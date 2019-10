Au carnaval des imposteurs le bouffon est roi

Dans une société démocratique, au moins en apparence, la prise de pouvoir est un jeu d'enfant pour qui contrôle les faiseurs d'opinion : médias stipendiés, sondeurs truqueurs, chantres de la culture engagée. L'infection macronienne est un exemple parfait de cette osmose qu'on pourrait qualifier de cas d'école. Mais pour en arriver là, il fallut un long cheminement parsemé d'échecs. Une mise au point laborieuse avant que l'empapaoutage figure au rang des beaux arts.

Qui se souvient encore comment furent fabriqués ces hommes providentiels ? Jean Jacques Servan Schreiber, Michel Jobert, Jacques Delors, Berneur Tapie et Berné Kouchner, Edouard Balladur, DSK... Tous noyés dans les égouts de l'Histoire.

Cabotins manipulateurs

Le cirque commence après 1968 avec la faillite de l'ORTF. Au nom de la liberté, les politiciens se tirent une balle dans le pied en acceptant sans sourciller que se constitue une caste journalistique adoptant des postures de gauche, recrutant ses adeptes par cooptation et éliminant par une mise en quarantaine impitoyable ceux qui ne souscrivent pas à son idéologie.

Au départ, le quatrième pouvoir s'interdit les attaques frontales contre les élus qui constituent une majorité de droite jusqu'en 1981 et soutient mollement Mitterrand auquel il préfère Rocard. Mais la connivence est partout. Elle commence par des repas partagés dans des restaurants prestigieux. Continue dans des auberges de luxe. Et se termine dans des draps de satin où les catins des médias récoltent des ragots d'oreillers. Féministes par principe, elles tirent les ficelles des marionnettes par sens pratique.

Une stature sociale bien ciselée par des éditos complaisants et des reportages de connivence servent à se faire élire et, une fois élu, à éviter les émeutes de rues. Des trotzkistes repentis deviennent conseils en communication de personnalités de droite et pas des moindres.

Déjà de mauvais esprits suggèrent qu'il n'y a pas une grande différence entre un libéral social et un social libéral... Quant aux politicards réticents, ils sont terrorisés à l'idée d'être ciblés par des tirs de barrage et de voir révélées leurs turpitudes. Et c'est ainsi que, petit à petit, à son insu de son plein gré, la France s'imbibe comme un buvard de réflexes et de slogans délivrés par une gauche fort adroite.

Une gauche protéiforme et invertébrée, moraliste, mondialiste, capitaliste et immigrationniste, sous le contrôle d'une censure insidieuse qui n'interdit pas grand chose (les délits d'opinion viendront plus tard) mais ignore les livres, les films, les discours, les propositions et les réalisations qui ne vont pas dans le « bon sens » : celui d'un multiculturalisme généreux d'autant plus hypocrite qu'il sert en priorité les intérêts des banksters qui prospèrent sur la misère des uns et la consommation forcenée des autres.

Tout ça c'est la faufe à Gramsci !

La conquête du pouvoir par l'hégémonie culturelle théorisée par Antonio Gramsci est une arme à double détente. Pour s'emparer du pouvoir en douceur, il faut commencer par phagocyter l'idéologie dominante en la remplaçant progressivement par d'autres critères, de nouvelles références : changer les mots ou en modifier le sens, interdire ce qui était autorisé et permettre ce qui était proscrit, valoriser ce qui était répugnant et rendre désirable ce dont personne ne voulait. La déstabilisation totale par pertes de repères. Plus on est paumé, mieux on est conditionné pour suivre un sauveur.

En même temps, il faut convaincre les gouvernants de se référer à ces nouveux critères et à les mettre en application parce que l'évolution de la société veut qu'il en soit ainsi. Un intimidant messianisme laïque.

Même dans un régime autoritaire c'est possible en prenant quelques risques calculés. Il suffit de trouver des dirigeants mal dans leurs baskets, de gens influents amenés à douter de leurs choix du fait de multiples échecs, et une caste dominante soumise à une pression internationale qui lamine leur confiance en eux.

La fin de l'apartheid en Afrique du Sud, la discrimination raciale devenue crime fédéral aux USA, le retrait de Pinochet et la mort de l'URSS relèvent de cette logique qui a échoué pour la Chine et la Corée du Nord parce que les deux premières conditions n'étaient pas remplies.

Mais n'y a-t-il jamais de rebelles ? Oui mais non... Un facteur psychologique dont l'importance a été bien comprise par Gramsci joue ici un rôle majeur : même si vous n'y croyez pas au début, à force de faire semblant de souscrire à des concepts qui suscitent votre réticence mais que vous rabâchez pour être dans la norme, vous finissez par vous autocontaminer. Outre les avantages sociaux et professionnels que cela peut rapporter, peu de gens acceptent de gaité de cœur de reconnaître qu'ils ont été manipulés, se sont trompés ou pire ont fait preuve d'une grande lâcheté. Changer de paradigme vous oblige, quelque part, à admettre que vous avez été un mouton de Panurge ou un arriviste sans scrupule, et ça c'est dur à avouer.

Le divertissement sclérosé par la propagande

Les prétendues « avances sur recettes » faites au cinéma ne sont remboursées qu'à hauteur de 5%. Source Cour des Comptes. Cela montre que les films subventionnés de la sorte ne trouvent pas leur public.

Ce n'est pas surprenant puisque les fonds ne sont alloués ni en fonction du talent du réalisateur, mais des idées à la mode qu'il défend... Ni de l'intérêt de l'intrigue, mais de la moraline subliminale qu'elle diffuse. Sans parler des copinages et renvois d'ascenseurs au sein d'une camarilla de prétendus progressistes masquant sous ce maquillage l'étendue de leur fortune et de leurs privilèges.

À la péche aux deniers publics, le scénario idéal, quels que soient le thème et le style, doit mettre en scène des personnages stéréotypés respectant ces trois présupposés :

1. Le mâle blanc européen hétérosexuel est un gros beauf. Un imbécile ou un salaud. Les deux à la fois s'il affiche un patriotisme ringard ou s'il exerce une fonction d'autorité fut-elle modeste.

2. L'immigré de service est forcément victime de la vindicte de ces individus qui n'ont pas compris qu'il était une chance pour la France. Une variante : il suffit d'être basané pour faire partie du lot même si on est Français depuis plusieurs générations !

3. L'héroïne de l'histoire, courageuse et intelligente, s'oppose aux gros beaufs stupides et incultes qui la méprisent, la harcèlent ou la persécutent. Pas d'autre alternative. Variante récente imposée sous la pression des féministes : fini les filles canon, vive les grosses et moches. Et après ça, on s'étonne que ces films ne fassent pas recette...

« Un Érythréen unijambiste arrive à Marseille avec des faux papiers et couche avec une bourgeoise obèse, écolo et végétarienne, c'est le pitch type du film français. Ça ne peut donner qu'un chef d'œuvre ! »

On peut observer une évolution semblable chez les humoristes de cabaret et de music hall. Fini l'impertinence d'un Thierry Le Luron, d'un Pierre Desproges ou d'un Coluche. Aujourd'hui, ils seraient mis en quarantaine et condamnés par les tribunaux. La tendance, inaugurée naguère par Guy Bedos, est de confondre spectacle et meeting politique où l'on ne prend même plus la peine de suggérer la bonne pensée. On l'assène sans subtilité et sans nuances. Quiconque ne rit pas sur commande est un odieux facho.

Quelques artistes, plus ou moins reconnus par les médias, flirtent quand même avec le politiquement incorrect. Comme Jeremy Ferrari, Walter, David Azencot ou Gaspard Proust, liste non exhaustive. Avec tout de même mesure et circonspection pour ne pas tomber sous le coup des délits d'opinion. Certains vont jusqu'à demander à un avocat spécialisé de relire leurs sketches. C'est révélateur d'un état d'esprit. Quand on se sent libre, on ne prend pas de telles précautions.

La culture arme de dissuasion massive

La bien-pensance a inventé un nouveau concept : le rire de résistance. On a le droit de ridiculiser, d'éreinter, de piétiner les déviants qui ne sont pas dans les normes : les europerplexes, les écologistes dubitatifs, les climatosceptiques et les islamophobes, autant d'abominations à fustiger. Mais interdit d'égratigner leurs antonymes, ces vaches sacrées qui broutent dans les allées du pouvoir. Pour l'ayatollah de l'humour Jean-Michel Ribes, ces ricanements vulgaires seraient du rire collabo (sic).

Du côté des livres, la dérive est comparable. Des ouvrages médiocres bénéficient d'un matraquage médiatique indécent. Si ça ne suffit pas, les bibliothèques publiques et les mairies amies en achètent à la tonne. Peu importe le contenu et le style. L'important est que l'auteur soit politiquement correct et assène les injonctions de la propagande. Condition sine qua non pour qu'on lui serve la soupe à la louche... Tandis que nombre d'écrivains iconoclastes, qui ont pourtant un lectorat fidèle, doivent adopter des stratégies de contournement pour être édités et surtout diffusés.

Ainsi Maurice G. Dantec encensé par l'intelligentzia parisienne tant qu'il passait pour un écrivain rocker anarchiste, surjouant ses délires dans une science fiction surréaliste... Puis conspué et mis en quarantaine par ses anciens amis, et exilé au Canada, du jour où il prend parti dans le choc des civilisations.

Ainsi Marc-Édouard Nabe, auteur aux tirages enviables, tricard chez ses anciens éditeurs, rejeté par les autres en raison de ses provocations tous azimuts, obligé de racheter ses contrats et de s'auto-publier comme un débutant inconnu.

Un sort moins tragique que celui de Jean-Edern Hallier, auteur de best sellers, passé du gauchisme au nationalisme par pure bravade, détenteur de secrets d'État et interdit de publication de 1984 à 1996 (la menace de redressement fiscal retient les éditeurs mieux que tous les procès) et finalement tombé de vélo, le crâne fracassé, sans témoins, le jour où son appartement fut visité et son coffre forcé. Pures coïncidences.

À l'inverse, qui se souvient du ministricule Stasi ? Plus grand monde mais on n'a pas oublié le slogan servant de titre à son bouquin : « L'immigration est une chance pour la France ». Un livre d'une médiocrité affligeante au plan de l'analyse économique et des projections sociétales, matraqué jour et nuit par tous les médias connivents pendant un an.

Une anecdote significative :

Un exemple entre cent : À la fin du siècle dernier, je dînais chez des proches dont la fille était doctorante en sciences économiques. Plus de 2 ans de recherches pour une thèse presque finalisée qu'elle m'avait demandé de lire d'un œil critique. Entre le fromage et la glace, elle déplora que la France n'ait aucun prix Nobel en économie. Sur la forme, elle n'avait pas tort. Le père Alfred n'avait pas prévu d'honorer cette discipline. Le prix de la banque de Suède en sciences économiques en tient lieu. Ce qui provoque quelques remous. Mais passons sur ces querelles de puristes.

Lorsque je lui parlai de Maurice Allais (1988) elle tomba des nues. Expurgé des manuels universitaires, jamais invité à la télé, boycotté par les profs, il n'existait pas !

Consultant auprès d'institutions internationales, faisant des conférences dans des universités des USA, de l'Inde et du Japon, son pays l'avait renié. En raison d'un série de crimes impardonnables : il avait plaidé contre la mondialisation pour un protectionnisme éclairé, traité les banquiers européistes de faux monnayeurs, et tenté de calculer par l'économétrie les avantages et surtout les inconvénients qu'une immigration massive causait à la France.

En dehors des experts, combien de Français ont entendu parler de lui ? Personne ne lui a ciré les pompes comme à Jean Jouzel ! Pourtant Allais avait mis en garde les politiques contre un danger plus grave que le prétendu réchauffement : celui de la désintégration des marchés, prélude à l'effondrement de l'économie réelle, bien avant les crises systémiques de 1998 (faillite de la Russie avec des répercussions à Wall Street) 2008 (subprimes et écroulement de grandes banques) et 2010 (zone euro et maintien artificiel d'une monnaie de singe) En outre, il avait réussi l'exploit de compter parmi ceux qui l'appréciaient « L'Huma » et « Marianne », et plus récemment des personnalités aussi différentes que Bruno Maigret et Étienne Chouard.

Mais bon, comme disaient les guignols de l'info avant qu'on leur coupe la tête : « Si tu passes pas au JT, t'existes pas ! »

La justice instrumentalisée par le camp du bien

Le cinéma, la scène et la littérature peuvent vivre en parallèle comme l'info grâce au web qui s'annonce comme le cinquième pouvoir au XXIème siècle, s'il parvient à esquiver les manœuvres d'assujettissement engagées par tous les états.

Avec la justice c'est une autre paire de manches. Les faits et le droit comptent encore, mais la personnalité du justiciable, ses idées et ses croyance peuvent faire la différence. Et c'est la Cour de Cassation qui le dit : « Le fait pour un juge de traduire dans les motifs de son jugement un parti pris en faveur d'un plaideur constitue une violation flagrante de l'impartialité qui s'impose à toutes les juridictions. » Plusieurs arrêts récents vont dans ce sens. On doit se réjouir de ce rappel des grands principes, quel que soit le litige, tout en soulignant le fait qu'une procédure longue et onéreuse est parfois indispensable pour les faire reconnaître.

Comme si ça ne suffisait pas, des cours européistes prennent un malin plaisir à dénaturer les lois votées par les parlements nationaux et à casser les arrêts des juridictions supérieures sous des prétextes le plus souvent idéologiques. Une pratique qui fut (l'a-t-on oublié ?) le ressort initial des brexiters.

Rappel des grands principes par la Cour de Cassation :

