Au bistro de la Toile : « Mais enfin, qu’est-ce qu’ils ont, ces populos d’Europe, à voter facho ? »

- Eh ! Victor, le matin brun nous guette. Après la Suède, pays de la social-démocratie, pays progressiste s’il en est, voilà l’Italie qui tombe à l’extrême droite, rejoignant la Pologne, la Hongrie, où ces partis sont au pouvoir, mais encore la Lettonie et la Slovaquie où ils participent aux gouvernements. C’est grave docteur ?

- Ça pourrait l’être Loulle. D’autant plus que cette contagion a failli gagner la France et pourrait l’emporter la prochaine fois. Mais il faudrait peut-être se demander pourquoi les électeurs de ces pays cabussent vers ces droites extrêmes d’où sont sorties, au siècle dernier, Hitler et Mussolini.

- On n’en est pas encore là, Victor.

- Bien sûr. Les votes à l’extrême droite ne sont pas le signal d’un basculement des peuples vers le fascisme, comme nous en bassinent nos « zélites » de droite comme de « gôche » mais un coup de sang, un coup de semonce envers ces fameuses zélites bidon qui depuis des décennies veulent nous faire avaler que l’immigration sans frein, l’open-bar pour tous est une chance pour la France et donc pour l’Europe », que la libéralisation totale de l’économie, la concurrence « libre et non faussée » est LA solution alors que cette politique ne sert qu’à enrichir les multinationales et à raser de la carte les classes moyennes, à paupériser encore plus les classes populaires, voire mème à mettre sur la paille des États désormais incapables d’accomplir la première de leurs taches régaliennes : protéger les populations

- Allons, allons Victor. N’oublie tout de même pas que les « valeurs de l’Union » c’est avant tout le dogme de la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux.

- Tu manies le second degré avec maestria Loulle. N’oublie pas non plus, le travail en loucedé pour élargir encore plus l’Europe à de nombreux autres pays, ce qui fera autant de nouveaux marchés pour les multinationales, et encore moins de protections sociales. L’Europe est devenue une grosse larve bouffie et – grave, très grave - incapable de se défendre.

Les Suédois, dans un grand élan de générosité – où de naïveté tangentant la konnerie - , ont accueilli plus d’un million de migrants surtout économiques venant d’Afrique et du Moyen-Orient, principalement des hommes et musulmans, apportant avec eux des manières de vivre aux antipodes de celles de la Suède. Avec pour résultat une insécurité devenus insupportable aux descendants des rugueux Viking qui commencent à prendre les patins, mais pas à glace !

Quand à nos frères italiens, la dérégulation a eu raison de leur riche tissus industriel, si bien que leur PIB par habitant à baissé ! Beau résultat. Et puis ce sont eux qui se farcissent les arrivées de vagues de migrants avec la duplicité caritative d’ONG complices des passeurs trafiquants de viande humaine sur pied.

- Et la gôche là-dedans Victor, qu’est-ce qu’elle dit ?

- Elle est inaudible. Elle a oublié sa véritable raison d’être : la lutte sociale pour les classes populaires, la lutte pour les salaires, les conditions de travail, la paroles des travailleurs dans la direction des entreprises, le maintien de ces salaires différés que sont les retraites, etc. Au lieu de ça elle se vautre dans des bisbilles sociétales dans la roue de quelques intellos bobos parigos bidon…

Et il y a pire, elle est devenue la complice pour ne pas dire la putain de l’islamisme. Qui a vu Mélenchon défilant, en 2019, sous le prétexte d’une lutte contre une islamophobie fantasmée, au cri d’ « Allah o akbar » ne peut oublier cette forfaiture.

- Ben dis donc. Tout ça en plus de la guerre en Ukraine… Heureusement qu’on nous annonce une belle et bonne récolte pour le Côtes-du-Rhône primeur et le Beaujolais nouveau.

- Allez, à la nôtre !

Illustration : merci au regretté Chimulus