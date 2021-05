Astrazeneca - Une aiguille plantée dans le pied du gouvernement

La réalité des thromboses a été constatée dans de rares cas après l'injection du vaccin Astrazeneca. La presse est montrée d'un doigt accusateur, d'abord pour son ignorance scientifique, ensuite pour avoir sans précaution dit simplement la vérité à la population. Comme quoi, il y a encore des citoyens qui s'informent en lisant la presse mainstream, alors que d'autres se méfient des médias comme d'un virus. Résultat, depuis quelque temps déjà, certains patients refusent la vaccination. Un effet indésirable inattendu et une aiguille plantée dans le pied du gouvernement qui comptait beaucoup sur le vaccin de l'Université d'Oxford, pour faire monter en puissance l'immunité collective.

Nombreux sont les médecins, comme le secrétaire général de l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux (URPS) en Bourgogne Franche-Comté, qui s'encolèrent face à cette polémique qui selon eux serait due à des journalistes qui ne connaissent pas le sujet :

"Ce n’est pas de l’analyse scientifique toutes ces polémiques. C’est du fantasme, du ressenti et de la peur ! Le fait de publier des informations non expliquées à la population générale est extrêmement dangereux."

Certes, à vouloir trop en faire ou au contraire avoir peur de ne pas en faire assez, voire d'être suspectés de cacher la vérité, certains médias ont pu divulguer une information trop imprécise et anxiogène.

Mais prenons pour l'exemple le journal "Le Monde" qui écrivait au début de l'affaire :

"Le Danemark, la Norvège et l’Islande ont suspendu, jeudi 11 mars, « par précaution » l’utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins, malgré des déclarations rassurantes du régulateur européen qui recommande de poursuivre les injections...

Selon l’AEM, en l’état des informations disponibles, le risque d’une plus forte coagulation sanguine chez les personnes vaccinées contre le Covid-19 « n’est pas supérieur à celui observé sur l’ensemble de la population ». Selon son dernier comptage en date de mardi, seulement 22 cas de thromboses avaient été signalés pour plus de trois millions de personnes vaccinées dans sa zone (Union européenne, Norvège et Islande)."

En fait, à la lecture de cet article l'information semble de bonne qualité, par contre il est parfaitement compréhensible que le simple mortel se pose des questions et que dans le doute il demande à se faire vacciner avec un autre produit que l'Astrazeneca. Parce que, figurez-vous chers indispensables docteurs, que les êtres humains, ces homo sapiens améliorés, conditionnés et civilisés, n'ont pas tous, loin de là, une formation scientifique. De plus, chers médecins et puits de science, le citoyen moyen a quand même remarqué que vous n'étiez pas toujours d'accords entre vous. Alors, ne vous étonnez pas si nous les simples terriens ne savons plus à quel saint nous vouer.

Et puis, avec le confinement, le couvre-feu, encore un autre confinement, les attestations dérogatoires et ensuite d'autres différentes, que peut faire le malheureux coincé chez lui comme des millions de Français. Même pas un bar d'ouvert, ni de ciné, ne parlons même pas du resto qui n'est plus qu'un souvenir digéré. Alors, télé toute la journée, les chaînes d'info en continu, LCI, BFM, France info, CNews, ou Hanouna, et tous les jours la même chanson, "virus, Covid19, Astrazeneca, thrombose, thrombose et encore thrombose. Ou bien c'est l'internet, avec les spécialistes sur les réseaux sociaux encore plus forts que Pascal Praud, et ça embrouille, ça gazouille, ça babille, ça donne des chiffres du nombre de morts, des montagnes de chiffres, c'est au mieux-disant et finalement plus personne ne si retrouve et ça continu, "Astrazeneca thrombose" ect.

Voilà où nous en sommes, dans un fouillis monstrueux de chiffres et d'affirmations vérifiées ou pas, même Olivier Véran en rajoute une couche pour tenter de rassurer les récalcitrants :

"Si vous prenez l'avion pour traverser l'Atlantique, vous avez un risque également de faire des thromboses parce que vous allez être moins mobiles et ce risque, si vous traversez l'Atlantique en avion, il est 50 fois plus élevé que si vous vous faites vacciner par AstraZeneca".

Il est peut-être temps de fermer la télé et l'ordinateur et de relire "La Débâcle" d'Emile Zola