Attentats du 11 septembre : 19 ans après...

Il y a 19 ans jour pour jour, eu lieu un des événements les plus marquants du XXIème siècle : Des pirates de l'air détournent des avions pour frapper de plein fouet les tours jumelles, la tour financière du World Trade Center et le Pentagone. L'organisation djihadiste al-Qaïda avec à sa tête Oussama Ben Laden revendique les attentats et déclare ouvertement la guerre à l'Amérique qu'elle accuse de mener une croisade et d'envahir des pays musulmans. Il est indéniable, quelle que soit notre position sur la question, que les attentats du 11 septembre ont inversé le cours de l'histoire moderne.

Contexte historique des événements

En 1991, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques s'effondre et laisse place de manière fatale à la domination sans partage ni rivalité des Etats-Unis d'Amérique sur le monde. Celle-ci s'accompagne de la domination militaire de l'OTAN et du système néolibéral par le biais du dollar.

La fin du communisme avait coïncidé avec la montée des mouvements islamistes révolutionnaires : En Iran en 1979, en Afghanistan dans les années 80 (que les américains avaient par ailleurs soutenu contre les soviétiques) et dans d'autres pays. La guerre déclarée des djihadistes contre l'Amérique avait en réalité débuté bien avant les attentats du 11/09, avec la guerre lancée contre les régimes alliés de l'Amérique tels l'Egypte et l'Arabie Saoudite au début des années 90. En février 1998, al-qaïda lance un appel titré :"Appel au djihad pour la libération des Lieux saints musulmans" où l'on peut lire :

"Tous ces crimes et exactions commis par les Américains représentent une déclaration de guerre franche contre Dieu, son prophète et les musulmans.

En conséquence, et en accord avec les commandements d'Allah, nous publions la fatwa suivante à destination de tous les musulmans :"Tuer les Américains et leurs alliés civils et militaires est un devoir individuel pour chaque musulman qui peut le faire partout où il lui est possible de le faire jusqu'à la libération de la mosquée al-Aqsa et de la mosquée al-Haram de leur mainmise."

Les attentats du 11 septembre sont intervenus comme une attaque suprême contre l'Empire américain qui avait déjà fait main basse sur plusieurs capitales arabes et qui surtout, couvre par son droit de véto la colonisation israélienne en Palestine. Il ne s'agit pas de faire l'apologie ou de nier la nature criminelle des attentats contre des civils, mais il faut bien saisir que cet acte est hautement symbolique en plus d'être militaire ; les tours financières représentent le capitalisme financier dans sa forme la plus concentrée et le Pentagone représentant naturellement l'armée américaine. Les attentats sont donc clairement une réaction à l'impérialisme américain au Moyen-Orient et non l'inverse. Ce fut un réel exploit du point de vue technique car ce fut la première attaque contre l'Amérique sur son sol et a occasionné près de 100 milliards de dollars de perte.

En réaction aux attentats, les américains n'ont pas voulu perdre la face devant le monde et ont montré les muscles en désignant une liste de pays comme l' "axe du mal" : Iran, Irak, Soudan, Corée, Cuba, Syrie et Afghanistan. La guerre contre ce dernier est déclenché en octobre 2001 contre les talibans qui avaient le pouvoir dans une bonne partie du pays. En 2003, le "mensonge du siècle" des armes de destruction massives est lancé contre l'Irak de Saddam Hussein. Les américains firent face à une résistance farouche dans les deux pays, les pertes financières sont estimées 4000 milliards dollars ! Sans compter les milliers de soldats morts au combat...

La guerre contre le terrorisme islamiste qui était une véritable épine dans le pied des américains dans toute la région, a atteint son apogée dans les années 2010 avec l'assassinat d'Oussama Ben Laden le 2 mai 2011 et la chute de l'état islamique, autre émanation d'al-Qaïda...

Fin de l'hégémonie Américaine sur le monde

Trente ans après la fin de la guerre froide et près d'une vingtaine d'année après le 11 septemble, les américains sont à bout de souffle comme "superpuissance mondiale", un rôle qu'ils n'arrivent plus à assumer. Le président Donald Trump avait lui-même déclaré en 2018 que les USA n'avaient plus pour vocation à être le "gendarme du monde".

La guerre contre le terrorisme lancée par l'Amérique a coûté énormément sur le plan financier, mais aussi sur le plan géostratégique car la multiplication des fronts a participé au déclin de l'influence américaine sur le monde, que ce soit en Syrie avec la victoire russo-iranienne, en Irak où l'Iran a pris le pas, le retrait d'Afghanistan annoncé récemment par Trump et ainsi de suite...

D'un point de vue économique, les américains surpassent le reste du monde avec un PIB de 22.000 milliards de dollars, mais il est à noter qu'une bonne partie n'est que de la bulle financière et que la Chine dépasse les USA pour ce qui est du commerce international. Le dollar en tant que monnaie est également entrain de reculer avec le renoncement de la Russie et de la Chine à cette monnaie.

Les élections présidentielles américaines sont prévues pour le 3 novembre 2020, le candidat favori est le président sortant Donald Trump qui avait accompagné jusque-là le déclin de la domination américaine sur le monde d'où son slogan "America First" accordant une priorité à l'économie à l'intérieur plutôt que la domination militaire à l'extérieur.

Yacine Chibane