Attaques au Sri Lanka : Aspects importants

Le monde a à peine poussé un soupir de soulagement après la défaite de l’organisation Daesh en Irak et en Syrie.

Ces derniers jours, une nouvelle vague de terrorisme a éclaté en Afghanistan, le quartier général du ministère des Communications et de l’Informatique étant la cible d’une attaque criminelle de Daesh.

L’incident a tué et blessé une dizaine de civils. Les forces de sécurité ont sauvé des centaines de personnes en évacuant plus de 2 800 personnes du bâtiment gouvernemental.

Puis une série d’attentats à la bombe contre des églises dans la capitale sri-lankaise de Colombo et dans les villes voisines, en même temps que les célébrations de Pâques. Au cours de l’une des vagues de terrorisme les plus dangereuses, plus de 300 personnes ont été tuées et quelque 500 blessées.

Les attentats à la bombe perpétrés contre des églises au Sri Lanka ont aggravé les menaces terroristes. L’exacerbation n’est pas seulement due au fait que ses victimes se comparent aux victimes des conflits militaires conventionnels, mais aussi au fait que le complot visant à commettre ces attentats à la bombe indique un niveau de risque élevé.

La gravité de la situation décrit une position sérieuse et ferme de tous les pays impliqués dans la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme international.

Bien que les auteurs des attaques terroristes contre les églises au Sri Lanka appartiennent à la population locale, cela ne nie pas complètement le risque d’organisations terroristes transcontinentales.

Il est devenu difficile de nier tout lien entre ces organisations et les attaques de groupes terroristes locaux pour de nombreuses raisons.

La première est la montée des ramifications des organisations terroristes, en particulier de Daesh qui a déjà pris la responsabilité des attentats au Sri Lanka et en Afghanistan. L’organisation est basée sur des éléments locaux qui ont été formés et qui ont de l’expérience sur des champs de bataille comme la Syrie.

La deuxième raison est la multiplication des attaques de loups solitaires. Les attaquants solitaires travaillent dans des contextes idéologiques avec des organisations terroristes et exécutent les ordres de l’organisation virtuelle. L’organisation se compose d’un réseau illimité de sympathisants inconnus et d’idéologues terroristes.

Troisièmement, la plupart des organisations terroristes ont recours au recrutement de cellules dormantes dans différents pays. L’organisation mère les charge de commettre des crimes terroristes contre des cibles spécifiques et à des moments précis.

Ces cellules ne diffèrent des loups solitaires que par le cadre réglementaire et le niveau d’engagement et de communication avec les dirigeants des organisations terroristes.

Quatrièmement, la défaite d’organisations terroristes dans leurs domaines d’activité dans plusieurs pays ces derniers temps peut avoir incité les terroristes à élargir géographiquement leur champ d’action. L’objectif est de distraire et de confondre les parties impliquées dans le ciblage d’éléments terroristes. Un autre objectif est de travailler dans des domaines qui ne sont pas axés sur la sécurité. Le manque de sécurité aide les organisations terroristes à atteindre leurs objectifs.

A ce stade, ils cherchent à remonter le moral de leurs membres et de leurs cadres et à rétablir la confiance dans la capacité de ces organisations à mettre en œuvre de nouveaux crimes et à atteindre leurs objectifs malveillants.

Dans les attentats à la bombe au Sri Lanka, les instruments d’exécution semblent primitifs dans la plupart des crimes qui ont eu lieu dans la capitale Colombo et dans d’autres villes, selon les rapports officiels jusqu’ici. Il y a des engins explosifs improvisés - des bombes artisanales composées de tubes contenant des explosifs - et une variété de crimes terroristes entre les attentats traditionnels et les attentats suicides.

Il y a d’autres observations importantes concernant les attentats au Sri Lanka. Certains des terroristes impliqués appartiennent à la classe aisée du pays. Ils appartiennent au National Thowheed Jamath et ont été éduqués en Occident. Cette affaire rappelle l’expérience d’Oussama ben Laden, fondateur d’Al-Qaïda, qui nie l’idée d’un lien rudimentaire entre conditions de vie et terrorisme.

Les responsables de la sécurité sri-lankaise ont confirmé que la plupart des auteurs des attentats à la bombe appartenaient à la communauté musulmane prospère du pays. La communauté représente moins de 10 percent de la population.

Le fait que la plupart des auteurs d’attentats terroristes au Sri Lanka appartiennent à la classe aisée est une question que les services de sécurité doivent étudier et rechercher plus avant. La recherche se concentre généralement sur les régions pauvres en tant que foyers du terrorisme.

Une autre observation est que rien n’indique que les terroristes se sont rendus dans des régions où des organisations terroristes sont basées au Moyen-Orient ou se sont battues pour Daesh en Syrie et en Irak. L’idée confirme que Daesh et al-Qaïda se transforment en groupements faîtiers de radicaux, que ce soit par e-recrutement direct ou par attaques individuelles.

Une autre préoccupation tient au fait que les organismes de sécurité ne prennent pas toujours au sérieux une partie des renseignements qu’ils reçoivent des contreparties.

Les services de sécurité marocains ont averti leur homologue indien que l’ambassade de l’Inde au Sri Lanka pourrait être attaquée par des extrémistes, selon les médias. L’Inde a informé la partie sri-lankaise, mais celle-ci n’a pris aucune mesure pour déjouer ces attaques.

En ce qui concerne les plates-formes de cyber-instigation, le chef de la cellule d’attaque, Zahran Hashim, aurait proféré ses propos incitants à travers les médias sociaux à cibler les non-musulmans. Ses tendances radicales n’ont pas été prises au sérieux. Selon certaines informations, les dirigeants musulmans au Sri Lanka ont averti les autorités des activités de cette personne il y a plusieurs années. Hilmy Ahamed, vice-président du Conseil musulman du Sri Lanka, a expliqué à l’AFP que l’homme avait été « rejeté par nous et n’avait radicalisé qu’un nombre limité de jeunes. »

L’un des terroristes s’est radicalisé alors qu’il étudiait en Australie. Sa sœur a dit : « Mon frère est devenu profondément, profondément religieux pendant qu’il était en Australie... il est revenu au Sri Lanka un homme différent. » De toute évidence, la radicalisation peut se produire non seulement dans les régions pauvres, mais partout où les conditions et les stimuli sont disponibles.