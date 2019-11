Arts de la Kehre, Brigitte Macron mieux que Bernard Arnault ou Estée

"Brigitte Macron passionnée d'art : elle a fait de l'Elysée un véritable showroom". C'est le titre d'un article publié le jeudi 28 novembre dans un de ces magazines "glamour" les mieux lus en France, que, par nécessaire discrétion nous ne nommerons pas. Showroom ! Show-room .. Que l'on s'intéresse à la définition en français ou en langue des godons, il est facile d'en déduire que les "arts" dont s'agit relèvent très-naturellement de notre époque solastalgique, du "tournant", du "moment de bascule de notre histoire" dont parlait le Président Macron, de la Kehre chère à Heidegger et déjà évoquée en Agoravox. Emmanuel lance des mots historiques. Brigitte applique .. L'Elysée transformé en showroom signe définitivement l'avènement d'une forme majeur des Arts de la Kehre.

L'Elysée, sous l'impulsion de "La première Dame", est donc bien devenu un showroom, un bazar pour les arts de la boutique, les arts pour le spectacle grand public, pour le divertissement - si nécessaire, le divertissement, pour traiter la solastalgie galopante - .. des arts pour la vente, au même titre que des automobiles, du mobilier, des tapis, de l'électroménager, du sent-bon.. "Sur les Champs, les fabricants d'automobiles comme Citroën, Toyota, Fiat, Renault, Mercedes, Peugeot rivalisent pour exhiber les showrooms les plus extravagants"

A l'Élysée, dans le prolongement des Champs, Brigitte et son sowmroom sont ainsi parfaitement dans l'air du temps.

Ce lien de parenté entre les fabricants de brols et les artistes entassés dans le showroom de l'Elysée suffirait à lui seul pour expliquer ce que peuvent être les "Arts de la Kehre", les arts de la fin, de l'effondrement proche. Typiquement notre temps.

Première observation : si la reconnaissance de ces arts de la Kehre par le grand public est en proportion avec le développement de la conscience de l'effondrement qui se prépare, leur succès planétaire est immédiat, assuré..

Exemple de la prise de conscience : le 25 novembre, on apprend que les ingénieurs d'Airbus se préparent à l'effondrement du monde .. Mettez "Ingénieurs collapsologie" dans Bigloo : plus de 600 résultats ! C'est nouveau ... c'est énorme comme on dit maintenant. Des ingénieurs ! des savants ! ..d'Airbus qui plus est !

Exemple encore : le 28 novembre, c'est Canal, repris par Usbek&Rika, qui prodigue ses conseils pour faire face à "l'effondrement" .. "Si vous êtes mordu d’actu sur l’effondrement en cours de « nos sociétés humaines thermo-industrialisées » et que vous aimez lire ou participer à des débats exigeants sur le fond, rejoignez les près de 20 000 membres de ce groupe Facebook."

Ils seront le double avant que ne soit publié mon papier..

On pourrait produire mille illustrations de cette conscience nouvelle, quasi consubstancielle aux arts de la Kehre, de "Dark Mountain" aux best-sellers actuels, de Joseph Conrad à Jared Diamond, de Thoreau à Cochet.

Seconde observation : ces arts de la Kehre sont multiformes dans leurs contenu, leur style, leur aspect. Trois choses et trois seulement les caractérisent :

1) Ils s'affirment en tant que partie intégrante de notre époques, comme témoins privilégiés. Ils sont des reflets naturels de l'effondrement.

2) Les artistes, tout comme les collectionneurs de la Kehre, décident eux-mêmes, sans autre critères, de faire partie du mouvement. C'est leur choix (des sceaux "Arts de la Kehre" existent déjà, fabriqués à l'unité, très bien dessinés, ainsi que des régistres secrets et numérotés sur Internet pour authentifier l'appartenance).

Les artistes, tout comme leurs créations, sont "marketés" : ils s'ancrent résolument , ils appartiennent authentiquement au monde consumériste contemporain qui va de l'acheteur en supermarché à celui immensément fortuné qui s'offrira un Banksy ou un Basquiat pour quelques dizaines de millions de dollars.

On devient "Artiste de la Kehre" aussi facilement qu'on devient musulman : une profession de foi, trois mots, trois engagements.. et c'est fait.

Citation autorisée : "Pour devenir musulman, vous devez prononcer ce qu'on appelle la Chahada ou attestation de foi, devant 2 témoins. L'entrée en islam prend alors effet directement. Vous devenez un musulman ou musulmane dès la prononciation de cette attestation. Tout le monde peut se convertir à l'islam et devenir musulman. Vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un ou de vos proches."

Idem pour l'Artiste de la Kehre : il doit être adoubé par deux de ses semblables, comme c'est souvent le cas dans les ordres, de la Chevalerie à la F.maçonnerie ..

Il est vrai qu'au delà de cette apparente simplicité, il peut se développer une "théologie" plus sophistiquée. Les Arts de la Kehre ont d'illustres prophètes : Marina Tsvetaïeva, Gnedov et son étrange "Poème de la fin". Certains voient même des racines dans des mouvements très-anciens, chez Nordeau, Malevitch, Klee .. Le mouvement suprématiste pourrait naturellement inspirer les Arts de la Kehre.

Brigitte sait fort bien tout cela, elle sait fort bien ce que peut devenir son splendide showroom consacré aux arts dans les moments troubles qui s'annoncent,. C'est en cela que, consciente très certainement, renseignée par son mari qui annonce le tournant, le moment de bascule de notre histoire, elle s'apprête à inaugurer la métamorphose qui guette les beaux showroom des Champs-Elysées. En cela elle sera peut-être reconnue par l'histoire comme la chef de file des Arts de la Kehre.

Qu'on me permette de préciser .. Et si l'avenir, toute proportion gardée, réservait à l'Elysée le même sort que ... que ...je cherche mon illustration avec soin ... que, par exemple l'ancien gigantesque sanatorium de la meurtrière, ou le grand hopital de Bergesserin, ou les châteaux tant prisés par les Urbex .. immenses bâtiments, bien plus grand que le Palais, qui pouvaient s'enorgueillir en leur temps d'être des réussites et des beautés sur tous les plans, pour des milliers de gens. Ils auraient pu trôner à Paris, à Megève, Chamonix ou Cran ..

Dommage que nous n'ayons plus la possibilité de charger des images : vous auriez été éblouis. Internet vous donnera tout ce que vous voulez pour illustrer, en images ou en vidéo's. Vous serez étonnés.

Je ne vous conseille pas de prévoir une visite in-situ : outre que c'est interdit, il y a graves dangers multiples. L'image du désastre vous apparaîtra si vous tapez dans Youtube ou Google "ancien hopital de Bergesserin" par exemple, ou ancien sanatorium Mary Bell, ou "château abandonné urbex"

Passage d'une beauté ancienne, fonctionnelle, reconnue, à une beauté du diable, à une splendeur de la Kehre la plus étonnante, la mieux accomplie, poussée dans ses dernières extrémités, en très peu de temps. Bien peu de temps.

Et l'Elysée me direz-vous ? A vous d'imaginer. Prémonitions ?

Souhaitons qu'il conserve son statut de Showroom et que Brigitte conserve à ses arts de la kehre leur aspect .. bien tempéré.

Citation graphique : Mathieu Pégard sur Guide-de-survie.com

Citations graphiques

Dégénérescence / Max Nordau / Babelio