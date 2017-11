Arrêter de fumer n'est pas un long fleuve tranquille, car la nicotine est un alcaloïde addictif, et psychoactif. Les aides pour arrêter !

J'ai sur Agoravox écrits plusieurs articles ( voir en bas de page ) qui signalaient les dangers sur le tabac.

Je reconnais qu'en général tous étaient d'une composition plutôt clivante envers le fumeurs.

Même si la campagne « Mois sans tabac, » se termine, je vous propose néanmoins mon nouvel article sur le tabac. Dans celui-ci, j'ai surtout envie ( c'est ma nature ) d'être nettement plus pédagogique et également plus éducatif. C'est ainsi qu'en fin d'article vous trouverez le paragraphe qui évoque les moyens et les aides que peuvent trouver ceux ou celles qui désirent arrêter le tabac !

Dans cet article, je vais essayer de vous démonter le rôle néfaste du tabac et son influence sur le comportement psychologique de certains fumeurs,.. c'est à dire comment ce dernier peut agir défavorablement sur son raisonnement cognitif de façon à avoir un raisonnement déraisonnable . !

Le tabac : Drogue « douce » ou drogue « dure » ?

Voila une question qui mérite réflexion, en effet le tabac est considéré comme étant une drogue dite douce, … mais qui néanmoins est responsable en France de 80.000 morts par an ,.. en cherchant plus loin, vous apprendrez que le tabac tue dans le monde 6 millions de personnes par an,... et dans 3 ans, soit en 2020, ce chiffre passera à 10 millions : Sources.. ( pas mal pour une substance dite douce ).

Notons que déjà en 1998, l'Amérique avait classée le tabac comme étant une drogue dure : source : Alors, pour résumer, drogue douce, drogue dure, pour ce qui me concerne, ce n'est qu'une question de sémantique, car avec le nombre ( exponentiel ) de morts que cause le tabac, il est comique d'utiliser le terme drogue douce ).

Vous connaissez très très bien les dangers du tabac,... mais en général la nicotine est la plus forte, alors pourquoi, vous êtes devenu( e ) dépendant( e ) du tabac ?

Ben oui la raison de votre dépendance c'est que le tabac contient une molécule responsable de la dépendance tabagique qui se nomme la nicotine.

La simple lecture de la page que Wikipédia consacre à la nicotine vous fera comprendre les raisons de votre dépendance à l'herbe à Nicot.

La nicotine est un alcaloïde toxique issu principalement de la plante de tabac (Nicotiana tabacum) utilisé comme psychotrope (stimulant), particulièrement lors de l' inhalation de la fumée du tabac. Cette molécule est en partie responsable de la dépendance tabagique. La nicotine agit directement sur le système nerveux, en déclenchant la dépendance chez l'homme :Wikipédia.

Si vous êtes curieux vous pouvez regarder également ce document PDF de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. INSERM ).

Donc pour résumer les composés du tabac fait que ce dernier est classé comme étant une drogue. Regardez comme Wikipédia classe les drogues contenant des psychotropes : Wikipédia, autre source.

Quand l'esprit humain perçoit un avertissement salutaire,... pour au final le « transformer » en une impression négative !

A partir de 2001, pour signaler les dangers liés à la consommation de tabac, en 2001, la France décide de lancer sa première campagne pour signaler les dangers liés à la consommation de tabac : source.. Il est ainsi arrêté que les paquets de cigarettes devraient dorénavant comporter sur leurs emballages des images chocs : ( attention certaines d'entre elles peuvent choquer ) ;... Nous noterons que des aigrefins en ont profité pour mettre sur le marché des étuis pour les masquer, ( cela devrait être interdit. )

Pour savoir quels impacts peuvent avoir ces images chocs, il nous faut renter dans le domaine de la psychologie humaine. En effet certains esprits « transforment » cet avertissement en impression négative qui peut paradoxalement provoquer un "effet boomerang". . Certaines personnes (ayant le sentiment de perdre leur liberté) pourraient commencer à fumer ou accroître leur consommation de tabac par seul esprit de contradiction ou pour résister à la pression. Résultat, cette mesure anti-tabac aurait littéralement l'effet inverse de celui escompté ».... alors réaction collatérale « logique » due à l'effet « double-commande » : ici, ou : là Vous pouvez également lire cette page : Les images chocs des paquets de cigarettes donnent raison à Tocqueville.

Penchons-nous encore sur la psychologie de certains fumeur, celle qui consiste à savoir pourquoi il existe des fumeurs qui ne désirent pas arrêter de fumer, c'est assez bien expliqué sur cette : page, et dans Google, vous pouvez trouver d'autres pages qui évoquent ce sujet : ici. Je vous ai même trouver une page qui évoque les meilleures excuses pourries du fumeur qui veut arrêter comme par exemple : « mais pas aujourd'hui » ou bien, « c'est ma liberté »

Au final, nous avons ceux et celles qui ont arrêtés le tabac sans trop de contraintes, et d'autres ou l'arrêt et nettement plus problématique ( effets sournois de la nicotine à savoir : addictif, et psychoactif.)

Une autre excuse est celle que le tabac à rouler est moins nocif que la cigarette "classique",.. est bien c'est complètement faux,... car la fumée produite par des cigarettes roulées est jusqu'à quatre fois plus nocive que celle des cigarettes industrielles. Le tabac à rouler est très toxique. Ces cigarettes s'éteignent souvent et lorsque la combustion n'est pas complète, la nocivité est accrue", explique Bertrand Dautzenberg qui estime que "ce tabac est consommé car il est moins cher que les cigarettes traditionnelles." Sa solution ? Une " taxation plus importante sur ces produits ". "Ces cigarettes sont moins tassées. A nombre de cigarettes équivalent, le tabac à rouler est plus dangereux", assure le professeur Martinet : source, sur ce sujet, autres : résultats.

Autre constat : Le sevrage tabagique est plus difficile pour les « fumeurs pauvres » source.

Quand les fumeurs ( et les futurs fumeurs ),... se réfugient derrière la sage des trois petits singes !

Vous connaissez certainement ce qu'est la sagesse de trois petits singes qui se résume ainsi : Ne rien voir - Ne rien entendre – Ne rien dire.,

Les jeunes qui se « lancent » dans la consommation de tabac ( tout comme aux anciens fumeurs ) se réfugieraient-ils derrière la sagesse des trois petits singes ( personnellement ,... je dirais plutôt oui,... et quand plus qu'ils s'engagent dans une infernale et douloureuse fuite en avant ) Pour faire simple, avec mes copains : je ne veux rien entendre, rien voir, et rien dire ... mais années après années, paquets après paquets et bien plus dure sera la chute !

Enfin n'oublions pas que le tabac, c'est 8 ans de moins en espérance de vie, (certains évoquent 15 ans ) elles même précédées de X années de vie plus altérée : source.

Attention, .. la cigarette électronique n'est pas sans danger, car elle est aussi carcinogène, et présente d'autres dangers !

Certains fumeurs conscient des dangers que le tabac pouvaient avoir sur leur santé, … se sont « rabattus » sur la cigarette électronique, (dite aussi vapoteuse)

Un fait est admis par les scientifiques, fumer avec une cigarette électronique est nettement moins dangereux que fumer du tabac, … mais son utilisation n'est pas sans risques, ( voir sur ce sujet la rubrique Toxicité que Wikipédia consacre à la cigarette électronique : là. ), autres : sources.

Fumer rendrait plus intelligent :... faux !

Autre rumeur que font courir les accrocs aux tabacs et également les cigarettiers : Fumer rend plus intelligent, cette affirmation est du domaine du mythe, car des études ont démontré que fumer ne rendait pas plus intelligent.

En effet, d'après des études scientifiques, c'est plutôt le contraire : sources : 1 – 2 . ( Heureusement que depuis un certain temps les esprits objectifs et rationnels l'ont très très bien compris )

Le coût financier du tabac au fil des ans !

Combien coûte votre tabac au fils de ans, .. ben bonne question, mais au bout de 50 ans, en fumant 20 cigarettes par jour, ... vous aurez dépensé aux alentours de120.000€ : source. ;... et vous « aurez gagné une prime » de quelques petits ou plus graves problèmes de santé !

( pour ce qui me concerne et comme je n'ai jamais fumé, ben c'est au moins 160.000€ ( une sacrée somme quand même ) qui m'est restée dans les poches, ... alors il y a 4 mois, à l'approche de mes « 80 printemps » , je me suis offert une Toyota Yaris hybride. … et j'ai toujours en prime « exit les problèmes de santé liés spécialement au tabagismes ».

Les économies que vous pouvez personnellement réaliser !

Dans l’hypothèse d'une consommation personnelle d'un paquet par jour, dans peu de temps votre budget mensuel pour fumer sera environ de 300€. ( le double pour un couple eh oui, ça commence sérieusement à faire une somme).

Maintenant regardez sur le web, des promos indiquent qu'avec 200€ par mois, vous pouvez sans apport personnel acheter une titine neuve ,... même qu'en bas de la page résultats Google il existe des offres à moins de 100€ : là.

Alors votre budget pourra se répartir de cette façon, en vous basant sur votre ex consommation d'un paquet par jour, soit 300€ mensuel, vous aurez 100 à 200€ pour le crédit voiture, et une centaine d'euros pour l'assurance et le carburant !

Remarquez, avec les économies réalisées, vous n'êtes pas obligés d'acheter une voiture, il vous reste bien d'autres choix : logement, voyage, alimentation, etc .. ou mettre de l'argent de coté !.... Alors sincèrement, vous ne pensez pas que « le jeu en vaut la chandelle »

Conclusion :

Les arguments financiers et surtout médicaux décrits dans mon article, vous inspirent pour arrêter de fumer,.... pour vous quelques liens pour vous aider à arrêter !

Nous le savons, arrêter de fumer, n'est certainement « pas un long fleuve tranquille, car c'est une montagne à gravir » alors je veux terminer mon article avec une note positive envers les fumeurs, je sais très bien combien pour certains arrêter de fumer peut s'apparenter au domaine de l'impossible,.... mais il y a un vieux dicton qui dit à « cœur vaillant rien n'est impossible », et un autre qui dit : « impossible n'est pas français » et enfin celui-ci qui dit : « ensemble nous sommes plus forts », alors n'hésitez car il est prouvé que pour certains oser entreprendre une démarche collective et un excellent moyen pour arrêter de fumer.

Un sondage révèle qu'un fumeur sur quatre est prêt à arrêter :là. Pour votre « future démarche », je vous passe quelques liens qui peuvent peut être vous aider dans votre désir de mettre un terme à votre tabagisme : 1 - 2 – 3 - 4 .

Vous pouvez également consulter ces : autres liens. Vous trouverez également des sites qui pour vous aider évoquent : l'hypnose ou bien l'acupuncture, mais n'oubliez pas vous êtes tous(tes ) différents(es ), c'est à chacun(e ) de soi-même choisir son « approche », tout en pensant bien qu'une « méthode » qui a réussi sur une personne peut très bien se révéler inopérante pour vous. Alors ne baisserz surtout pas les bras, car je compte sur votre courage, soyez tenaces et persévérants, et sachez bien que tout n'est pas perdu !

