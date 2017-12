Athées vs déistes : Une histoire de thé

Illustration de l’article

Selon moi, la seule différence est orthographique mais tout le reste est commun. Pour le comprendre il faut passer par le néologisme suivant : “malsaint”. En effet, pour le croyant il y a le saint, alors considérons que l’inverse du saint est le “malsaint”. Autrement dit saint/malsaint est pour le croyant ce que sain/malsain est pour l’athée, la seule différence entre “a-t” et “t-iste” est le T. Alors : Un esprit sain dans un corps sain ? Un esprit saint dans un corps saint ? Un esprit saint dans un corps sain ?

Attardons nous donc sur ce symbole simple qui est le T

Il ressemble à une balance, et il est symétrique. Selon moi, ce symbole est de façon élémentaire celui de la balance, au sens de la mesure mais aussi au sens de l’équilibre.

Ainsi, pour les croyants, les athées sont sans le T, sans la symétrie, la mesure et l’équilibre. Et pour les athées, les croyants sont des T-istes, des idéologues qui aveuglés par leur foi manquent d’équilibre. Et c’est là que nous allons voir qu’il ne manque pas grand chose au T qui ressemble à une balance pour ressembler à une épée, l’épée de la division. Ainsi, le symbole de la croix chrétienne, par exemple, ressemble à une épée. Ou bien le T lorsqu’il est un t minuscule ressemble à une épée, courbée à son extrémité, ce qui évoque les épées orientales et l’islam.

Mais revenons au T : Il est symétrique et à l’équilibre, et ce qui ne l’est pas est asymétrique, a-t, athée. Il n’est donc pas étonnant que dans les écritures saintes pour les croyants, l’antéchrist ou dajjal par exemple, serait caractérisé par l’asymétrie (difforme, borgne, etc). Et pourquoi chez les égyptiens déjà l’âme du mort était pesée sur le plateau d’une balance. Le T (ou balance) porte donc également la notion de la mesure, et du jugement pour les croyants, mais aussi pour les athées. En langage athée, le “mal” signifie simplement “en déséquilibre”. Et oui, on sait que les déséquilibrés vont mal ou font du mal, sinon on ne dirait pas qu’il sont déséquilibrés, on dirait qu’ils sont “mesurés” ou qu’ils ont “le sens de la mesure”. Donc l’équivalent en langage athée du saint, ou de la réconciliation du dualisme bien/mal, c’est l’équilibre. Être sain d’esprit, être équilibré, voici en tout et pour tout ce que “Dieu” attendrait de nous ? Le sens de la mesure, la balance, distinguer le bien et le mal, être responsables. Toutes ces choses sont simples mais je ne veux pas là disqualifier tous les enseignements religieux, au contraire, montrer qu’ils les portent en leurs coeurs tout en montrant également que nous pouvons trouver ces mêmes enseignements dans les choses les plus simples qui soient. Cet article en est un exemple, il pourrait être résumé à une balance, ou même à un seul signe : T