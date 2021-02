Associations israéliennes : Kipa le mieux peut le moins

Cool non ? Des français juifs émigrent en Israël et qui par le jeu des déductions fiscales sont financés par les français juifs et non juifs qui eux restent et à qui on n’a pas demandé leur avis.

« Lancé le 8 mars 2020, Israël Tsedaka by Qualita accompagne des centaines de familles francophones israéliennes en grandes difficultés financières. Ce projet unique de solidarité au sein de la communauté francophone est soutenu par des donateurs français et israéliens, des fondations philanthropiques, des associations, ainsi que par des institutions israéliennes et françaises. » [1]

Il se trouve que sur 40 milles familles ayant fait leur alyah ces 10 dernières années, au moins 10% vivent dans le dénuement en Israël. Sans services sociaux à la française, la majorité des femmes olims francophones qui témoignent dans la vidéo ont des flopées d’enfants, 7, 10…parfois seules, ne s’en sortant pas. La « terre promise » n’a pas eu un effet bénéfique pour celles-ci, qui se retrouvent bloquer là bas, souvent sans travail où un au smic local et ne parlant pas la langue couramment. Que des associations non gouvernementales viennent en aide cela est généreux, cependant, ces familles ont fait le choix de s’installer sur une terre de colonisation et où les inégalités sociales sont abyssales, et donc, qu’au détour d’une page internet découvrir que nous les français restés au bercail finançons l’échec de ces concitoyens en rupture de ban…Vivants dans un pays qui ne leur apporte aucune aide, c’est fort de café non ?

Donation TSEDAKA BY QUALITA : [2] Déduction fiscale selon le Seif 46 pour les dons à partir d’Israël et reçu CERFA pour les dons à partir de la France, c’est ce qui est écrit sur cette page. [3] Comme sur la photo : « Nous donnons 100 euros, mais ça ne nous coute que 34 euros »…Beau discount ? Et les 66 euros restants ? A la charge des français de France toutes religions confondues ! Alors, imaginez les gros donateurs tels la fondation Lina & Drahi qui, décidément comme les Bill & Melinda Gates font dans le don bien ciblé et l’abattement fiscale bien entendu ; ça en fait des monceaux d’argent qui n’iront pas aux français vivants en France.

Alors, dans la vidéo de promo, [4] c’est parti les pianos larmoyants en fond sonore sur les témoignages de femmes désespérées, à vous en arracher les larmes du corps et aussi parallèlement vous rendre fou furieux ! Financer comme ça en douce le départ, la vie par choix religieux, économique ou par opportunisme, est moralement mal, car ceux qui ont décidé de s’installer là bas n’ont qu’à assumer au lieu de taper au portefeuille les français. Ici en France des millions de jeunes et vieux tirent la langue et n’ont pas des assos qui défiscalisent, il y a principalement les restos du cœur et basta ! D’autant qu’avec l’macron, les super riches ne trouvent plus bon de donner, les dons sont en chute libre en France depuis l’installation de freluquet 1er.

Il n’y a pas seulement ça de choquant : dans ces familles les jeunes en âge d’aller faire leur « service militaire », 3 ans pour les garçons et 2 pour les filles, ont de bonnes chances de se retrouver gardes chiourmes sur les checkpoints, où toutes les injustices et exactions planifiées par le gouvernement d’extrême droite prennent place. Voir les témoignages enthousiastes de jeunes « guerriers », totalement lobotomisés et si heureux d’être membre de Tsahal « l’armée la plus morale du monde » (ne riez pas !). Seulement, j’en ai croisé certains durant mes voyages qui après trois ans de service avaient l’air traumatisé à vie par l’expérience. Et ne parlons pas de ceux de ces enfants qui refusent de porter l’uniforme ou qui ont la mauvaise idée de vouloir défendre les palestiniens, là, c’est passage par les prisons transformées en goulag !

« Ce projet est soutenu par des institutions israéliennes et françaises. »…J’aimerais connaître le nom de ces institutions françaises ? Car, voir des services d’état aider un pays qui en 2018 a décidé par voix de vote : une loi définissant le pays comme « l’Etat-nation du peuple juif »… Ai-je besoin de préciser le caractère discriminatoire de cette loi, qui fait désormais office de constitution. De plus, l’hébreu et l’arabe étaient jusqu’à présent les deux langues officielles d’Israël. Par cette loi, la première devient la seule langue du pays, dont 20% de sa population est arabophone. [5]

S’insurger contre ce qui est inique et injuste ne fait pas de moi un antisémite où un qui voudrait la disparition d’Israël, il serait même plus que souhaitable qu’il y ait une partition en deux états car aux vues du lourd passé conflictuel et de ceux qui sont morts il est peu probable que cette terre devienne celle des juifs et des palestiniens, toutefois, il serait étonnant que le gouvernement Netanyahou décide de revenir aux frontières d’avant 67…Mais mon propos n’est pas là : que des associations sachant utiliser les lois françaises puissent en toute légalité financer des personnes qui veulent le beurre, sont argent et les fesses de la crémière me révolte. Mon propos était de vous entretenir d’un cas qui malheureusement n’est pas unique, car il y a des myriades de ce type d’assos qui œuvrent pour Israël sur notre territoire.

Comme titre la vidéo : « soutien les olim francophones en difficulté ne sont plus seuls »… Fort bien, cependant, il est important de savoir à quoi et pour qui servent nos impôts sans tremper dans le conspirationnisme !

Selon la théologie chrétienne, la charité (générosité) est définie comme l'une des trois vertus théologales du christianisme, donc, une valeur peut être à méditer pour l’Etat-nation du peuple juif…Qui ne prend pas en compte sa population chrétienne.

Georges Zeter/janvier 2021

Vidéo : GRÂCE À VOTRE SOUTIEN LES OLIM FRANCOPHONES EN DIFFICULTÉ NE SONT PLUS SEULS