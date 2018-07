Au bistrot de la toile : le Tour en fait un Froomage !

- Salut à toi, Loulle. Prépare-moi ma dose d'EPO.

- Du froume ou du provençal ? C’est pour soigner ton asthme, comme ce pauvre tonton Froome ?

- C’est pas bien de se moquer des malades, Loulle. Moi, je me soigne à titre préventif. On ne sait jamais. Remarque Froome, c’est un peu pareil : il enfourne du Salbutamol au cas où il aurait une crise d’asthme. C’est un homme prudent, soucieux de sa santé.

- C’est étonnant qu’il y ait tant de malades chez les sportifs de haut niveau ! Ce doit être le grand air qui leur donne de l’asthme !

- Et qu’est-ce qu’il risque le fringant pédaleur asthmatique qui se fait copieusement siffler le long des routes ?

- Rien puisque l'UCI, la veille du départ du Tour, l'a « blanchi »…

- Il est verni le Rosbif. Contador n'a pas eu droit aux mêmes égards… En 2010 dans un cas comparable le dynamitero espagnol s'est fait suspendre pendant deux ans, il a perdu sa victoire sur le Tour 2010 et sur le Giro 2011.

- Qu'est-ce qu'on lui reprochait à Contador ?

- L'affaire a pris naissance le 21 juillet 2010 lorsque Contador, alors maillot jaune du Tour de France, a subi un contrôle antidopage qui s'est révélé positif à cause de traces infinitésimales (50 picogrammes) de clenbutérol, un produit illicite.

- Et à Froome ?

- Un peu de trop de « Sulbitamol », un médicament contre l'asthme. Il a été contrôlé avec deux fois la dose « autorisée » au Tour d'Espagne de septembre denier. Il aurait dû subir le même sort que Contador. Mais, rien… Au contraire, avec son équipe, ils font de ce Tour un monument d'ennui et de suspicion. D'ailleurs, dans le peloton, ça rue dans les brancarts. Certains, et non des moindres, trouvent scandaleux la « générosité » des instances cyclistes responsables et accusent l’UCI d’avoir magouillé en coulisses pour régler l’affaire discrètement. Est-ce que Froome et son équipe bénéficient d’un statut particulier ?

- Les organisateurs du tour disent avoir été mis en face du fait accompli… Ben voyons !

- Et l’équipe Sky, qui écrase toutes les courses, c’est l’équivalent de l’équipe U.S.Postal du temps de Lance Armstrong. Avec tout ce que ça comporte… Celui-ci, qui connaît la question a même dit : « Froome, trop fort pour être clean... »

- Le « Team Sky », du nom d’une chaîne de télé british, appartient à Murdock, « grand philanthrope » sous l’éternel, magouilleur milliardaire de l’extrême droite mondiale. Son budget de 30 millions par an, est bien supérieur à celui de l’Agence Mondiale Antidopage. Ses coureurs, achetés à prix d’or comme de vulgaires footballeurs, sont payés – très bien – pour gagner, pas pour soulever l’enthousiasme, encore moins pour faire rêver. Le Tour et les autres courses de prestige, pour eux, c’est du business. Il faut gagner, et tous les moyens sont bons. Par exemple embaucher les meilleurs coureurs qui doivent dès lors, moyennant des salaires considérables, renoncer à toute ambition sportive individuelle pour se mettre au service exclusif de leur lideur. Ces machines à rouler tuent la course en neutralisant toute tentative de bagarre. Et on s’emmerde…

– On se demande pourquoi ces gaillards sportifs jeunes, en pleine forme, ont besoin d’être suivis par des escouades de « médecins »… Le soupçon (? ?!!) de dopage est toujours là. Comme dans tous les sports professionnels d’ailleurs, football, tennis, rugby, athlétisme et autres. Pourquoi les autobus des grosses équipes sont-ils protégés par des vitres fumées et fermés comme des coffres-forts ? Les voleurs ayant toujours une longueur d’avance sur les gendarmes, beaucoup de traitements sont indétectables. Les « médecins » sont là pour faire en sorte que les coureurs « traités » respectent les périodes d’incubation, que les « traitements » se fassent dans des périodes précises avant les courses. Pas vu, pas pris. Et seuls les crétins se font prendre. Et pas question de balancer ! Sinon les lendemains seront durs pour la balance. Pareil pour les anciens champions s’ils ne veulent pas être éjectés du milieu qui est toute leur vie… Quant aux médias, les journalistes « sportifs » restent désespérément discrets à ce sujet…

- Le pire, c’est que le public semble s’en foutre : « ils n’ont qu’à autoriser le dopage, ils seront tout chargés, et ça reviendra au même » entend-t-on dire… Bonjour l’exemple pour les jeunes !

- Bof. Est-ce vraiment nouveau ? C’était mieux avant ? Plus propre ? Ça faisait rêver ? Le rêve n’a plus de raison d’être dans le monde du fric roi. Et puis soyons honnêtes : où sont les champions, les « campionissimi » d’avant ? La plupart sont morts, jeunes ! Bobet : mort. Coppi : mort. Koblet : mort. Anquetil : mort. Fignon : mort. Etc. Restent tout de même Poulidor, Thevenet et Mercx. Il faut croire qu’ils sont plus solides que les autres…

- Allez, Loulle, prépare l’E.P.O. de chez nous : eau, pastis, olives ! Et n on pourra toujours rêver sur le sourire lumineux et les yeux de biche de la belle Marion !

