Arts de la Kehre : chantez dans la tempête ! 

.. Osez braver les temps difficiles de l'effondrement qui se prépare ! .. Osez l'aborder ce "grand tournant" dont a parlé Macron récemment, osez la contempler sereinement la kehre, dont le sens ne date pas d'hier ! Ils sont de plus en plus nombreux désormais ceux qui regardent - étonnés - les grands nuages s'amonceler, ceux qui prêtent l'oreille aux mugissements des grands vents et aux coups de tonnerre qui suivent les gigantesques éclairs aux quatre coins de la planète actuellement.. Quel grandiose spectacle ! Bien beau de chanter, de braver .. Mais, ne faudra-t-il pas songer à se protéger ! A vous de voir .. Les Arts de la Kehre vous y aideront.

Sur l'effondrement, la Kehre, le "grand tournant", inutile de s'attarder beaucoup : le sujet s'est imposé en quelques années et il est facile, maintenant, d'en approfondir la connaissance. Quelques grands noms lui ont donné des titres de noblesse : Spengler, Toynbee, Diamond (les précurseurs), puis Cochet, Servigne, Jancovici .. des best sellers sont apparus comme le déjà célèbre "Une autre fin du monde est possible" ce livre de Gauthier Chapelle, Pablo Servigne et Raphaël Stevens pour n'en citer qu'un. L'Internet, l'un des Arts Majeurs de la Kehre, comme nous le verrons, vous offre toutes les clefs de l'information. Mais l'Internet ne crée pas toujours les perspectives les plus originales, n'anticipe en général pas. L'Internet n'est pas spécifiquement un Art divinatoire (Agoravox, à cet égard, serait bien mieux placé..).

Google peut chercher, renseigner, accumuler, trouver pour vous dans son univers sans limites des akashic records - (Google : akashic records - .. et vous retrouverez un article d'Agoravox) - Mais Google n'anticipe rien. Tou y est au passé.

Il n'empêche, Internet regorge désormais d'informations qui vous seront nécessaires si vous voulez maîtriser en partie le sujet et être capable de parler brillamment d'effondrement, de collapsologie, de Kehre, voire de fin des temps.. de plus, désormais, vous intéresserez vos amis et vos commensaux (sots ?) sans plus-passer pour un fou, un parano, un extrémiste, un séropositif, négatif, pessimiste, dépressif ..

NB : j'ai emprunté la liste d'adjectifs ci-dessus à l'un de ces nombreux et excellents oxymores de la "culture urbaine", si ouvert, si bien disposé à partager que, sur leur site, il est interdit de pratiquer les raccourcis "Contrôle C - contrôle V ..). Ire !

Bien plus intéressant, bien plus nécessaire actuellement que les ouvrages de vulgarisation qui fleurissent sous la plume lustrée des stars de l'édition : l'observation et le suivi des grands mouvements qui s'organisent en réaction .. ces mouvements d' "incivilisation".

J'en donnerai ci-dessous deux exemples, deux exemples encore quasiment inconnus en dépit de ce qu'ils représentent déjà et, surtout, en regard de leur potentiel de développement : Le "Dark Mountain Project", d'origine anglo-saxonne, et "les Arts de la Kehre", nés en France. En ce qui concerne "les Arts de la Kehre", nous recenserons les formes principales d'Art dont le mouvement entend assurer, actuellement, la représentation et la "promotion" :

- Les Arts plastiques

- Le Net'Art

- Les "Arts de vivre" à l'époque de la kehre (esquisse : du "chant dans la tempête" à l'art de vivre offgrid)

1) Les Arts de la Kehre / Canal des artistes plasticiens

Aujourd'hui, un groupe d'artistes français plasticiens s'est formé, pour faire connaitre leurs créations, témoigner et partager leur sensibilité, dans un mouvement assez proche de celui de Dark Mountain.

Au départ, une poignée d'artistes, un nouveau Groupe des sept, inspirés pour leur communication par l'esprit du célèbre - et bien coté - Groupe des Sept canadien s'est récemment formé en France, encore assez informellement.

Leurs buts sont multiples :

Travailler ensemble, se représenter ensemble. Comme dit Steve Job, bien renseigné, aucun grand projet ne peut être mené par une seule personne, aussi douée soit-elle, les grands projets se réussissent en équipe.

Ils se reconnaissent résolument comme partie intégrante de notre époque de basculement, d'effondrement probable. Ils ont choisi de se reconnaître dans l'appellation "Arts de la Kehre"

Ce faisant, et pour suivre l'idée évoquée dans le titre de cet article, ils doivent certainement penser, ces pionniers, que leurs talents, en symbiose avec notre époque très spéciale, peut fort bien s'accommoder avec l'Art de faire chanter .. les deniers ..

Des grands projets, ils en ont ces créateurs actifs et ambitieux :

Témoigner de leur époque, partager des émotions bien évidemment, et des ... reflets de la Kehre, innovants. Ainsi l'un se singularise par ses méthodes : pas de pinceaux, pas de toiles, pas de couleurs achetées en grandes surface : de la ferraille de récupération habilement instrumentalisée .. vous découvrirez comment plus tard, vous ne pourrez pas le manquer ! Je ne veux absolument pas faire ici de publicité. Un autre réalise des grands visuels typiques de notre époque, semblables à ceux de Banksy ou de Basquiat .. sans qu'on puisse facilement comprendre sa façon de travailler. Mais là-aussi, pas de publicité. Une autre, bien belle âme, réalise des clichés, des prise de vue d'une réalité choisie, rigoureusement sélectionnée, source naturelle de grande émotion. Elle a su précéder les intuitions de Banksy et ses singes au parlement britannique. Un autre encore assemble bois, verre, acier, éléments inattendus et insolites en de grandes installations qui feraient l'admiration des clients dans les halls d'hôtels des super-riches ou dans les lieux où se rencontrent entre-eux les puissants de notre monde : administration de Bruxelles, G7, COP 27, Bilderberg, Elysée ...

Et puis un autre encore, qui, depuis 1000 ans, fait marcher en procession interminables des religieux au regard extatique, un autre encore aux personnages dont la force et la détermination sont capable de guérir tout symptôme de déprime chez celui qui les regarde un instant.

Art de tous les temps certes, mais particulièrement signifiants à l'époque de la Kehre

« Rien n’est beau, il n’y a que l’homme qui soit beau : sur cette naïveté repose toute esthétique, c’est sa première vérité. Ajoutons-y dès l’abord la deuxième : rien n’est laid si ce n’est l’homme qui dégénère ». Nietzsche savait de quoi il parlait.

2) Les Arts de la Kehre / Canal du Net Art

"Le Net Art est devenu un terme générique pour désigner l’art contemporain qui utilise internet comme médium." .. Mais, rappelant la pensée de Mac Luhan selon laquelle le "Medium est le message", il en découle naturellement que l'Internet est un art en soi. Un art combinatoire en fait, qui demande des savoirs et de l'inspiration pour "créer", des techniques comparables à l'usage des couleurs et des pinceaux, des supports acryliques et des méthodes .. L'internet, quoique vieux de plus de trente ans déjà, s'inscrit parfaitement dans le panel des Arts de la Kehre. Il en est même un instrument parmi d'autres .. tout ce qui se fait par, pour et avec l'Internet peut être qualifié d'art, au même titre que les arts de la table, les arts divinatoire, des centaines .. de l'artisan à l'artiste, il n'y a qu'un pas - et parfois quelques différences de rémunération.. La kehre , c'est une de ses caractéristiques, "démocratise" les Arts .. N'y a-t-il pas 20 millions d'artistes en France seulement ? L'Internet est un art consubstantiel à la Kehre. "L'artiste" Internet est à la fois témoin, participant et partie prenante dans l'avènement du grand tournant.

Il n'est donc pas étonnant que les artistes plasticiens et ceux du Net Art s'entendent assez bien ..

3) Les "Arts de vivre" à l'époque de la kehre ( du "chant dans la tempête" à l'art de vivre offgrid )

Cette partie fera l'objet d'un nouvel article qui sera proposé ultérieurement. Pour avoir un aperçu des "Arts de vivre" à l'époque de la Kehre, évoquons Yves Cochet l'ancien ministre et son nouveau plan de vie : "à la campagne" et prêt pour le offgrid.

Enfin, évoquons cette Société Civile des Arts de la Kehre - SCA-K - qui est en fait un collectif rassembleur et entend se développer sur le modèle de Dark Mountain.

Des nouvelles début décembre ..

Montagnais & Saige / Gabriola