés de l’armée azérie. Néanmoins, ils ont commencé à établir leur propre ordre - c'est-à-dire à forcer les femmes à porter le hijab, et généralement à les forcer à vivre selon la charia. La population azerbaïdjanaise locale a mal perçu les tendances radicales et a déclenché une émeute. Pour résoudre ce conflit, le président azerbaidjanais Aliyev a dû y envoyer des forces spéciales !

Le président turc, admirateur des Frères musulmans et aspirant calife, n’est pas à ça près ! Il a soutenu financièrement et militairement l’Etat islamique en Syrie et en Irak car il représentait l’islam sunnite, dont il veut être le chef absolu dans le monde…