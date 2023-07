Arménie-Azerbaïdjan : le chaud et le froid

A juste titre l'Ukraine nous préoccupe tous les jours car c'est la guerre en direct depuis l'invasion de ce pays par la Russie. Entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ce fut la guerre par 2 fois, au début des années 1990 et en 2020. Et le fait que la paix ne soit pas signée entre les 2 pays qui ne connaissent à ce jour qu'un cessez-le-feu, préoccupe également les observateurs, dans un cadre géopolitique aux enjeux multiples.

Le premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais

Rappel des faits historiques, car comme l'écrit Ernest Renan : "L'histoire est essentiellement désintéressée. L'historien n'a qu'un souci, l'art et la vérité ( 2 choses inséparables, l'art gardant le secret des lois les plus intimes du vrai)".

Pendant des décennies azéris et arméniens ont vécu en bonne intelligence, couples mixtes, relations de bon voisinage, respect réciproque des cultures, des religions, des histoires.

Au début des années 1990 les républiques d'Azerbaïdjan et d'Arménie venaient de rétablir leur indépendance, avec l' écroulement de l'Union soviétique. La république d'Arménie profitait de la situation pour occuper 20% du territoire de la république d'Azerbaïdjan. Ce que le magazine "Nouvelles d'Arménie" rapporte en ces termes :" Début des années 1990 30000 morts pour une première guerre qui a laissé les arméniens contrôler la région majoritairement peuplée d'arméniens et 7 districts adjacents de l'Azerbaïdjan proprement dit". Une république autoproclamée ( Artsakh,140000 habitants actuellement, capitale Stepanakert, Khankendi pour les azerbaïdjanais) non reconnue au plan international, avait vu le jour en 1991 dans la région azerbaïdjanaise du Karabakh, après avoir fait sécession. Ce qui fait dire aujourd'hui aux responsables azerbaïdjanais qu' "il faut distinguer la situation entre Azerbaïdjan et Arménie de la situation du karabakh qui fait partie du territoire azerbaïdjanais habitée par des arméniens".

En 1993 le Conseil de sécurité des Nations Unies adoptait 4 résolutions exigeant le retrait immédiat des arméniens du territoire azerbaïdjanais.

Pendant près de 30 ans la médiation internationale n'a apporté aucune solution ( notamment le Groupe de Minsk et ses coprésidents américain, français, russe). Et une seconde guerre meurtrière a éclaté en 2020. Guerre courte qui voit l'Azerbaïdjan reprendre les zones occupées. Un cessez-le-feu a été décrété sous l'égide de la Russie qui a déployé 2000 soldats, "gardiens de la paix" dans la région.

Ce cessez-le-feu est précaire, avec des tensions le long de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec des combats sporadiques, des morts de part et d'autre.Ces dernières semaines les 2 parties s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu pratiquement tous les jours. Mais des pourparlers pour un accord de paix sont engagés.

En mai de cette année des avancées ont semblé faire souffler le chaud. Nikol Pachinian (premier ministre de l'Arménie) confirme qu'il est prêt à accepter le contrôle de l'Azerbaïdjan sur le Karabakh", la superficie totale de l'Azerbaïdjan à l'époque soviétique incluant le Karabakh. "L'Arménie reconnait l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan sur 86600 km2, en supposant que l'Azerbaïdjan reconnaisse le territoire arménien de 29800 km2...Les 86600 km2 comprennent le Haut Karabakh". Nikol Pachinian déclarera en juin, lors d'une réunion avec la communauté arménienne, qu'"il semble que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne soient pas opposés à ce que les cartes de 1975 servent de base aux travaux de délimitation des frontières"." Nous sommes parvenus à cet accord. La déclaration d'Almaty (Kazakhstan) signée en décembre 1991 après l'effondrement de l'URSS portait sur la reconnaissance mutuelle de l'intégrité territoriale, l'inviolabilité des frontières à l'intérieur des frontières existantes". Le président du Conseil européen Charles Michel a été dès le début dans ce sens : "Il s'agit des frontières qui existaient au moment de l'effondrement de l'URSS" et il a toujours insisté sur" l'intégrité territoriale de chaque pays". Et Nikol Pachinian de réaffirmer que : "l'Arménie était prête à reprendre les liaisons de transport avec l'Azerbaïdjan dès que possible".

Coup de froid face à la déclaration de Nikol Pachinian, l'Artsakh rejette tout règlement qui rétablirait le contrôle azerbaïdjanais sur le Karabakh. Stepanakert met en garde Nikol Pachinian contre toute reconnaissance formelle du Karabakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Un opposant arménien parle de trahison : "Pachinian a annexé le Karabakh à l'Azerbaïdjan". En France le Cercle d'amitié Artsakh-France " relève avec consternation les propos tenus par Nikol Pachinian, selon qui "l'Arménie reconnait l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan sur 86600 km2. Cette déclaration a été extorquée faisant fi le choix exprimé par la population. Elle est nulle et non avenue".

Regardons maintenant ce qui ressort de l'analyse géopolitique de la région. Le Caucase sud est toujours un enjeu pour l'Iran( Iran pays musulman en rupture diplomatique avec l'Azerbaïdjan à la suite d'un attentat contre l'ambassade de ce pays à Téhéran mais Iran pays proche de l'Arménie chrétienne, Iran au coeur de la cible américaine et israélienne). Caucase du sud enjeu pour la Turquie( allié des USA au sein de l'OTAN et allié de l'Azerbaïdjan). Caucase du sud enjeu pour la Russie (qui a des bases militaires en Arménie). Caucase du sud enjeu pour les USA (pour lesquels l'Azerbaïdjan est une porte sur l'Asie centrale, l'Afghanistan et le Pakistan). Mais la situation évolue avec les rencontres entre les 2 états azerbaïdjanais et arménien à Ankara, à Washington, à Moscou, à Prague, à Bruxelles, à Chisinau (Moldavie) au 2ème sommet de la Communauté politique européenne. Le conseiller à la sécurité nationale US Jack Sullivan avait salué les discussions entre Ararat Mirzoyan et Jeihun Bayramov respectivement ministres des Affaires étrangères d'Arménie et d' Azerbaïdjan ( "compréhension mutuelle et établissement de relations interétatiques") La ministre des Affaires Etrangères française Catherine Colonna peut même déclarer : " Il y a aujourd'hui une chance pour la paix".Des progrès tangibles" sont notés par Anthony Blinken secrétaire d'état américain, "des avancées significatives dans les discussions de paix , malgré l'installation par Bakou d'un point de contrôle dans le corridor de Latchine, seule route reliant l'Arménie à l'enclave du Haut Karabakh...Nous pensons qu'avec davantage de bonne volonté, de flexibilité et de compromis, un accord est à portée de main".. Alors que tout le monde s'accorde sur la "difficulté des discussions sur des questions très compliquées", on parle dans les chancelleries d'avancées vers "un accord stable et équitable clé pour débloquer les opportunités pour les 2 pays et la région". Le vice-ministre des Affaires étrangères l'arménien Paruyr Hovannisian indique que" le sommet de Bruxelles sera suivi de pourparlers de paix entre les 2 pays à Moscou".De nets progrès dans les discussions sont notés, avec des avancées en marge du sommet de l'Union économique eurasiatique( UEE) à Sotchi en Russie.

Les "Nouvelles d'Arménie" analysent les rapports Etats-Unis Russie en ces termes : "Moscou se targuait d'avoir pu imposer le cessez-le-feu du 9 novembre 2020, lequel lui a permis d'installer légalement son armée dans la région. Mais à force de jouer sur les 2 tableaux, à la fois turco-azerbaïdjanais et arménien, le régime de Vladimir Poutine n'est-il pas en train de se mettre tout le monde à dos ? Et de laisser le champ libre à Washington pour non seulement repousser l'influence russe dans la région, mais tenter de le remplacer à la faveur d'une paix dont Biden et Blinken seraient les garants...Une chose est certaine, l'Azerbaïdjan ne veut pas de la présence russe dans ce qu'il estime être son territoire. Quant à la partie arménienne elle parait passablement déçue par la duplicité et l'incurie de son allié stratégique qui s'avère incapable de remplir ses obligations... La cote de la Russie est en chute libre dans la population arménienne."

L'Arménie est engagée dans un accord de défense dans le cadre de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective qui lie la Russie avec le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan. "Newsweek" a été jusqu'à penser que l'Arménie pourrait quitter l'OTSC. Des observateurs bien informés en Arménie s'inquiètent du fait que l'Arménie est une plaque tournante du contournement des sanctions contre la Russie dans le cadre de l'agression contre l'Ukraine( puces et micro- circuits, armes venant d'Iran). L'Arménie est aussi l'un des très rares pays qui n'a pas condamné à l'ONU l'invasion de l'Ukraine, en s'abstenant.

L'Arménie peut remarquer avec intérêt que le président turc Recep Tayyip Erdogan a présenté les "condoléances de la Turquie "aux petits-enfants des arméniens tués en 1915" et voit "une opportunité de renouer des liens avec l'Arménie". La déclaration du président turc sera qualifié de " pas important". Nikol Pachinian a assisté à l'investiture du président turc à Ankara lors de sa réélection, ce qui lui a valu une salve de critiques de l'opposition arménienne qui l'a accusé d' "humilier l'Arménie". Il a aussi qualifié de "mauvaise décision" l'érection du monument dédié aux arméniens qui ont assassiné les auteurs du génocide arménien de 1915 dans la Turquie ottomane. Depuis 1993 les relations diplomatiques directes entre Turquie et Arménie sont rompues. Mais le ministre des Affaires étrangères turc dans le journal "Milliyet" se dit prêt à prendre des mesures positives dans les relations avec Erevan :" Nous évaluons positivement les dernières déclarations d'Erevan. Nous les soutenons". Les ministres des affaires étrangères d'Arménie Ararat Mirzoyan et de Turquie Hakan Fidan s'estiment , dans une conversation téléphonique, prêts " pour une régulation pleine et entière des relations entre leurs 2 pays".

L'Arménie prend aussi en compte favorablement,le fait que "l'Azerbaïdjan a renforcé les ressources humaines et financières du Centre d'assistance aux victimes de la traite des êtres humains, et l'augmentation du nombre de condamnations prononcées dans les affaires de traite des êtres humains".

Face à ces avancées significatives, Moscou souffle le froid et "pense que les puissances occidentales tentent d'utiliser le conflit du Nagorno-Karabakh pour chasser la Russie du Caucase du sud". "Les accords entre Arménie et Azerbaïdjan négociés par le président russe sont le seul plan viable pour régler le conflit". Moscou s'est félicité de voir sur la Place rouge, pour le défilé commémoratif du 9mai 1945 le premier ministre Pachinian aux côtés du président du Bélarus Loukachenko. Mais les russes ont interdit un dialogue direct entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan qui avait commencé pour trouver une route alternative au couloir de Latchine qui relie les 2 entités. Le patriarche de toutes les Russies Cyril a proposé sa médiation entre les chefs religieux d'Azerbaïdjan et d'Arménie tout en affirmant une réalité : "le conflit de longue date entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'est pas un conflit religieux". Une russification du Karabakh avec la présence des "gardiens de la paix" russes présents depuis 2020 est à craindre. Pourquoi pas un 2ème Donetsk en formation ( des passeports russes ont même été distribués) ? Les soldats russes d'interposition doivent partir en 2025 au plus tard. Mais partiront-ils ?

Les analystes qui regardent de près les performances économiques des 2 pays Azerbaïdjan Arménie conviennent tous que la paix serait un sacré coup de pouce à l'économie du Caucase du sud et tout particulièrement pour l'Arménie qui se débat dans des difficultés sociales et économiques importantes. L'Azerbaïdjan est en pointe dans un certain nombre de domaines qui pourraient intéresser l'Arménie. Arctech le premier fournisseur mondial de solutions de trackers et structures porteuses solaires réalise en Azerbaïdjan le plus grand projet d'énergie solaire du pays avec 550 hectares couverts au sud de Bakou la capitale.avec la volonté de transformer les régions du Karabakh et de Zangezur en zones zéro émission net.

L'Azerbaïdjan et l'Union européenne ont discuté à Bruxelles des priorités en matière énergétique lors d'une réunion en présence du Commissaire européen à l'énergie, du ministre azerbaïdjanais de l'énergie, de la Banque européenne d'investissement, de la Banque européenne pour le développement, de l'Agence nationale pour les sources d'énergie renouvelables. Les exportations du gaz azerbaïdjanais vers l'Europe vont entrainer l'élargissement des voies d'approvisionnement, l'expansion du corridor gazier sud, du corridor "énergie verte" mer Caspienne-UE. Et l'UE dans le cadre du plan REPowerEU soutient les états du Caucase du sud pour augmenter la production d'énergies renouvelables. L'Arménie ne peut rester en dehors de ces développements pour son propre développement et pour son désenclavement.

L' Agence française de développement est présente dans cette zone du Caucase du sud sous forme de prêts souverains et non souverains, active dans le secteur ferroviaire pour les transitions justes et inclusives. Cette zone est au carrefour de l'Asie Centrale et du Moyen-Orient. L' Azerbaïdjan a toujours voulu être comme un pont entre l'orient et l'occident. Le développement du corridor ferroviaire est- ouest est indispensable pour booster les échanges entre les pays. Et le financement des infrastructures urbaines régionales est indispensable en matière de transports, d'eau, d'assainissement, de gestion des déchets, de lutte contre les pollutions,de préservation des ressources naturelles, de forêts, d'irrigation, d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables. Le groupe d'ingénierie italien Maire Tecnimont spécialisé dans les domaines de la chimie, pétrochimie, huile et gaz, énergie et génie civil, veut travailler en Azerbaïdjan pour la transition énergétique captage, utilisation et stockage du carbone, transformation des déchets en énergie. Toute la région peut en profiter.Nobel Energy et le ministère de l'énergie d'Azerbaïdjan s'associent pour développer une centrale solaire à Nakhitchevan, "un partenariat prometteur".

Alors, la paix va-t-elle enfin faire sa place entre les 2 états, l'arménien et l'azerbaîdjanais ? Ou alors vont-ils continuer dans la voie du conflit larvé permanent ? L 'Allemagne et la France se sont faits 3 fois la guerre et quelles guerres ! Et pourtant le Chancelier Adenauer et le président De Gaulle ont su bâtir une coopération franco-allemande à travers l'Europe de la CECA, relayée par l'amitié des peuples allemand et français et par une vie commune. Arménie, Azerbaïdjan Géorgie, Caucase du sud dans une même alliance, est-ce un rêve inatteignable ?

Il est certain que les haines ne vont pas être gommées du jour au lendemain. L'émotion des azerbaïdjanais de France, de l'Association des amis de l'Azerbaïdjan, s'est encore exprimée à la présentation du film " Un couloir sans fin" de Aleksandras Brokas, qui relate la tragédie de Khodjaly localité martyre lors de la première guerre du Karabakh. Sans aucun doute il y a eu de l'émotion à la soirée de soutien à l'Arménie organisée par le Cercle d'amitié France -Artsakh avec des lectures des témoignages personnels des habitants du Karabakh et d'Arménie. Les azerbaïdjanais se rappelleront certes encore longtemps que 250000 des leurs ont été obligés de quitter l'Arménie avant 1990. Les arméniens ne peuvent oublier le génocide perpétré par l'Empire ottoman des Jeunes Turcs en 1915, même si, il faut le rappeler, les azerbaïdjanais n'en sont pas responsables.

Mais c'est le moment ou jamais, de saisir cette opportunité historique qui se présente pour la première fois depuis 30 ans,de poursuivre les discussions qui doivent aboutir à un vrai traité de paix ouvrant un nouveau chapitre vers le développement et la coopération dans toute la région. On notera que l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Turkménistan, pays voisins attendent avec quelque intérêt une évolution positive.Le 21 juillet va avoir lieu une nouvelle rencontre au plus haut niveau entre le premier ministre Pachinian et le président Aliev...Dans une maquette précédente d'un possible traité de paix le rappel de l'intégrité des territoires, l'ouverture des voies de communication, les frontières dûment établies avaient été actés mais la phrase sur les menaces séparatistes à éliminer avait été biffée. Les positions sur le Karabakh seront-elles irréconciliables ad vitam aeternam ? Les azerbaïdjanais disant : "Le Karabakh est notre affaire intérieure...Les arméniens vivant au Karabakh doivent accepter la citoyenneté azerbaïdjanaise". Les arméniens proclamant qu'il faut protéger leurs droits culturels, éducatifs, linguistiques...Un chercheur de Bakou indique que "l' Azerbaïdjan pourrait être disposé à offrir certains droits spéciaux aux arméniens du Karabakh, comme en Croatie pour les serbes qui ont obtenu des aménagements religieux et culturels ou pour les palestiniens qui en Cisjordanie ont des autorités locales élues et une police locale. L'Azerbaïdjan veut l'assurance de la pleine souveraineté sur le Karabakh, sans autonomie territoriale et ensuite des accommodements spéciaux et un rôle de l'international limité et technique".

Le corridor de Latchine, avec un poste de contrôle installé à l' entrée de ce seul axe routier reliant l'Arménie à la région de l'Azerbaïdjan ayant fait sécession,entrave en ce jour le processus de paix. Bakou affirmant que cette mesure était nécessaire pour empêcher la circulation d'armes. Ce corridor avait été bloqué auparavant par des militants azerbaïdjanais qui dénoncaient un projet d'exploitation minière.Ce qui fait dire au arméniens que l'approvisionnement du Karabakh en produits alimentaires a pratiquement cessé et que les patients ne peuvent aller dans les hôpitaux en Arménie pour leurs traitements médicaux, des coupures de courant complètant le tableau.

Alors... Le chaud et le froid, le froid et le chaud ? Ou la paix à construire vraiment ?