Athéisme et homosexualité : mère de tous les maux !!!

En juillet 2018, je faisais état, dans un de mes papiers intitulé L’athéisme provoque des incendies meurtriers ou quand la bêtise humaine montre qu’elle n’a pas des limites (https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-atheisme-provoque-des-incendies-206358), des déclarations d’un religieux grec qui attribuait les incendies meurtriers dans la région d’Athènes (juillet 2018 ; plus de 100 morts) à l’athéisme.

En effet, dans une lettre ouverte au Premier ministre grec de l’époque, Alexis Tsipras, le métropolite Ambroise de Kalavryta, accusait le Premier ministre et son entourage d’être la cause des incendies à cause de leur athéisme.

Je pensais sincèrement que le comble de la bêtise humaine était atteint par cette position.

Hélas, j’étais loin de la vérité !

Et pour ne pas être en reste, un autre religieux, musulman celui-ci, a au moins atteint ce niveau de bêtise.

Ali Erbas (sur la photo avec le président national-islamiste turc Recep Tayyip Erdogan), le chef du puissant Diyanet turc (organisme qui gère tout ce qui concerne les affaires religieuses en Turquie, directement rattaché à l’exécutif et actuellement instrumentalisé par l'AKP du président Recep Tayyip Erdoğan), a attribué la crise sanitaire mondiale que nous traversons à l’homosexualité.

Plus précisément, Ali Erbas, a découvert la cause du coronavirus, affirmant que la maladie dans le monde était provoquée par l'homosexualité et les erreurs des gens. « L'homosexualité est ce qui apporte la maladie et la décadence à notre génération », a déclaré le chef des Affaires religieuses de la Turquie dans un sermon lors de la prière du vendredi (24 avril 2020). « Chaque calamité qui vous arrive est due à vos propres erreurs », a-t-il poursuivi.

Ali Erbas disait dans son sermon qu’Allah connait tout ce qui se passe sur terre et que les gens devraient en tenir compte dans leurs actes, mais, ça, c’est une autre question…

Par ailleurs, le judaïsme et le christianisme ne sont pas en reste. Les intégristes de tout poil se rejoignent pour soutenir les croyances absurdes et nuisibles, quand il s'agit de défendre leurs intérêts et maintenir les peuples dans l'obscurité médiévale.

Enfin, Erbaş va encore plus loin en déclarant (en complément, si je puis dire) : « L’Islam considère l’adultère comme l’un des plus grands péchés (…) et maudit l’homosexualité en tant que « vecteur de maladies », en suggérant que l’homosexualité « corrompt les générations » et « amène des maladies ».⠀« Des centaines de milliers de personnes par an sont exposées au virus VIH [sida] causé par ce grand haram, qui est l’adultère (…) dans la littérature islamique. Battons-nous ensemble pour protéger les gens de ce mal », a-t-il précisé encore.

Plutôt que de protéger la population face au COVID-19, avec des mesures efficaces, ce genre de « responsables » cherchent à trouver des bouc-émissaires idéals par de tel discours. Après, on va s’entonner que les partisans turcs d'Erdogan se lâchent impunément contre les LGBT+, les Kurdes, les minorités religieuses, les réfugiés syriens… les coupables idéals de toux les maux du pays.

Cependant, j'apprends que le barreau d’Ankara a lancé une enquête contre Erbaş, mais le président turc Erdogan a apporté son soutien à ce dernier.