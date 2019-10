Artistes ! Mettez-vous aux Arts de l’Argent .. Comme Banksy, Koons, Duchamps ..

Vous le valez bien. Vous le méritez bien. Comme Banksy, Koons, Wool, Doig, Hockney, Hirst et une multitude d'autres. L’histoire de l’art a prouvé à maintes reprises qu’il était relativement facile pour un artiste de connaître un succès planétaire de son vivant. Pas forcément difficile, certes, mais "techniques", savoir-faire spécifique, connaissance des circuits et des systèmes, volonté, Art de se faire connaître, Art de se faire aider, Arts de l'argent .. Il y en a des choses à conjuguer, à enchaîner, à maîtriser ! A vos talents artistiques, amis artistes, joignez quelques connaissances à la Edward Barneys (le neveu de qui vous savez), à la Dale Carnégie, à la Tonti .. Je n'ai pas dit Ponzi ! N'est pas Aristofil qui veut.

90 millions pour un Hockney. 12 millions pour un Banksy, sans prix pour les 90 boites de Manzoni .. de la "merda d'artista" ! Au sens propre, littéral n'est-ce-pas ! Pas du tout au sens figuré, pas du tout. ..ça en donne des idées !

Alors, amis artistes ! Vous seriez incapables de rivaliser avec ce brebis de Moretti ? incapables de faire moins bien que Manzoni ? Vous seriez nuls en regard des productions balourdes d'un Picasso, d'un Dali, d'un Moretti ? D'un Ruzhuo ?

La lecture de ce qui suit devrait vous mettre l'eau à la bouche, vous remplir d'espoir et vous faire prendre le taureau par les cornes .. Ou par les cou... Le taureau de Zuccotti Park, Gotham city, Big pomme. Vous voyez ? Là où on renifle l'argent à plein nez, même les yeux fermés.

Pour l'heure, vous êtes 15 millions en France, englués dans des expositions de maisons des jeunes et de la "culture" à Trifouillis, de salles communales où ne vient personne, en dehors des pompiers et des conscrits, de non-lieux bobo style le " Beau Pain Bio" où personne ne jouera jamais mille Euros ..

Et pourtant ! Hein Mimi ! .. Tes "beware of monkeys - menace" ont précédé les singes de Banksy au Parlement britanniques. Et tu les a vendus pour une bouchée de pain je crois ?

Et toi Monique, pourquoi tes empyréïques sculptures de femmes rondes ne s'arrachent-elles pas comme celles de Jenny Saville ?

Et toi Olyy ? Qui partage avec la belle Cindy le goût du selfie et celui des Arts de la Kehre .. Pourquoi n'as-tu pas, comme elle - pour le moment en tout cas - 10 ou 20 millions de dollars en poche ?

« la reine du selfie », Cindy Sherman est célèbre pour avoir inventé et incarné, dans une multitude d’autoportraits, des personnages reflétant les peurs et les obsessions de la société occidentale, comme dans Untitled Film Stills 1977-1980. Les captures issues de cette série ont été vendues en un seul lot chez Christie's (au cours de la même vente du soir qui a présenté White No. 28 de Kusama), pour 6 773 000 dollars.

Le constat n'en finirait pas.

Alors ? A l'action les artistes ! au charbon ! Il vous faut aller la tâter votre chance, la mettre à l'épreuve votre valeur, la secouer votre acédie ..

Bon, il vous faudra du temps, c'est une certitude. Comptez-pas sur le Hic et Nunc pour la célébrité planétaire et la réussite financière. Mais, pour engager l'action, pour si mettre, amis artistes, c'est bien Hic et Nun ! Sur-le-champ comme dirait Marcel.

Ce qui suit n'a pas d'autre ambition que de vous susurrer, amis artistes si talentueux, trois ou quatres premières idées pour entrer sur la voie, en piste comme dit la belle Emilie Munera.

Primo. Lisez la biographie du panthéon des artistes ayant gagné des tas de pognon. Vous en tirerez quelques idées forces, comprendrez leur démarche, les aides qu'ils ont recherchées - hommes et moyens - et qu'ils ont trouvées. C'est en permanence une histoire de "Princes", Princes d'ici-où-là, princes de la "Culrure", roi du pétrole, Emirs du Qanar ( sic, si ! si ! j'y tiens..). Tenez, Moretti : "En 1947 à 16 ans, il peint « Moïse brisant les Tables de la Loi » qui entrera au Musée de l'Université de Jérusalem. Moretti ! Tout ce que dit et pense Raymond est juste, absolument juste. Petit aparté : j'en ai mis un en vente aux enchères. J'espère ne pas m'être trompé. C'est aussi des histoires de "Chat Botté" la célébrité, la notoriété, le mariage avec l'héritière.

Secundo : Anticipez et ancrez-vous dans les mythes de votre époque, ce faisant, vous les fabriquerez à votre tour. Ce savoir-faire s'observe dans l'ensemble de l'histoire des Arts, pour l'ensemble de tous les artistes qui nous sont connus. Il suffit de considérer quelques exemples : l'Art religieux, presque totalement disparu aujourd'hui, tenu à bout de bras par quelques passionnés qui, loin d'être une arrière-garde, sont annonciateur du retour, s'inscrivent patfaitement dans l'avènement des Arts de la Kehre . L'Art antique, d'Apollon à Zeus-Jupiter, englobant mille instanciations, de Léda à Zénon, de César à Néron. Presque totalement disparu en matière de création nouvelle. Mais quels mythes !

Marcel Duchamps à bâti sa réputation sur la mise en pratique de ce principe : Anticipez et ancrez-vous dans les mythes de votre époque, aujourd'hui celle de Banksy, Yan Pei-Ming ou Steve Cutts

Tertio : Soutenez vos créations en mobilisant résolument les moyens et les méthodes du moment : envisagez vos prochaines expositions à Vancouver, plutôt qu'à Bacon-les-Bruyère, à Hong Kong ou à Moscou plutôt qu'à la maison des jeunes près de chez vous. Utilisez l'Internet pour vous faire reconnaitre, aider .. attention, Fachebook (sic .. si si j'y tiens) et vous signez votre arrêt de cantonnement dans les "couches d'artistes défavoriés" pour l'éternité.

Quarto : groupez-vous ! choisissez-vous un Socia avec qui vous cheminerez en parmanence, refaite "the group of Seven", mais en France, couvrant des thèmes autres que les paysages de la côte ouest du Canada, il y a un siècle .. Justement, un Groupe des Sept est en train de se constituer.. Ce qui relie cette petite dizaine d'artistes talentueux ? .. Leur ambition, planétaire précisémment, l'ADN de leur création, la convocation d'une spiritualité très-marquée par l'idée de la Kehre. Et puis, très-simple : il sont unis par les liens du message. Le Message : puissant sacrement de notre temps !

Quinto : Les affaires d'argent ne doivent vous concerner qu'en ce qui constitue l'enregistrement des rentrées. L'artiste n'est ni un financier, ni un représentant de commerce, ni un bateleur, ni un tabarin, ni un jongleur ... quoique ! Amis artistes, votre rôle doit s'arrêter à la création d'un entourage d'amis, d'une garde rapprochée fidèle, d'une constellation de "Mécènes" avertis. L'Art de l'argent est un Art collectif d'une part et, d'autre part, archétypique de la Kehre lui aussi, ce grand tournant qui nous attend (comme vient de le dire Macron, voir mo papier précédent).

Vous êtes Pygmalion. C'est à votre garde rapprochée, cette Galatée enamourée, de savoir ce qu'est une banque, des enchères, de la "mass com", des tontines, des associations, des sociétés civiles .. c'est à eux d'écrires aux consulats de France (une bonne centaine ..), de frapper à la porte des "Foundations" et des philanthropes .. des milliers !

Quel travail ! Mais ... tout cela est assez gai ! Et ça peut payer.

Et pour terminer, un dernier aperçu de la méthode : "En 1937, ils (les Arensberg - note) établissent une fondation dédiée à l'œuvre de Francis Bacon pour promouvoir la recherche sur ce penseur. Walter Arensberg lui a consacré plusieurs écrits ainsi qu'à William Shakespeare. La même année ils achètent le tableau de Salvador Dali Construction molle aux haricots bouillis dont ils font la donation au musée d'art de Philadelphie en 1950.

Dali, Duchamps .. même monde, même parcours.

Montagnais

