Assad à la Libération d’Alep : malgré les aboiements d’Erdogan, toute la Syrie sera libérée

Déclaration de Bachar al-Assad, Président de la République Arabe Syrienne, le 17 février 2020.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=oJTpp5dZ2p4

Traduction : lecridespeuples.fr

Le Président syrien Bachar al-Assad a estimé que la Libération de la ville d’Alep ne signifiait pas la fin de la guerre, ni la chute des plans adverses, ni la fin du terrorisme, ni la reddition des ennemis, mais qu’elle signifiait certainement qu’ils avaient mordu la poussière, en prélude à leur défaite complète qui surviendra inéluctablement tôt ou tard.

Transcription :

O nos nobles et honorables familles d’Alep,

Je vous adresse mes plus sincères salutations en reconnaissance de votre constance et de votre persévérance. Je vous adresse les salutations de la foi en Dieu et en la nation. Je vous adresse les salutations du courage et du sacrifice. Notre Armée Arabe Syrienne vous apporte toutes ces salutations via les sacrifices de ses combattants.

Lorsque la ville d’Alep a été libérée à la fin de l’année 2016, j’ai déclaré que ce qui suivrait la Libération de la ville d’Alep serait radicalement distinct de ce qui précédait, car il s’agissait d’un tournant majeur. J’ai affirmé cela en me basant sur ma connaissance des cœurs et de la détermination de nos forces armées. J’ai affirmé cela en me basant sur ma certitude quant au patriotisme du peuple d’Alep et à sa loyauté pour sa patrie et pour l’armée nationale. J’avais l’intime conviction que cela renverserait les calculs des ennemis.

C’est ce qui s’est passé, et Alep a dû payer un prix élevé, égal à la grandeur de son peuple et au patriotisme de sa position. Des années de bombardements brutaux et atroces ont frappé la plupart des quartiers, et ont causé des dizaines de milliers de martyrs et de blessés, d’orphelins, de pères et de mères endeuillés, de veuves. Des années de siège sans eau, sans électricité ni autres éléments essentiels à la vie, (imposés par les terroristes) pour qu’Alep se mette à genoux et que ses enfants se rendent. Et avec chaque obus tombé en traître (car les groupes terroristes violaient constamment les accords de cessez-le-feu), l’espoir des ennemis augmentait pour qu’Alep devienne une autre Alep (à leur image), une autre Alep qui n’a jamais existé à travers l’histoire… (Nos ennemis aspiraient à une) Alep qui ne formerait pas avec sa jumelle, Damas, deux ailes par lesquelles le pays peut s’envoler. Au contraire, ils aspiraient à voir une ville d’Alep dont les enfants se rangeraient aux côtés des traîtres, s’agenouillant et se prosternant devant leurs maîtres, mendiant quelques misérables dollars et des tombereaux de honte. C’est ce à quoi ils rêvaient.

Mais quant à (ce qui s’est réellement passé dans) notre monde réel, avec chaque obus ennemi tombé, la peur est tombée et la volonté de faire face à ce défi a augmenté. Avec chaque martyr qui s’est élevé (aux cieux), l’esprit national a été grandi et la foi dans le pays a été enracinée toujours davantage. Dans notre monde réel, la véritable Alep est demeurée : Alep avec son histoire, son noble patrimoine et son authenticité. Et parce qu’il en est ainsi, son peuple s’est non seulement résolu à résister par la résilience, avec ce que cela signifie en termes de douleur, de souffrance et de situation critique, mais encore par l’action, le travail et l’initiative visant à produire et à avancer, qui a continué pendant toutes les années du siège, malgré des conditions totalement contraires à toute logique économique. Malgré tout, cette ville a continué de contribuer, même si c’était de manière minime, à l’économie nationale, et je suis convaincu que ce type d’endurance et de fermeté, qui reflète la volonté solide et l’affiliation profondément enracinée à la nation, est celle qui fera sortir Alep des cendres de la guerre pour restaurer sa position naturelle et pionnière dans l’économie de la Syrie.

Il est vrai que la Libération d’Alep en 2016 n’a pas permis de réaliser la sécurité souhaitée pour la ville à l’époque, et elle est restée exposée aux obus de la trahison et de la lâcheté (tirés depuis ses environs que nous avons enfin libérés). Et il est également vrai aujourd’hui que remporter une bataille ne signifie pas remporter la guerre, mais c’est là la logique militaire abstraite qui est basée sur les fins et les résultats. Car en ce qui concerne la logique nationale, la victoire commence par le début de la fermeté, dès le premier jour même. Et avec cette logique, Alep a triomphé, et la Syrie a triomphé. Nous avons tous triomphé de la peur qu’ils ont essayé de semer dans nos cœurs. Nous avons triomphé des illusions qu’ils ont essayé d’instiller dans nos esprits. Nous avons triomphé de la désintégration, de la haine, de la trahison et de tous ceux qui représentent, possèdent et pratiquent ces maux.

Cependant, nous sommes pleinement conscients du fait que cette Libération ne signifie pas la fin de la guerre, ni la chute des complots ennemis, ni la fin du terrorisme, ni la reddition des ennemis. Mais elle signifie en toute certitude qu’ils ont mordu la poussière, en prélude à leur défaite totale qui surviendra inéluctablement tôt ou tard.

Elle signifie également que nous ne devons pas nous laisser aller, mais nous préparer pour les batailles à venir. Par conséquent, la bataille pour libérer la campagne d’Alep et d’Idlib continue indépendamment de certaines bulles sonores vides venant du nord (éructations vaines d’Erdogan), tout comme la bataille continue pour libérer tout le sol syrien, écraser le terrorisme et parvenir à la stabilité.

Notre Armée Arabe Syrienne ne manquera jamais de s’acquitter de ses devoirs nationaux, et ne sera que ce qu’elle a toujours été, à savoir une armée issue du peuple et au service du peuple. Dans l’Histoire, les armées n’ont triomphé que lorsque leur peuple s’est uni à elles dans leur bataille, et quand elles-mêmes se sont unies au peuple dans sa vision et en défense de sa cause. C’est ce que nous avons vu à Alep et dans d’autres villes syriennes : vous avez embrassé l’armée et elle vous a protégé, vous a défendu et s’est sacrifiée pour vous.

Aujourd’hui, alors que nous vivons des moments de joie, nous devons nous rappeler que ces moments ont été atteints par des années de douleur, d’angoisse et de chagrin, d’absence de nos bien-aimés qui ont sacrifié leurs vies pour la vie et le bonheur des autres. Et alors que nous nous inclinons avec révérence devant la grandeur de nos martyrs et de nos blessés, il est de notre devoir de s’incliner respectueusement devant la grandeur de leurs glorieuses familles. Si la victoire se dédie, alors c’est à eux tous qu’elle est dédiée. Si quelqu’un doit en retirer le mérite, alors ce sont eux tous qui en ont tout le mérite.

Je les salue pour les enfants qu’ils ont élevé, et je salue leurs enfants pour leurs sacrifices. Je salue chacun des héros de notre grande armée et derrière eux de nos forces auxiliaires. Je salue la résistance de leur corps dans le froid et le gel, tandis que nous sommes bénis des bienfaits de la chaleur et de la sécurité (grâce à eux).

Je rends hommage à nos frères, amis et alliés qui se sont tenus aux côtés de l’armée, épaule contre épaule sur les champs de batailles, et aigles gardiens dans le ciel. Leur sang s’est mélangé au sang de notre armée pour la terre d’Alep, Alep la fidèle à sa patrie, la fidèle à son histoire, qui n’oubliera pas le sang de ceux qui se sont sacrifiés pour elle, et qui redeviendra ce qu’elle était, et renaîtra encore plus forte.

O notre peuple bien-aimé d’Alep, je vous félicite en ce jour qui consacre la victoire de votre détermination, par laquelle nous mènerons la plus grande bataille de la (re)construction d’Alep. Par la volonté de tous les Syriens, nous (re)construirons la Syrie et nous continuerons la Libération (de l’ensemble de notre territoire), avec la Grâce de Dieu.

Que la paix soit sur vous, ainsi que la Miséricorde de Dieu et Ses Bénédictions.

