Attentat contre Nord Stream : l’Allemagne a émis un premier mandat d’arrêt

Les gouvernants et plus généralement les élites (universitaires, cadres dirigeants...) ont en effet une autre logique que celle des peuples : ils ont mis au rencard la notion d’intérêt national, et se placent en terme de grands blocs géopolitiques, de grands secteurs économiques, parce que ce qui est plus grand est plus compétitif et rentable.

Ils considèrent que les populations ne comprennent pas ce que, eux, considèrent comme des grands desseins -avec évidemment de gros intérêts-, et qu’il faut non seulement inculquer la ’’bonne parole’’ (discours politiques, média...) mais encore procéder dans leur dos pour les mettre devant le fait accompli (genre traité de Lisbonne). Les élargissements de l’UE, l’escalade en Ukraine, l’immigration, le green washing, etc. entrent dans ce cadre