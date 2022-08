Au bistro de la Toile : Peut-on regarder sereinement la Coupe du monde de foot 2022 ?

- Oh Loulle, t’as pris tes billets pour la coupe de monde de foot, au Qatar ?

- Oputincon, j’ai oublié. Tè, j’irai voir l’OM à la place…

- T’as raison, mastroquet de mon coeur. Cette coupe du monde est un bâton merdeux. Par quelque bord que tu la prennes, tu t’en fous plein les doigts. Tè , il y a quelques jours, soixante « travailleurs » esclaves travaillant sur les chantiers de cet évènement dit sportif ont été virés manu militari et renvoyés dans leurs pays, le Népal, le Bangladesh, l’Inde, l'Égypte, les Philippines et tous ces pays où les pauvres crèvent la dalle. Ils ont été virés tu sais pourquoi Loulle ?

– Non, mais tu vas me l’apprendre toi, Victor, le Wikipédia de mon rade !

– Ils ont été virés parce qu’ils avaient l’outrecuidance de réclamer leurs salaires, impayés depuis sept mois !

- …taing ! On devrait leur envoyer Martinez de la CGT à ces patrons qatari, un pays qui rime avec pourri. Chantons-le sur un air de Tino Rossi :

« Qatari, Qatari

C’est vraiment un pays de gros pourris... »

- T’as un bel organe Loulle. Mais la Coupe est pleine. Et pleine de morts. Selon une enquête du journal rosbif Guardian 6500 travailleurs du Pakistan de l’Inde, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka seraient morts sur les chantiers de la Coupe du monde depuis que le Qatar a obtenu le droit d’organiser l’évènement. En moyenne, 12 travailleurs migrants sont donc morts chaque semaine depuis décembre 2010. Mais le nombre total de morts est nettement plus élevé, car ces chiffres n'incluent pas les décès d'un certain nombre de pays qui envoient un grand nombre de travailleurs au Qatar, notamment les Philippines et le Kenya.

- Moi, Victor, si j’étais fouteux international, membre de la glorieuse bande à tonton Deschamps, je refuserais de me produire dans des stades où le béton sent le sang des sans droits !

- Bien dit Loulle. Mais il te faudra d’abord mouiller le maillot pour tomber ton abdominal fleurant bon le pastaga ! Mais il n’y a pas que ça, Loulle. Elle n’a pas encore commencé que la Coupe du Monde de football est déjà championne toutes catégories de "green" et "social" washing. L’événement sportif international de la Fifa vient d’obtenir la certification "ISO 20121". Cette distinction internationale récompense les "systèmes de management responsable appliqués à l’activité événementielle". L’objectif de cette norme est d’"intégrer les principes du développement durable dans son ensemble (environnemental, social/sociétal et économique)", précise encore le certificateur. Sans vergogne...

- ...taing ! Il a dû palper gras le certificateur pour attribuer sa breloque à ces monstres de béton…

- Climatisés ! Ouais Loulle. On nous dit par exemple qu'il y aura du solaire pour faire fonctionner tout ça, mais dans quelle proportion ? Ce qu’on sait par contre, c'est que l'essentiel de l'électricité produite au Qatar l'est au moyen de centrales thermiques. Et ce qui est certain aussi, c'est qu'il s'agit d'une aberration énergétique par rapport au déploiement de technologies nécessaires. Parce que l'on veut faire courir des fouteux sous la fournaise et que ces aberrations ne serviront qu’à organiser une compétition de football pendant un mois seulement.

La Fifa et le Qatar affirment que l'édition 2022 sera "neutre en carbone". Pour tenir ses engagements, le Qatar annonce se tourner vers la « compensation carbone ». Ce mécanisme permet de "compenser" les émissions d'un projet émetteur de CO2 par l'achat de crédits carbone volontaires censés financer des projets qui séquestrent ou évitent des émissions. Et pour certifier les projets, la Coupe du monde 2022 a créé son propre programme, le Global Carbon Council. Une instance ni "crédible", ni "indépendante" dénonce Carbon Market Watch. Ben voyons !

- Les spectateurs seront au frais, c’est toujours ça.

- Tè, parlons-en des spectateurs. Ils en attendent un million. Cette konnerie monumentale se déroulera dans huit stades avec 15 000 caméras reliées à des systèmes de reconnaissance faciale. Comme en Chine. Des drones font également partie du dispositif, pour surveiller la taille des foules dans les rues de la ville. Bonjour la liberté !

- Ça vient chez nous ça, Victor. A Nice notamment…

- Le « motodidacte » veut toujours faire la course en tête. Il est vrai que ces technologies numériques promettent une efficacité et une accessibilité accrues, mais elles constituent une menace importante et négligée pour les droits et libertés garantis par la Constitution. Ces technologies permettent à nos gouvernements de suivre les comportements financiers et physiques des citoyens et, dans certains cas alarmants, de les pénaliser. L’identification numérique permet aux gouvernements de savoir où vous allez, ce que vous achetez et comment vous dépensez votre pognon. Comme chez ce grand démocrate de Xi Jinping.

- Tout ça donne soif Victor. Allez, mets ta tournée !

- A la nôtre !