Assez de pédagogie en politique : le peuple n’est pas un gamin

“Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant !”

Ecclésiaste X 16

Depuis quelques décennies, il n’est pas de réforme putative ou de grand oeuvre politique, qui ne soit précédé de la noble incantation à la “pédagogie”. La ministraille se découvre alors une vocation enseignante ; elle se campe doctement devant le tableau noir, craie à la main (et bulletin de colle dans la poche pour les réfractaires), d’où elle professe les vérités éternelles dont elle a le monopole de la science. Car il est bien certain que le mandat qui a propulsé ces élus au pinacle du pouvoir est d’origine céleste et confère à ses porteurs le sceau de l’infaillibilité. Tremblez et écoutez ! leur grâce va vous convertir.

Car certes la pédagogie est l’antidote officiel à la très honnie démagogie. Mais entendez-vous ce que disent ces mots ? Il ne serait donc plus question que les politiques mènent le peuple (à la baguette ou par le bout du nez), en démagogues, alors ce sont des enfants qu’ils mèneront (à la baguette ou par le bout du nez), en pédagogues. Le peuple est soudain escamoté au détour d’un demi-mot. Car les gens, les quidams, ce n’est pas un peuple, ce sont juste des gamins qu’il faut au mieux éduquer, et en vrai plutôt domestiquer !

Hélas, n’a-t-on pas inscrit quelque part (mais c’est la Constitution, qui n’a pas force de loi) que la République française est démocratique, que la souveraineté appartient au peuple, et que les dirigeants ne peuvent s’en attribuer l’exercice ? Et ne voilà-t-il pas que ces derniers traitent leur souverain comme un enfant, et qu’ils s’en réclament les maîtres ?

Oui, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant ! Tu es voué à vaguer de caprice en correction, pour ne jamais grandir. Représentants du peuple, ne faites pas du peuple souverain un écolier. Assez de pédagogie ! Laissez-le se gouverner et porter la responsabilité de soi.