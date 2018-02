Astrophysique

Hypothèse de Cursoux : l’Univers est en création permanente.

Le monde de la physique a ceci de particulier qu’il produit une importante littérature de vulgarisation qui permet au béotien un peu curieux de suivre les problématiques, la formulation des hypothèses et le résultat des expériences. Sans rien comprendre des mathématiques et des techniques mises en jeu. Ni beaucoup des théories, des lois et autres phénomènes. Ne se pose-t-il pas les mêmes questions que les plus pointus des physiciens ? Et n’attend-il pas des réponses aux mêmes questions existentielles ?

On va mettre de côté la question du « pourquoi » pour s’en tenir à celle du « comment » : pourquoi quelque chose plutôt que rien ? parce que répond l’enfant… et nous aussi. Mais celle du « comment » permet de faire des hypothèses et des expériences… et on avance : depuis les Grecs – les Euclide, Pythagore, Héraclite, Parménide, Démocrite… et quelques autres sans oublier les deux piliers que sont Platon et Aristote – il y a eu des physiciens-mathématiciens et aussi philosophes – Copernic, Galilée, Newton, Maxwell… et plus près de nous Einstein bien sûr, mais aussi Dirac, Planck, Pauli, Poincaré, Langevin etc., (cf. : Wikipedia) qui nous ont amené à une compréhension du monde physique et à la formulation de lois aussi bien dans l’infiniment grand et l’infiniment petit, l’espace quantique Evidemment la recherche continue car plus on avance plus l’horizon de la connaissance recule…

Les deux plus récentes découvertes : au Cern le Boson de Higgs, les ondes gravitationnelles par les membres de Ligo (USA) et Vigo (Europe) ; les hypothèses faites par Higgs et Einstein sont validées ! Bingo, prix Nobel pour le premier !

Mais le jeu des hypothèses ne fait que reprendre de plus bel ! La théorie des cordes par exemple en produit plus qu’elle n’en contient ; et dans l’infiniment grand on est perplexe devant les Trous Noirs qui fument selon Hawking, les explosions, l’expansion etc. Quid des multivers ? Et avant le Big Bang, what ? Le vide quantique plein d’énergie… ? Particules, énergie, masse, célérité ? Ouff !

Mais chacun peut faire ses hypothèses (en prenant le risque d’être ridicule aux yeux des spécialistes). Voici la mienne :

Hypothèse de Cursoux : le Big Bang n’est pas l’instant de la création de l’Univers, car l’Univers est en création permanente. Il se détruit par les Trous Noirs qui alimentent le vide quantique… d’où sortent des particules nouvelles qui alimentent la masse et l’énergie de l’Univers. L’Univers a toujours été là… et on ne voit pas pourquoi il serait limité dans l’espace et le temps (deux mots à manier avec précaution, et pris ici dans leurs sens vulgaires). Il est difficile de concevoir un univers sans limite, mais n’est-il pas tout aussi difficile de le concevoir limité ? Ce que nous appelons le Big Bang ne serait donc qu’un point singulier de cette création permanente, le plus proche de nous à 13,5 milliards d’années lumières, qui n’a ni origine ni fin. N’a-t-on pas d’ailleurs eu parfois l’impression de recevoir de la lumière provenant de plus loin !

Reste la question du « pourquoi »… Mais là c’est de la philo ! Vous avez 4 heures.