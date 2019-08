Asselineau : changer ou disparaître

@anarchiste

Bonsoir, je soutiens Asselineau, pourtant j’ai voté oui à votre article. Dans un esprit démocratique, je l’avoue.

Personnellement j’ai envie de vous entendre dire pour quelles raisons précises, vous avez écrit cette trilogie, et pour quelles raisons impératives, vous vous émouviez du fait que les 1 % d’Asselineau seraient un échec patent, selon vous, de ses idées, ou bien de sa campagne électorale, ou de ses militants après 12 ans d’existence.

Il me semble que ce souci pointilleux que vous avez de cibler les carences de Asselineau que vous continuez à traiter de gourou — mais alors tous les chefs de partis sont des gourous, n’est-ce pas ? — est certainement du à votre esprit critique développé, à votre grande implication personnelle, à votre capacité de jugement si largement déployé que vous en oubliez les autres candidats où vous n’avez pas jugé nécessaire devant leurs carences répétées de dépenser tous ces trésors d’indignation pour écrire trois articles successifs se voulant très critiques au demeurant mais qui ne font que survoler d’une manière négative et obtuse le substrat de la pensée d’Asselineau. Que je vous conseille d’ailleurs d’écouter attentivement, car vous n’avez rien écouté du tout, vous vous contentez comme la plupart de ces opposants de tirer avant même de mettre en joue ! Métaphore.

Que vous refusiez de décortiquer sérieusement, parce que vous et je pense pour beaucoup d’entre nous — avez peur de découvrir que ce qu’il dit est pourtant simple à concevoir : nous sommes dans une prison des peuples — l’UE et qu’il faut en sortir, si nous voulons survivre. Mais pour concevoir une idée simple, faut-il encore être en capacité de couvrir la distance qui vous sépare des idées d’Asselineau — pourtant simples — d’avec les votres qui me paraissent très compliquées à formuler, à force de contradictions.

Bien sûr que sortir de l’UE, cette prison des peuples, fait partie d’une nécessité urgente, elle s’inscrit cependant dans le cercle restreint d’une lutte des classes restreinte — je reviens à la question de la lutte des classes, car dans un premier temps s’attaquer à l’UE, c’est déjà démolir les premiers soubassements de l’aliénation économique, sociale où nous ont plongés les politiques menées depuis Maastricht. Au niveau européen, bien sûr. Mais l’Europe n’est-elle pas un morceau du monde ?

Et dans un deuxième temps, balancer par dessus bord, tout ce qui nous lie au Capitalisme. Ce que font en ce moment les gilets jaunes.

Bien sûr qu’Asselineau ne propose pas de sortir du Capitalisme — peut-être est-ce cela qui vous gêne ? Anarchiste, dites-vous, mais les autres, le proposent-ils ?

Parce que nous sommes tous pieds et poings liés par ce système de la financiarisation mondiale qui perdure depuis des lustres et que toutes les tentatives de combat menées ont toutes été sabotées par de faux prophètes de la chose révolutionnaire. Et j’aimerais beaucoup que le talent de plume que vous semblez avoir, se polarise d’avantage sur nos vrais ennemis, plutôt que sur Asselineau qui tente avec ses moyens à lui, qui ne sont pas moindres, de relever l’opinion publique sur la question de l’UE, considérablement avachie sur la question, mais tout le discours politique est avachi, bas et infécond. Celui d’Asselineau, se propose de remonter l’horloge de la pensée en désignant le mal patent dont nous souffrons tous politiquement, économiquement, socialement parlant, l’UE.

On polarise beaucoup sur l’article 50 — mais Asselineau ne se contente pas de dire : article 50, il dénonce tout et c’est justement ce TOUT qui gêne ses adversaires qui eux, continuent à faire rebondir la baballe du politiquement correct.

D’ailleurs, parmi tous ces faux prophètes de la chose révolutionnaire, nous avons le PS, et ses prolongations. Je ne les nommerai pas, car je suis charitable, @ Anarchiste, et je subodore que vous en fassiez parti.

Le tord d’Asselineau, c’est de se positionner juste entre les deux : les faux prophètes de la chose révolutionnaire, qui n’en restent pas moins une prolongation bourgeoise et infiniment dangereuse pour le peuple, car le capital protéiforme se pare volontiers de toutes les vertus sociales. Une prolongation menteuse, affabulatrice, manipulatrice et assez sournoise qui en sus d’inventer l’écologie comme vertu cardinale, continue de jacasser sur tous les tons ses mantras faussement universels, bref, en cassant du Asselineau, vous dédouanez de fait, toutes les oppositions contrôlées jetées dans l’arène publique, et c’est en cela que vous faîtes preuve de malhonnêteté intellectuelle.

Je vous parle, @ Anarchiste de lutte des classes. Cela vous va-t-il ? Ou va-t-il falloir que je force le trait ?

Prête à continuer l’argumentation...