Arrêtons le matraquage mental de la peur de la Covid-19

Pendant que nos médias officiels palabrent autour de la violence policière, des manifestations populaires, du racisme, des mesures sanitaires, de l’imposition du masque, d’un éventuel vaccin miracle, nous ne savons presque rien sur ce qui est en train de se tramer aux niveaux national et international. On dirait que c’est de notre faute qu’il y ait un coronavirus aujourd’hui et que nous devrions en payer le prix. Les consignes sanitaires restrictives semblent établies définitivement comme une norme sociale dans le but de nous protéger de la maladie et de la mort. Mais comment savoir que tout cela est vrai et respecte notre santé, notre autonomie et notre liberté ?

1. En premier lieu, je tiens à préciser une chose. Les microbes sont plus nombreux que nos cellules à l’intérieur de notre corps. Ils se classent en quatre catégories : les virus, les bactéries, les champignons et les protozoaires. Il est question en ce moment de virus qui circulent partout dans l’air et que nous avons par millions dans notre corps. Ils sont toujours actifs en nous et nous gardent en santé. Imaginez la digestion alimentaire, sans bactéries, ce qui est techniquement impossible ! Cependant il y a des facteurs qui sont déterminants pour notre système immunitaire : notre bagage génétique, notre alimentation, l’environnement et les microbes. Aujourd’hui nous constatons que l’obésité, l’âge et les maladies chroniques sont des terrains fertiles pour la Covid-19.

2. Il est bon de rappeler ceci : quand notre système immunitaire est sain, nous avons les anticorps nécessaires pour combattre les infections virales, désintoxiquer et dépolluer notre corps. Si notre immunité est faible, toute infection virologiste chamboule notre vie, au point où il faut réaménager et rééquilibrer notre corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Beaucoup d’entre nous ont perdu cette vision unificatrice, holistique de notre être, et que la peur maintenue affaiblit notre système immunitaire.

3. Or, que nous est-il arrivé depuis janvier 2020 ? L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a mis en garde les pays du monde confrontés à la menace d’un nouveau coronavirus venu de Chine, inconnu et dangereux. Pourtant en janvier 2020, une vingtaine de coronavirus de la grippe étaient connus (selon les infectiologues et microbiologistes) et ils pouvaient être traités avec l’hydroxychloroquine-azithromycine-zinc et des antibiotics. Dans beaucoup de pays les pharmaciens ont reçu l’ordre de ne pas honorer les prescriptions d'hydroxychloroquine des médecins (efficace à 95%) dans la lutte contre la Covid-19. Santé Canada vient d’approuver le traitement par Remdisivir au coût de 2 300$ par patient, alors que l’hydroxychloroquine coûte environ une douzaine de dollars. Cherchez l’erreur ? Il faut encourager les Big Pharma avec l’argent du peuple. Est-ce criminel ?

4. Maintenant, d’où vient cette hypothèse d’une pandémie annoncée par l’OMS ? L’OMS s’est basée sur un modèle mathématique de l’Imperial College de Londres. Neil Ferguson, un mathématicien britannique fit des prédictions hyper-alarmistes. Pourtant, ses prédictions antérieures se sont avérées fausses dans plus d’un cas (dans les cas de la vache folle, de la grippe porcine, du SRAS-CoV-2, etc). Selon lui, le nouveau coronavirus était pour causer 200 mille morts au Royaume-Uni et 2.5 millions aux États-Unis.

5. Que fait, alors, le Directeur général de l’OMS, devant un tel pronostic ? Tedros Adhanom Ghebreyesus (un éthiopien révolutionnaire, terroriste du groupe Tigré), sans être médecin, et sans se baser sur des recherches scientifiques, a déclaré le 11 mars 2020 que le coronavirus de la Covid-19 était passé d’une épidémie à une pandémie, tout en avouant au même moment son incompréhension (son ignorance), déclara : « Nous n'avons jamais vu une pandémie déclenchée par un coronavirus ». Mais peu importe, nous sommes face à une pandémie sanitaire...

6. Rappelons-nous quelques faits historiques. Après la peste noire du Moyen-Âge (1346-1353), la peste noire de Marseille (1720), la grippe espagnole (1918-1919), la grippe asiatique (1957), la grippe de Hong Kong (1968) qui ont causé entre 50 et 100 millions de morts, il n’y a pas eu de confinement de la planète entière et l’humanité a survécu. Aujourd’hui le confinement vient détruire totalement l’économie mondiale, en particulier celle des pauvres, des petites et moyennes entreprises.

7. Avez-vous remarqué une chose ? Plus la pseudo-pandémie disparaît, plus nos gouvernements paniquent. Plus les peuples se soulèvent, plus la censure devient brutale, plus les arrestations deviennent musclées et les amandes de plus en plus lourdes. Nous ne sommes pas loin d’une dictature mondiale. Si nous vivons dans la peur permanente, nous arrêtons de vivre et nous malmenons notre merveilleux système immunitaire qui nous maintient en santé à chaque heure de la journée. Préparons-nous à une avalanche de faillites économiques, de détresses, de dépressions et de suicides.

8. Qui soutient l’ONU et l’OMS, ce sont les États ? Qui se cachent derrière et les manipulent ? Depuis quelques décennies, un petit groupe de psychopathes milliardaires (Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault, Warren Buffet, George Sorros, Elon Musk et autres...), planifient secrètement la mise en place d’un système de contrôle total des 7.5 milliards d’humains sur la planète ? Ils ont commencé en utilisant la mondialisation, les guerres hybrides, le terrorisme, les vagues migratoires sans sélection, l’alimentation transgénique, le multiculturalisme, la destruction des nations (leur histoire, leur langue, leur culture), l’abolition des frontières (par exemple, en créant l’Union européenne et africaine). Tout contribue à soumettre la souveraineté des peuples à l’autorité de l’ONU. Imbus d’eux-mêmes et motivés par le pouvoir, l’argent et le sexe, les psychopathes criminels cherchent par tous les moyens à faire de nous des esclaves dociles à leur service.

9. Profitant de l’Intelligence artificielle et de la Numérisation, ce petit groupe de psychopathes narcissiques se présentent à nous comme de généreux philanthropes au service de l’humanité. En effet, quelle est leur stratégie ? Leur plan contient trois étapes : le confinement obligatoire, la vaccination obligatoire, le traçage obligatoire. Nous sommes à la veille de la deuxième étape, celle de la vaccination mondiale. Ils vont maintenir la peur jusqu’à l’automne prochain. D’ici-là, l’OMS va proposer un vaccin et beaucoup de gens vont être heureux de recevoir le vaccin miracle ? Ils vont se sentir en sécurité.

10. Mais pour nous numériser et aller vers le traçage, il faut que les pays installent des antennes 5G en provenance de Chine. Présentement nos gouvernements les installent en catimini. Aucun pays ne veut être en retard sur la technologie. Tout doit être interconnecté, y compris les êtres humains entre eux. Alors, par la vaccination obligatoire, ils vont nous numériser en introduisant dans notre corps des nanoparticules génétiques qui vont nous modifier génétiquement et servir à constituer nos carnets de santé, nos vaccinations, nos relations sociales, notre nationalité, notre localisation, notre droit à l’éducation, à l’emploi, à nos déplacements régionaux et internationaux, à nos subventions de l’État, à nos prêts hypothécaires, etc.

11. Pour éviter la révolte, les gouvernements vont faire appel à la peur, à la soumission et au sens des responsabilités civiles et sanitaires de leurs citoyens. La bonne conduite nous fera gagner des points (comme en Chine), alors que nos désobéissances civiles nous feront perdre des points. Muselés sans raison, nous avancerons comme des robots cachant notre sourire et joie de vivre. Nous nous acheminons vers une société techno-capitaliste, c'est-à-dire vers le transhumanisme (depuis 1998) avec ses implants dans le corps et le cerveau pour convertir les êtres humains en machines immortelles. Ainsi, nous serons tous égaux ! Programmés électromagnétiquement (5G), nous allons perdre toute notre humanité, notre liberté, notre créativité, notre autonomie, notre individualité, notre conscience, notre âme, notre capacité à aimer et à nous épanouir. En voulant augmenter l’humain, on va le détruire définitivement. À nous de nous réveiller, de réagir, de nous regrouper pour arrêter ce fléau avant que s’installe définitivement une dictature mondiale au-dessus de tous les pays, langues et cultures.

Marius Morin, Août 2020