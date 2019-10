Assassinat du garde du corps du Roi Salmane : vers un coup d’Etat de MBS en Arabie Saoudite ?

Source : Moon of Alabama, 29 septembre 2019

Traduction : lecridespeuples.fr

Des choses curieuses se passent en Arabie Saoudite et au Yémen.

Pour la deuxième fois en un mois, les forces yéménites alignées avec les Houthis ont encerclé et capturé des forces de la taille de trois brigades composées de soldats et de mercenaires saoudiens. Les médias Houthis rapportent que 2 400 combattants et plusieurs centaines de véhicules ont été capturés. Les rapports indiquent que 500 soldats saoudiens ont été tués. Cette vidéo montre les combats. Une autre vidéo montre plusieurs centaines de prisonniers emmenés loin du front. Voici des images supplémentaires.

La plupart des prisonniers semblent être de pauvres hommes que les Saoudiens ont enrôlés. Seuls quelques-uns ont des uniformes complets. Les événements se sont produits au nord de Kitaf, près de la frontière entre le Yémen et l’Arabie Saoudite, et au moins en partie dans la région de Najran, en Arabie Saoudite. Voici un compte-rendu de l’opération précédente. Au cours de la nuit, une dizaine de missiles balistiques à courte portée ont été lancés du Yémen contre l’aéroport de Jeddah en Arabie saoudite.

Le garde du corps personnel du Roi saoudien Salman a été tué. La version officielle est que c’est arrivé lors d’un conflit personnel. Comme par hasard, le tireur est également mort. Mais il y a plus derrière tout ça :

Ali AlAhmed @AliAlAhmed_fr – 02h47 UTC · 29 sept. 2019

Je peux maintenant confirmer le décès du garde du corps personnel de #Saudi @KingSalman, le Général Abdulaziz AlFaghem, tué par balle. On le voit ici avec le roi. Il a été démis de ses fonctions il y a quelques jours à peine, ce qui rend sa mort extrêmement suspecte. Je m’informe sur les détails. AlFegham a été vu il y a quelques jours, marchant seul sur une corniche de Jeddahn ce qui n’est pas cohérent au vu de son travail. Il ne quitte jamais les côtés du Roi et dort au palais après que le Roi se soit couché. Je peux dire avec une grande certitude qu’AlFegham a été licencié ce mois-ci par #MBS. Les détails suivront lorsque mes sources pourront trouver des informations et les transmettre. Mise à jour : #Le palais royal saoudien de #Jeddah est en état d’alerte et verrouillé. Je connais ce palais et j’ai revu ses plans et ses photos de l’intérieur, et j’y ai eu des sources de 2005 jusqu’à récemment. De plus, la cour royale de #Riyad est en lock-out. AlFaghem avait de nombreux secrets et avait servi de de garde personnel du roi Abdalllah – à partir de 2002, voilà ce que nous pouvons confirmer. Cela fasaiit de lui une menace pour #MBS puisqu’il supervise les gardes du palais qui ont tué #JamalKhashoggi Je peux maintenant affirmer que c’était un meurtre politique. Le rapport sera publié dimanche avec des détails.

Il y a actuellement un énorme incendie à Jeddah près de la gare, ce qui pourrait être lié aux événements ci-dessus.

Après l’attaque contre l’installation pétrolière, les Houthis avaient offert un cessez-le-feu. Mais les Saoudiens n’en voulaient qu’un « partiel » que les Houthis ont rejeté.

Le Prince clown Mohamed bin Salman a peut-être éliminé le garde du corps de son père pour se faciliter la tâche de s’emparer du trône. La récente attaque des Yéménites contre une installation pétrolière saoudienne et la défaite d’au moins deux brigades de troupes saoudiennes doivent exercer beaucoup de pression sur lui. MBS est le Ministre de la Défense. Il a initié la guerre au Yémen. Il doit craindre pour son travail et sa position. Avec le Roi éliminé, il deviendrait inattaquable.

