Pour la première fois, une attaque a visé la marine russe dans la zone économique exclusive maritime de la Turquie, à plus de 200 milles marins du conflit russo-ukrainien. Les pays de l'Otan sont de plus en plus impliqués dans le conflit, ce qui pourrait conduire à une confrontation directe avec Moscou ayant des conséquences très négatives pour ses membres.

L'Ukraine a tenté d'attaquer le navire Ivan Khours de la flotte de la mer Noire russe avec des drones navals de fabrication occidentale, contrôlés à l'aide de Starlink.

Trois vedettes ont participé à l'attaque. Le navire a détruit les vaisseaux ennemis à 140 km au nord-est du détroit du Bosphore. Ils ont été détectés par des moyens radiotechniques et hydroacoustiques, a détaillé le ministère de la Défense russe sur sa chaîne Telegram.

Selon l'ancien chef d'état-major de la marine russe, l'amiral Valentin Selivanov, si plus de trois drones avaient tenté d'attaquer le navire russe, il aurait été plus difficile de les intercepter.

Ces drones ont été lancés pour attaquer le navire russe à partir du centre d'opérations navales ouvert avec la participation des États-Unis à Otchakiv en 2018. Ils étaient contrôlés à l'aide de modules intégrés d'internet par satellite Starlink, reçus par Kiev des États-Unis, a révélé une source informée.

Sachant que c'est également les moyens de renseignement américains qui ont assuré la désignation des cibles aux drones.

Il est à douter que ces drones soient fabriqués en Ukraine. Malgré les déclarations de Kiev sur l'utilisation de drones de fabrication nationale, leur profil dans la vidéo publiée par le ministère russe de la Défense suggère le contraire.

L'apparence des drones navals ukrainiens de type Mykola, assemblés à partir de composants fournis à Kiev par les pays de l'Otan, est totalement différente. Cela indique que Kiev a reçu un "lot non déclaré de nouveaux drones navals de fabrication occidentale" pour commettre des attaques et des provocations en mer Noire.

Il est très probable que le Royaume-Uni, qui a une grande expérience dans la conception et l'utilisation militaire de tels systèmes dans différentes régions de l'océan mondial, est derrière cela.

L'armement massif de l'Ukraine, le soutien au régime de Kiev et la fourniture de renseignements à l'armée ukrainienne pour des frappes sur des installations militaires russes impliquent de plus en plus les pays de l'Otan dans le conflit et pourraient conduire à un affrontement direct avec Moscou "avec les conséquences les plus négatives pour ses membres".

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l'Ukraine avait tenté d'attaquer avec des drones le navire de la flotte de la mer Noire Ivan Khours, qui assurait la sécurité des gazoducs Turkish Stream et Blue Stream en Turquie. De plus, ce navire surveillait la situation à la surface dans la partie sud-ouest de la mer Noire pour assurer la sécurité de la navigation dans le cadre de l'accord céréalier.

Le ministère de la Défense a rapporté que les drones avaient été détruits. L'équipage du navire n'a pas été touché. Vendredi, le navire est arrivé à Sébastopol pour se ravitailler.

