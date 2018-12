Astérix, le village... Internet et la révolution intelligente

Et si le village Gaulois tel qu’on le connaît depuis des siècles, tel qu’il survit encore, comme lieu de vie, était la réponse à la foultitude de problèmes qui s’amoncellent devant nous et qui, en partie, produisent les jacqueries, comme celle des Gilets Jaunes – avec menaces de charivari à l’Elysée ?

Le village gaulois et son potentiel socio-économique

Le village, disséminé dans la campagne française, si délaissé à l’heure actuelle, offre très certainement le cadre idéal où s’opérera la restructuration de l’ensemble de notre système, sur lequel et jusqu’ici, l’ « urbanisation » a reigné en maître.

L’actuel système est aux abois. Les aspects mortifères qu’il a développés en quelques décennies, contre l’environnement, contre l’ « humain », contre le simple bon-sens le condamnent à l’évidence. C’est un truisme. Les analyses sur l’effondrement, les essais de collapsologie, les signes avant-coureurs se multiplient, ne peuvent plus ni s’ignorer ni se mépriser.

Reconsidérer le village comme lieu de vie, indemne de la pollution des villes, préservé au niveau sécurité, impossible à affamer, dessine déjà une partie du salut, naturellement, immédiatement.

Mais c’est surtout par l’innovation sociétale, organisationnelle que la solution prendra un caractère global .. par l’utilisation intelligente des possibilités de l’Internet, d’un Internet strictement Utile à la cause par exemple. On parlera dés-lors de « globalisation » au niveau du village gaulois. Belle ironie de l’histoire !

Mais la ré-occupation du village passe par de réelles contraintes, à la mesure des opportunités réelles que véhicule l’idée.

Contentons-nous ici d’évoquer les bases d’un shéma d’organisation dans le cadre certain du nouvel exode urbain qui se prépare :

Généralisation des pratiques de l’Internet utile, strictement utile, pour développer le télétravail (la France accuse un retard considérable en la matière). Pour développer le télétravail, et, surtout, permettre le fonctionnement de la nouvelle organisation que nous décrirons ci-dessous. Au passage, en parlant d’ « Internet strictement utile », notons que l’objectif de Facebook, ou de Twitter n’est pas de faire votre bonheur..

Développement d’un esprit communautaire renforcé, et mise en place du cadre et des structures totalement nouveaux qui permettront à cet esprit communautaire de produire les meilleurs effets qu’on puisse imaginer.

Les exemples les plus concrets portent sur l’organisation et l’optimisation des transports, sur les relations d’entr’aide et d’assistance, sur le partage d’un certain nombre de tâches, sur la mise en place de moyens assurant l’autonomie et la sécurité des habitants, sur le retour à une simplicité volontaire.

Le village porte en germe les solutions aux difficultés que traverse notre société. Il suffit de les développer.

3 exemples existants :

Fanny était marié depuis 37 ans à Lucien, ils habitaient le petit village de V .. Il y a 2 ans, Lucien est parti, l’a quittée pour les beaux yeux d’une sorte d’hébétée, situation courante de nos temps .. Fanny est restée seule au village, elle ne conduit pas, elle n’a pas de voiture, ses revenus sont très-éxigüs. Grâce à l’aide de quelques-uns de ses voisins, elle peut aller voir le médecin, faire son marché à la petite ville à côté..

Tout cela ne pourrait-il pas se développer ? se systématiqer ? Dans son village, mais aussi, partout en France ?

Patrice à perdu quelques dents, beaucoup d’années, la tête, un peu, aussi. Un gaillard pourtant, solide comme Obélix, mais quelque peu laissé pour compte par le système, pas de voiture lui-non plus lui. Grâce à ses voisins, heureusement, il n’est pas dans une solitude complète : on le fait travailler par-ci par-là, nettoyer, déménager, bêcher .. D’aucuns vont hurler à l’exploitation, au travail « au noir ». Pourtant, Patrice est content. On le véhicule aussi, à la ville une fois la semaine.

Tout cela ne pourrait-il pas se développer ? se systématiqer ? Dans son village, mais aussi, partout en France ?

Astérix, lui, vieux, barbu, mais actif en diable encore, organise des puces tous les mois sur la place du village, dans un cadre « associatif » bénéficiant des indulgences de la Mairie. Tous les mois, on vient y acheter les culottes du grand, qui serviront pour le petit, un outil par-ci, une chaise par-là, un plat .. Recyclage naturel.

Tout cela ne pourrait-il pas se développer ? se systématiqer ? Dans son village, mais aussi, partout en France ?

Enfin, l’exemple de guido, un vieil Italien très habile de ses mains. Guido éléve des poules, des pintades, des moutons. Il cultive un jardin qui produit bien plus que le jardin d’Eden. Il offre, aux habitants, qui un œuf, qui un bout de mouton, qui deux tomates .. qui un piment.. Tout ça sans label B.I.O. n’est-ce-pas. Naturel, tout simplement naturel, non-marketé, non-contrôlé, non maquereauté.

Tout cela ne pourrait-il pas se développer ? se systématiqer ? Dans son village, mais aussi, partout en France ?

Notre histoire à deux faces.

Face !

Sire ! le pople se désespère ! ..

Le pople ? Vous êtes sûr ? le pople ?

Oui sire, le pople

Faites-lui écouter du Jonny Dadais

C'est déjà fait ..

Du Paul Mic Arnay

C'est aussi fait

Doublez les doses !

On a triplé

...

...

Me Ne Frego

Pile !

Sire ! Le peuple est libéré ! ..

De quoi diantre ?

De l’industrie de la réclame, des images, du sport-pestacle, du spectron, des fêtes à neu-neu, de l’industrie du tourisme, des marchés de noël, de l’économie de l’inutile, de la bagnole, des banques, de jonny Dadais, de MikDO, de la tyrannie des amuseurs stipendiés, du BIO ..

Du B.I.O ?

Oui Sire, il veut plus que du naturel, le Peuple ..

Choisissez votre camp Camarade ! Alors ? on le commence quand ce chantier de dépollution et de réorganisation, de libération et de reconstruction du réel ?

Avec un peu d’entrain, à la Pâque ou à la Trinité, tout sera terminé.

Montagnais 15 décembre 2018

Citation graphique, Pinterest, Internet, coach_nine