ATATURK, un modèle pour les démocrates

« mettre la religion sous tutelle de l’état est contradictoire » (avec le principe de laïcité)

certes, et, pour ce qui est de la Turquie en général et d’Atatürk en particulier les notions de « démocratie » et de « laïcité » ne sont pas adaptées.

Atatürk était avant tout un militaire, nationaliste et son projet n’était pas d’instaurer lé démocratie« , mais de moderniser son pays en instruisant les gens, en s’appuyant sur un régime qu’on pourrait qualifier d’ »autoritaire éclairé« .

mettre le religion sous tutelle de l’état était pour lui un renversement, autrement dit une »révolution" (*) qui retirait le pouvoir politique aux religieux qui le contrôlait en contrôlant les religieux. la laïcité n’était pas un but en soi pour lui. il s’agissait surtout de transmettre aux enfants d’autres connaissances que celles d’un texte sacré appris par coeur ett psalmodié, pour en faire des médecins et des ingénieurs

mais les catégories mentales d’Atatürk n’étaient pas celles d’un Européen pétri des valeurs de la philosophie des lumières. c’était un stratège pragmatique sans idéologie, à moins que ll’organisation militaire soit une idéologie en soi ?



_____________________________________________________

(*)(revolvere signifie faire un tour complet autour d’un point central alors qu’une rotation est un tour sur soi-même, autour de son propre axe, les deux termes n’étant adaptés ni l’un ni l’autre à la permutation d’une classe sociale au pouvoir en la remplaçant par une autre))