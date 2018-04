Attaque chimique à Douma : ça y est, ils l’ont fait quand même !

Peu importe que cette attaque ait été dénoncée bien avant qu'elle ne se produise, y-compris par moi-même :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/alerte-au-false-flag-chimique-d-202791

Peu importe le caractère absurde de cette attaque attribuée bien évidemment au "régime" alors qu'Assad et la Russie ont déjà gagné cette bataille de la Ghouta.

Peu importe qu'on ait trouvé déjà chez les terroristes du matériel de fabrication d'armes chimiques.

Déja, la porte-parole du Département d'État US Heather Nauert se précipite (sans doute une autre Théresa May) :

"Ces informations, si elles sont confirmées, sont effroyables et exigent une réponse immédiate de la communauté internationale",

"Le régime d'Assad et ses soutiens doivent être tenus responsables, et toute nouvelle attaque doit être empêchée immédiatement"

"La Russie, avec son soutien sans faille au régime, porte la responsabilité finale de ces attaques brutales"

Selon elle, "la protection apportée par la Russie au régime d'Assad et son échec à empêcher l'utilisation d'armes chimiques en Syrie met en question son engagement à résoudre la crise dans son ensemble".

La Russie, vous dis-je la Russie. (cf. Molière : le poumon, vous dis-je, le poumon !, dans "Le malade imaginaire")

Peu importe que la source de cette information soit encore une fois l'OSDH, qui ment au monde entier depuis 7 ans. Peu importe que la Russie démente évidemment être à l'origine de l'attaque, et qu'elle accuse naturellement les jihadistes, seuls bénéficiaires.

Même le pape françois ajoute son grain de sel.

Naturellement, la source est BFM TV.

http://www.bfmtv.com/international/syrie-washington-soupconne-un-bombardement-a-l-arme-chimique-a-douma-1414564.html

Quelqu'un est surpris ?

De son côté le Royaume Uni exige une enquête (une nouveauté ; d'habitude, il condamne d'abord, il enquête ensuite) :

Le Royaume-Uni a appelé pour sa part "à une enquête urgente". "Si ces informations sont correctes, elles seraient une preuve supplémentaire de la brutalité d'Assad contre des civils innocents et du mépris de ses soutiens pour le droit international", a estimé Londres.

Et évidemment, l'inénarrable Trump :

. "Beaucoup de morts, dont des femmes et des enfants, dans une attaque CHIMIQUE insensée en Syrie. La zone des atrocités est bouclée et encerclée par l'armée syrienne, ce qui la rend inaccessible au monde extérieur", a réagi Donald Trump sur Twitter, son canal d'information favori. "Le président Poutine, la Russie et l'Iran sont responsables de leur soutien à l'animal Assad. Il faudra en le prix fort", avant de demander la mise en place d'un couloir humanitaire.

Ben voyons... Un couloir pour évacuer ses mercenaires ? Il rêve...

Je vous avais prévenus et on pouvait penser que cette prophétie, au milieu de bien d'autres identiques, aurait pu dissuader ces crétins qui nous gouvernent de sombrer une nouvelle fois dans le ridicule. Il n'en est rien, ils savent que les media les soutiendront, quels que soient leurs mensonges.

Maintenant, on n'attend plus que les déclarations de nos pitres nationaux macron et de le Drian : apprêtons-nous a rigoler, ou bien plutôt à pleurer. Saviez-vous qu'ils venaient d'envoyer 100 militaires en Syrie (après en avoir envoyé auparavant des centaines en toute discrétion) ?

Leur ligne rouge va enfin servir, n'en doutons pas.