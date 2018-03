Arnaud Beltrame : héros de la République

Le bilan des attentats de Trèbes s'alourdit encore, affichant désormais le sinistre chiffre de quatre morts, suite au décès, samedi matin, du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui s'était livré au péril de sa vie en échange de la libération des otages retenus par l'assaillant du supermarché. Blessé grièvement, l'officier de quarante-cinq ans avait été transporté en soins intensifs à l'hôpital de Carcassonne où, malgré la diligence et les efforts de l'équipe médicale, il n'a pu être sauvé.

Les hommages n'ont pas tardé à abonder : de ses anciens collègues éplorés aux membres du gouvernement, l'ensemble de la société a tenu à se recueillir respectueusement devant l'héroïsme de l'officier. Le président Trump en personne a salué la bravoure du colonel : "La France honore un grand héros". Un hommage national est également prévu par l'Élysée qui salue "un héros qui mérite l'admiration de la Nation toute entière".

Quand on s'intéresse à la psychologie des foules, on a tendance à aller fureter du côté des réseaux sociaux pour sonder la perception d'un évènement par le grand public. Twitter est en cela un outil formidable. Si la majorité des internautes saluent le geste héroïque de l'officier, quelques ombres demeurent au tableau et viennent gâcher ce moment de recueillement. Je parle évidemment des diverses spéculations et récupérations de la mort de cet homme qui n'a pas encore été inhumé.

A ceux qui disent qu'il n'a "fait que son travail", on est tentés de demander s'ils auraient eu le courage, eux, de se livrer pour sauver des inconnus. Et à ceux qui veulent faire d'Arnaud Beltrame un martyr de la cause islamophobe, on leur rappellera que l'officier avait servi en Irak en 2005, aux côtés de soldats irakiens musulmans avec lesquels il avait tissé une profonde amitié.

Le presse de droite a aussi tenu à rappeler la foi de cet homme qui, né dans une famille athée, s'était converti au catholicisme et projetait de se marier religieusement avec celle qui partageait sa vie depuis 2016, le Figaro allant même jusqu'à interviewer le prêtre qui le préparait au mariage et qui lui a administré l'extrême-onction…

Un blanc chrétien et patriote qui tombe en héros : voilà qui a "réjoui" nombre d'internautes dextrogyres, tout contents de "mettre la gauche en PLS". Or, soudain, ce sont eux qui se retrouvent "en PLS" depuis la publication d'un communiqué de la Grande Loge de France qui salue la mémoire d'un "frère" tombé en héros. Le colonel Beltrame était en effet franc-maçon depuis 2008, et, à en croire le communiqué, il était très assidu aux tenues maçonniques. Un coup de tonnerre qui a amené une partie des internautes tradis et royalistes à effacer les tweets élogieux, voire à retourner leur veste : "que crèvent la gueuse satanique et ses idolâtres !" tonne un "dissident" qui, hier, faisait l'éloge d'un martyr qu'il comparait au père Maximilien Kolbe.

A l'instar de certains groupes LGBT qui avaient tenté d'instrumentaliser la mort du policier Xavier Jugelé, d'aucuns voudraient faire d'Arnaud Beltrame un martyr de la droite et de la Tradition. Sans nul doute, en se livrant pour sauver des inconnus, avait-il à cœur sa foi chrétienne et son humanisme maçon. Mais n'a-t-il pas agi avant tout en gendarme, en gardien de l'ordre républicain ? La mémoire du colonel n'appartient à aucun groupe politique ou religieux, mais à l'ensemble de la Nation. Son geste doit être pour nous l'occasion de nous recueillir unis devant ce héros de la République.