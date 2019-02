Attentat de Strasbourg : pourquoi la rumeur d’un complot ?

Récemment, un sondage (1) indique que 10% des français croient à un complot pour l’attentat de Strasbourg. Je ne sais pas si l'attentat de Strasbourg était un vrai complot, mais j’ai analysé les évènements pour faire émerger une succession de vérités que la presse n’a jamais mises en avant.

Le nouvel éclairage que je propose peut expliquer le ressenti des citoyens dont l’esprit critique leur conseille de ne pas croire pour argent comptant les vérités assénées par le pouvoir et la télévision.

Précisons avant de commencer le déroulé des faits que j’ai bien failli me trouver face à face avec le terroriste de Strasbourg. En effet, ce soir-là, j’avais décidé de faire des photographies du marché de Noël. Cinq minutes avant le premier coup de feu, j’ai eu la bonne idée de prendre le tramway à l’arrêt Langstross/Grand'Rue après avoir hésité à dîner dans un restaurant.

Ma première réaction a été de m’interroger sur les sociétés privées qui étaient censées sécuriser le marché de Noël. Elles ont une part de responsabilité certaine car la fouille à l’entrée du marché de Noël était plus que sommaire.

Par la suite, j’ai beaucoup parlé de l’attentat à mes proches et la première évidence que je formule est qu’étant donné sa dangerosité, le terroriste fiché S aurait dû être arrêté avant l'ouverture du marché de Noël. J’identifie clairement une première erreur (ou faute) de l’état français (justice et/ou police). Si le terroriste, fiché S et de surcroît suspecté d’une attaque à main armé avait été arrêté avant le marché de Noël l’attentat n’aurait pas eu lieu.

Le même raisonnement peut s’appliquer à son arrestation manquée, le matin de l’attentat. J’identifie à nouveau une erreur/faute de la police, qui a permis au terroriste de s’enfuir. Or, il est clairement admis que cette interpellation manquée a été l’élément déclencheur de l’attentat. Si l’individu avait été interpellé ce matin-là, l’attentat n’aurait pas eu lieu.

Il est établi que le témoignage du taxi a permis l'identification immédiate du terroriste. Ce dernier étant bien connu des services de police, son profil de petit délinquant était parfaitement connu. Il n’avait pas le profil d’un gangster chevronné hyper dangereux. Le lien avec l’arrestation manquée du matin était même rapidement établi. Pour les experts en psychologie de la police, il n’était pas difficile de juger que l’attentat était totalement improvisé et résultait d’un coup de sang du délinquant. Le calibre de l’arme, à lui seul, montrait qu’il s’agissait d’un vieux pistolet devenu arme de collection.

Le soir même de l’attentat, il aurait fallu mettre le paquet sur la zone située à proximité de son quartier. La police aurait dû immédiatement envahir les terrains vagues et fouiller les cabanons de jardin et les entrepôts abandonnés où il lui était facile de se cacher. De plus rien ne s’opposait à une intervention rapide de la police car cette zone est inoccupée et ne présentait pas le risque de dégâts collatéraux pour ses habitants. Retenons que la police n'a pas reçu l'ordre d'entreprendre la fouille de ce secteur, ce qui a mes yeux est inexplicable.

Le lendemain de l’attentat, dès la pointe du jour, tout a été fait pour que les chaînes de désinformation en continu puisse filmer la traque du terroriste. On pouvait voir, en direct et en boucle sur toutes les chaîne de désinformation, des groupes de policiers casqués et fortement armés (présentés comme des policiers d'élite), manœuvrer comme à l'entraînement autour de quelques habitations et jardins en bordure du quartier du terroriste.

L'exploitation médiatique de l'attentat par les chaînes de désinformation en continu a été fantastique ! Faut-il y voir l’action directe du gouvernement ? Pas forcément. Ces chaînes de télévision n’ont aucun scrupule et aucune déontologie. Il suffisait au gouvernement de les laisser faire… La télévision bossait pour lui en faisant preuve de beaucoup de zèle.

Le jour même de la neutralisation du terroriste, à 10-15 km du centre de Strasbourg, la population était prise en otage, par le contrôle systématique des coffres de voitures par des militaires, le doigt sur la gâchette, de leurs fusils d’assaut. Ces fouilles en règle généraient des kilomètres et des kilomètres de bouchons. Ici, il s'agissait d'une exploitation purement sécuritaire de l'attentat pour rassurer le peuple et lui montrer que sa police faisait tout (et même plus) pour arrêter le terroriste.

Ce qui est particulièrement cocasse, c’est qu’au même moment, la police savait (depuis plusieurs heures) que le terroriste errait sur le secteur de Neudorf et qu’il était blessé et complètement paumé. D'ailleurs les chaînes de désinformation (qui devaient aussi le savoir) expliquaient que l'arrestation était imminente et montraient un groupe d'intervention du GIGN en train de faire semblant de fouiller le quartier. Si le terroriste était tout proche, les journalistes qui filmaient et les habitants qui allaient et venaient auraient été mis à l’abri.

Nous avions ce jour-là, la preuve de la connivence évidente entre les chaînes de désinformation et le gouvernement de la république quand leurs intérêts se rejoignent. Mais combien de téléspectateurs sont capables d’analyser des images aussi chargées d’émotion ? Les amateurs de l’émission « Arrêt sur image » ne sont pas légion.

Permettez-moi de faire une petite remarque personnelle sur la neutralisation du terroriste. Je tiens à féliciter les policiers locaux, qui au final ont mis un terme à cette traque plus médiatique qu’autre chose. Toutes les unités puissamment armés qui servaient aux chaînes de désinformation à créer un climat de peur sont reparties bredouilles.

Il est une évidence que l'attentat de Strasbourg est tombé à pic pour le gouvernement qui a parfaitement su l'exploiter à son profit.

Ce qui apparaît aujourd’hui comme une vérité incontestable, c'est que l'attentat n’aurait pas eu lieu si la police avait arrêté le terroriste avant le marché de Noël ou si son interpellation avait été effectuée dans les règles de l’art. Il est aussi évident aujourd’hui, que les policiers n’ont pas reçu l'ordre de l'arrêter tout de suite. Car, si on avait donné l'ordre aux policiers de fouiller le terrain vague où il se cachait, il ne fait aucun doute qu’ils y seraient allés et qu’ils l’auraient trouvé.

Dans la police il y a des types obéissants qui ont pour habitude d’obéir aux ordres et les ordres, ils proviennent de la hiérarchie et du ministre de l'intérieur. Quand M. Castaner donne l’ordre de généraliser l’usage des balles de défense qui massacrent les manifestants, les policiers n’ont pas d’état d’âme. Ils tirent des milliers de fois et font des centaines de victimes.

N’oublions pas que c’était M. Castaner qui était à la manœuvre le soir de l’attentat de Strasbourg. Les policiers n’ont fait qu’exécuter ses directives. Si le terroriste n’a pas été arrêté le soir même, c’est parce qu’il a sans doute rapidement compris que cet attentat permettait de reléguer le mouvement des gilets jaunes au second plan de l’actualité.

Pire, il n'a pas hésité une seconde à venir se glorifier après l'élimination du terroriste lors de grandes et belles cérémonies à la gloire des policiers valeureux…

En conclusion, si la police et les sociétés privées qui étaient censées sécuriser le marché de Noël avait bien fait leur travail, l'attentat des Strasbourg n'aurait pas eu lieu ce jour-là. Peut-être un autre jour... ou peut-être jamais.

Ce qui pour moi est une certitude c’est que M. Castaner et M. Macron (hommes de la classe riche dominante) ont exploité médiatiquement cet attentat, ce qui est sans doute le point de départ de la rumeur du complot.

A mon avis, pour tirer au clair les tenants et les aboutissants de cet attentat une enquête parlementaire (sénatoriale) serait la bienvenue. Je ne sais pas si les familles des victimes envisagent de porter plainte, mais il me semble qu’il y a matière à s’interroger et à ne pas accepter la version officielle du sieur Castaner.

(1) Selon une étude de l’Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès et l’observatoire Conspiracy Watch, publiée le 6 février 2019