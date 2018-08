Attaques monstres de moustiques dans le Sud, et oui, nous sommes tous un peu responsables, en urgence appliquons-leur « le régime sec » 

Fuyant la canicule qui était prévue pour l'été, depuis le 18/07, je suis actuellement jusqu'à la première semaine de septembre au frais à 1400ms dans le 04.

Je ne suis pas un ermite coupé du monde, et le samedi 26/08, j'ai appris par un reportage de FR 3 Provence-Cote d'Azur, que dans le Var, et notamment à Hyères des touristes trop importunés (le mot est faible) par les piqûres de moustiques quittaient leurs lieux de vacances : La vidéo. Comme j'ai quelques connaissances sur les moustiques, je savais qu'après les quelques épisodes pluvieux du mois d’août,... ben sur que les moustiques ferraient leurs apparitions ! (pour ce mois : relevées météo températures, et pluviométries de Vidauban dans le Var)

Curieux, j'ai sur les moustiques quelques connaissances !

Je me suis intéressé au « problème moustique » quand je demeurais à Saint Tropez, ainsi en 1993, j'ai sur la page locale de Var-Matin,de Nice-Matin et sur un bi- mensuel du coin Le Bavar fait paraître quelques utiles infos sur ces « sales bestioles » l'article. Ces infos, je les avaient collectées tant sur le web qu'auprès de Monsieur Babinot qui était à l'époque le responsable de L'EID de Montpellier (Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral Méditerranéen)… et par la suite en octobre 2007, sur mon blog je publiais cet article :

Si vous venez de lire mes article, vous aurez compris que le meilleur moyen de lutter contre les moustiques est la suppression autant qu'il est possible de leurs gîtes larvaires, car n'oubliez pas la bébête qui vient de vous piquer, à pris naissance en moyenne dans un rayon de quelques centaines de mètres ! Alors comme dit l'autre yapluska,c'est à dire : grands contrôles, des seaux, gamelles et autres récipients qui ont pus recueillir de l'eau de pluie, les vider, les remettre à l'envers, ou les rentrer à l'abri des pluies. SQFD !

Le 25/08, en fin de soirée, j'ai téléphoné à mon fils qui demeure dans un village de la vallée du Capeau, à une trentaine de Kms à vol d'oiseaux à l'Est de Toulon, il m'a dit que dehors c'est des nuées de moustiques qui se jettent sur les personnes, et que c'était intenable, et concernant l'usage des répulsifs, ben les magasins, pharmacies etc,... étaient en rupture de stock !

Sur les gîte larvaires !

Demeurant en zone rurale près de Fréjus, la veille de monter en montagne, je suis passé voir un voisin, et déjà à l'époque nous étions importunés par des minuscules moucherons piqueurs, avec lui, nous avions évoqués ce problème, et que le plus simple était de supprimer leurs gîtes larvaires, alors de suite, nous avons effectué « une patrouille de recherches » d'éventuels gîtes larvaires,... et dans un coin, une gamelle qui servait d'abreuvoir pour le chien était clafi de larves de moustiques !, (regardez la pluviométrie du Var (Vidauban) pour août, à la date du 26, il est indiqué 4 épisodes pluvieux : Là,... de quoi « remplir » pas mal de gîtes larvaire, nous en avons la preuve avec cette prolifération de moustiques qui font actuellement les échos des médias, comme à Hyères (83) que vous avez vu dans la vidéo en lien plus haut.

En un mot « soyez sec » avec le moustiques, car les moustiques du type Aedes peuvent aussi transmettre le virus Usutu ( un premier cas autochtone à été décelé en France, e tla peronne infztéea été soigneé à Montpellier : sources.

Mon affiche qui montrait comment éviter simplement les gîtes larvaires dans les récipients (hélas pas de très bonne qualité prise par un simple portable de l'époque) que j'avais confectionné en septembre 2007

Comment se protéger des moustiques ?

Là est la question, à l'extérieur, il impérativement porter des vêtements amples ( de préférence de couleurs clairs, et qui couvrent complètement les membres : bras/jambes,et imprégner vos vêtement,... et vos couvre-chef d'un répulsifs spécial vêtements, pour les répulsifs à mettre sur la peau notamment eux à base de DET (c'est assez efficace mais néanmoins voir les restrictions enfants femme enceintes : Là et Ici.) Ne pas oublier si vous devez sortir avec de enfants dans une « poussette », pensez bien à la protéger avec un large moustiquaire. A l'intérieur des maisons mettre des moustiquaires aux différentes ouvertures, et pour la nuit, le système le plus efficace et la moustiquaire de lit surtout le modèle large : Là, à l'intérieur, les diffuseurs électriques sont également une bonne solution. Pour ce qui concerne les autres solutions comme par exemple certaines plantes aux fenêtres, ou les huiles essentielles , en cas de fortes invasions question efficacités, c'est à vous pourquoi pas de faire l'expérience. (En voyant le reportage que FRT 3 a tournée à Hyères, j'ai souri en voyant les gens qui se plaignaient vêtus légers et courts voir même très courts !)

Pourquoi les spécialistes des moustiques limitent les traitements ?

La raison, c'est tout simplement pour éviter leurs résistances.voir cette page qui évoque la résistance des organismes vivants aux substances chimiques : la page ,et celles qui signalent la résistance des moustiques aux insecticides est : Ici. Donc d'après les spécialiste moustiques, multiplier le nombre de traitements risquent de rendre les moustiques « résistants »,... et en cas d'épidémies de maladies transmises par le moustiques : listes, les moustiques devenus de ce fait résistants aux insecticides et ainsi seraient peu impacté SQFD ! Conclusion c'est à chacun de nous personnellement de s'investir plus fortement pour réduire leurs gîtes larvaires ,en leurs imposants un régime sec, à noter que la femelle Aedes Albopictus « pond à sec » : l'article de mon blog. Donc supprimer leurs gîtes larvaires (ceci est relativement assez simples, il faut juste bien y penser, car comme je l'indique quelques lignes plus haut, la bébête qui vient de vous piquer, l'endroit qui l'a fait naître n'est jamais bien loin de vous à quelques centaines parfois bien moins.. ou alors continuer à « ronchonner » et subir leurs désagréments !!! A noter que certaines municipalités font de l'information sur ce régime, comme celle du Cannet des Maures : article, celle d'Agen : article. Quincieux : article,... mai hélas les adultes sont comme les enfants, il faut sans cesse rappeler les même choses si non hélas c'est vite oublié.Le plus efficace serait des rappels aux radios et aux télés. Il y plusieurs années l'été il y avait après le bulletin météo des conseils comme : les heures à ne pas s'exposer aux soleil, porter des vêtements et des lunettes de soleil, utiliser des crèmes solaires etc, mais depuis au moins deux ans nada, rien, et l'été je vois de plus en plus des mômes sans lunettes de soleil : voir mon article de juin 2006 : Attention les yeux, au soleil pensez à eux ! Alors pour l'année prochaine pour les beaux jours, question info moustiques et protection soleil , il a du boulot ! mon blog, voir mon article : « Stop à la prolifération du moustique « Chikungunya ».

Mes vidéos sur les gîtes larvaire : 1 – 2 - 3

J’ai personnellement fait l’expérience qu’une boîte de conserve qui placée à l’ombre et remplie avec de l’eau de pluie, et riche en matières organiques issues de cadavres d’insectes, (mouches, sauterelles, etc.), était suffisante pour permettre le développement des larves jusqu’au stade adulte ! Et surtout n'oubliez pas qu'un récipient qui a servi de gîte larvaire, et que les moustiques adultes ont abandonné, s'il n'est pas vidé va permettre à une femelle dans lequel cette dernière a vécue sa vie larvaire, de pondre ses œufs évidement donneront naissance à une nouvelle génération de moustiques,... donc des grattages en perspectifs !

Comment soigner le piqûres de moustiques ?

Pour ce qui me concerne, comme pour toutes les piqûres d'insectes (guêpes, taons, etc.), et aussi celles des méduses, je suis toujours un fan du vinaigre blanc ! : sources. Les propriétés calmantes du vinaigre blanc sont évoquées maintes fois dans mes différent articles qui ont pour sujets le piqûres d'insectes ou de méduses : sources. Prévoyant, dans mon véhicule, j'ai constamment cette petite fiole en plastique (la deuxième est dan mon sac de randonnée) Ce modèle de flacon, on le trouve dans le commerce, à l'origine il contient du jus citron). Pour la remplir avec du vinaigre blanc, il suffit d'enlever cette partie.

Pour terminer une petite et piquante anecdote !

Il y à 4 ans à Cagnes sur mer une personne d'un certain âge avait installée volontairement dans son jardin des récipients (vieux pneus usés ainsi que divers pots) pleins d’eau, qui se sont bien naturellement transformés en lieux de ponte privilégiés pour le moustique tigre. Tout le quartier avait été donc envahi et ce sont les voisins qui subissaient les conséquences. Encore plus étonnant, cette personne aurait délibérément collé ces récipients aux clôtures de ses voisins les plus proches. Source. (la méchanceté humaine est parfois très très étonnante !!)

Pour résumer, pour ne pas avoir un gîte larvaire comme : celui-ci, il faut faire : ceci,... mais attention, dans les zones où souffle un fort Mistral, ce dernier peut aisément retourner ce seau, alors le plus simple c’est encore de ne pas le laisser dehors !

L’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur a informé ce jeudi que trois personnes infectées par le virus West Nile ("virus du Nil Occidental") avaient été diagnostiquées à Nice : Nice-Matin 10/08/18.

