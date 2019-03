Au détour d’une ruelle, à la table d’un restaurant du vieux Chalon, j’ai retrouvé le calme mystique des temps historiques anciens

La Saône est à 150 mètres à peine. En 58 avant JC, César écrit qu'elle coule avec une lenteur tellement incroyable qu'à l'oeil, on ne peut pas en déterminer le sens (traduction très précise E. Mourey).

En - 88, soit 30 ans plus tôt, à l'autre bout du monde, Alexandre Jannée, roi de Judée, fait mettre en croix huit cents Juifs ; puis, pendant qu'ils vivent encore, il fait égorger sous leurs yeux leurs femmes et leurs enfants... La masse des rebelles, au nombre d'environ huit mille, s'enfuient dans la nuit et partent en exil (Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, XIII, XIV).

Ces Juifs rebelles ne peuvent être qu'esséniens. Rien ne permet de dire qu'ils aient émigré dans la région de Damas. Sachant, d'après ce même auteur, qu'il n'était pas, au monde, de pays antiques qui n'aient pas reçu quelques éléments de la nation juive, j'ai fait l'hypothèse que ces Esséniens ont émigré en Gaule, dans la nouvelle ville de Chalon, sous la protection de la forteresse de Taisey qui domine la région... Taisey, Tasiacum, Cabillodumum de César, Nuerax, ville des Celtes d'Hécatée de Millet au VI ème siècle avant J.C. (thèse argumentée E. Mourey ; voyez mes ouvrages et mes articles Agoravox).

Du VI ème siècle avant J.C. au début du IV ème siècle après J.C, faisons un saut de près de mille ans qui nous amène à Constance-Chlore, césar puis empereur romain. Son palais est aujourd'hui une maison bourgeoise... de Mont-Saint-Vincent... Mont-Saint-Vincent, véritable Bibracte devenue Augustodunum (Autun, fille et colonie, porte le même nom). Les points forts du terrain perdurent, ce sont les noms qui changent.

Le rhéteur Eumène voit deux temples d'Apollon en pays éduen. L'un est l'actuelle église de Mont-Saint-Vincent. Copie du temple de Salomon, elle est l'ancêtre de nos églises romanes. L'autre est la cathédrale de Chalon. Inspirée du temple d'Hérode, elle est l"ancêtre de nos cathédrales (thèse argumentée E. Mourey qui balaie tout ce qui a été dit ou supposé concernant notre fabuleux patrimoine qui devient dès lors encore plus fabuleux). Le rhéteur qualifie ce deuxième temple d'Apollon de "plus beau temple de l'univers".

Ce plus beau temple de l'univers - notre cathédrale - est représenté sous forme d'une vignette dans la carte de Peutinger ; une carte que je date du III ème siècle. Grande oeuvre de l'empereur Julien, incomplète et parfois erronée du fait de sa mort imprévue au combat, elle nous est parvenue en mauvais état. Il s'agit ici d'une copie que j'ai corrigée sur certains points et que j'ai renseignée. Dans la vignette, les ouvertures du bâtiment concordent avec celles qu'on peut retrouver dans l'actuelle cathédrale. Détail très important, il faut comprendre que la vignette se trouve sur la rive gauche de l'Arar/la Thalie et non sur la rive droite d'un Arar/Saône. C'est ce que les historiens qui m'ont précédé n'ont pas compris. Il est logique, en effet, que les Éduens aient placé la source de leur fleuve sacré en pays éduen et non en territoire étranger.

Ce plus beau temple de l'univers est représenté sur une médaille de Constantin (ci-dessous). Il s'agit de la célèbre vision de Constantin rapportée par le rhéteur Eumène : Tu as vu le Dieu et tu t’es reconnu sous les traits de celui à qui les chants divins des poètes ont prédit qu’était destiné l’empire du monde entier... Car, je le crois, ô Constantin, tu as vu ton Apollon avec la victoire qui l’accompagne, t’offrir des couronnes de lauriers.

La fondation de notre cathédrale est évoquée dans une plaque de cheminée ou, en 260, l'empereur enfant Salonin, fils de Gallien, est représenté en train de juger comme Salomon jadis. Il s'agissait de trancher sur le conseil qui devait diriger la cité (après l'immigration juive que j'ai supposée)... l'ancien conseil élu par les habitants de Taisey ou le nouveau conseil élu par la ville de Chalon ? Les deux nouveaux-nés et les deux femmes qui s'opposent sont, bien évidemment, des allégories de conseils et de populations.

Oublions les deux tours clochers que les ducs ont plaquées en façade ! Elles écrasent et dénaturent l'édifice. Entrons dans cette étonnante demeure... essénienne. Avançons jusqu'au choeur... jusqu'au Saint des Saints dont seuls les prêtres sont autorisés à fouler le sol.

À notre gauche, c'est-à-dire à droite de l'autel de Dieu qui nous fait face, le chapiteau d'Étienne nous interpelle. S'agit-il d'une évocation des pélerins d'Emmaüs de l'évangile de Luc : Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards (Luc 24, 30-31) ? S'agit-il des martyrs, victimes de la répression romaine ? En mourant, Etienne s'était écrié : et voici que je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme, debout, à la droite de Dieu (Actes des Apôtres, VII, 56). Ainsi s'expliquerait, dans cette hypothèse, le premier nom de notre carthédrale : église d'Étienne.

Mais en 260, date de la construction du monument, date prouvée par notre plaque de cheminée, ces deux hypothèses ne sont plus crédibles. On ne peut envisager une véritable christianisation de la Gaule qu'à partir du règne de l'empereur Constantin, après le concile de Nicée de 325. Par ailleurs, n'est-ce pas un drapeau qui figure en arrière-plan de la sculpture ? Un drapeau mentionné dans les textes de Qumrân ? Il ne s'agit donc pas de Jésus de Nazareth, mais d'un autre messie, un messie juif toujours espéré, un messie toujours au ciel qui ne se fait voir qu'en haut d'une colonne, dans une vision mystique. Il s'agit du messie dont tous les Juifs attendent encore la venue... un messie annoncé dans les documents esséniens de la mer Morte. Ce "Christ essénien de Chalon" ne rejoindra le Christ des évangiles que progressivement.

Extraits de mon Histoire de Bibracte, Dieu rayonnant, publié en 1995 :

C'est au point du jour que le Messie d'Israël reçoit les rayons du soleil qui traversent les vitraux du choeur. A ce moment précis, on le voit faire le signe essénien de reconnaissance, signe d'alliance entre Dieu et les hommes. Il étend sa main gauche sur le pain de vie, et de sa main droite aux deux doigts dressés, il bénit toute la congrégation de la communauté qui, dans la nef, attend dans le recueillement le plus total... aujourd'hui... comme hier.

Je te rends grâces, ô Adonaï !

Car ton œil veille sur mon âme... Je te rends grâces, ô Adonaï ! Car tu as illuminé ma face par ton alliance, Et (...), (... et) je t'ai recherché, et tel une véritable aurore, au point du jour, tu m'es apparu.

Car moi, je marche dans la voie de ton esprit de vérité, l'esprit qui illumine le cœur de l'homme et qui ouvre les véritables chemins de justice. Et je lutterai jusqu'à ma mort contre l'esprit de perversité qui inspire aux hommes le mensonge, l'orgueil, la cruauté, l'impureté et la luxure.

Et les hommes de tromperie grondèrent contre moi, comme le bruit des grondements des grandes eaux. Et tels des êtres qui rampent dans la poussière, ils lançaient comme des flèches de la Fosse.

Je te rends grâces, ô Adonaï... Car tu m'as soutenu par ta force... Au milieu des maux dont les impies m'accablent, je suis resté comme une tour robuste. (textes esséniens, extraits)

Ô Adonaï, ô Toi qui es le Christ de Chalon !

À MM. les élus de Chalon-sur-Saône,

"Notre grande richesse, c'est notre patrimoine".

Allons donc, soyons sérieux ! Les premiers colons qui, du Proche-Orient, nous ont apporté l'agriculture, la métallurgie, et tout ce qui va avec, quelle curieuse idée que de les voir s'installer au mont Beuvray, dans un Morvan éloigné de tout. Évidemment non ! Si l'on raisonne en militaire, ce premier courant d'immigration, première voie de l'étain traversant nos terres, ne pouvait que remonter le couloir Rhône/Saône, jusqu'à la région fertile de Chalon-sur-Saône, plaque tournante de la Gaule. Si l'on raisonne en militaire, ces premies colons ne pouvaient dresser leur forteresse que sur la hauteur dominant le fleuve et la région, à Taisey, antique Tasiacum, Cabillodunum de César (la ville des bords de Saône ne s'est entourée d'un rempart qu'au III ème siècle). C'est ce que commandent la géographie, la logique militaire, mais aussi les textes si on les traduit et si on les interprète correctemment. Tout cela a fait l'objet de riches débats sur le site d'Agoravox.

Situation absolument incroyable : les sites internet du grand Chalon et de la ville veulent attirer les touristes mais ne parlent pratiquement pas de la cathédrale.

Alexandre le Gaulois.

Et il rigole, Alexandre, le Gaulois. En vérité, il rigole. N'est-il pas drôle et cocasse d'être pris pour ce qu'on n'est pas. Car l'Alexandre qui figure au haut de la colonne n'est pas le fameux roi de Macédoine, illustre conquérant d'un fabuleux empire ; c'est un pauvre Gaulois, un sculpteur qui pour une miche de pain s'est sculpté lui-même dans la pierre. C'est un Gaulois paillard qui a goûté durant sa vie à tous les plaisirs du monde ; buveur de vin et coureur de jupons par surcroît. Il est pécheur, il le sait. Voilà pourquoi, il se trouve au fond de l'église. Les chaînes du péché le retiennent à la terre. Mais admirez son astuce : il dresse en l'air des appâts, et les animaux chargés du transport des âmes, moitié aigles et moitié lions, l'emportent sans s'en rendre compte vers les félicités du ciel. Il est à la fois Cyrano de Bergerac lançant son aimant vers le ciel et Rabelais. Le cercle dans lequel il trône n'est ni une nacelle ni un objet volant non identifié, mais le symbole de l'œuf, symbole de la certitude druidique dans la renaissance. Et dans le regard d'Alexandre le Gaulois, nous lisons en effet le ferme espoir d'être réengendré un jour, pour retrouver dans une seconde vie terrestre, ce qui fut peut-être ses plus grandes joies : la bouteille de pinard et les femmes !

Les deux empereurs gaulois Victorinus, fondateurs de notre cathédrale.

... Postumus, voyant qu'il était attaqué par les forces nombreuses de Gallien appela Victorinus à partager l'empire. Cet autre “Premier des Gaules”, également homme de guerre, prit le titre de César en s'alliant à Postumus (Trebellius Pollio, les trente tyrans)...

S'étaht rendu à Cologne en compagnie de son fils, il fut victime d'un groupe de factieux... les soldats le massacrèrent et à la même heure, ils proclamèrent son fils, César, et le tuèrent aussi ... ce fut un empereur très énergique et d'un grand mérite (Eutrope, Histoire romaine).

Fondateurs de notre cathédrale, les voici honorés, le jeune et le vieux, sculptés pour l'éternité en haut d'une colonne de gloire. Ils portent sur la tête la couronne impériale et au cou l'étole du grand prêtre.

Les nobles Gaulois dont nous parle César, les voici ! Leurs femmes, les voilà ! Voilà le peuple !

(photo Bourgogne médiévale)

Voici les laboureurs offrant à Dieu le blé nourricier, voici les soldats offrant le sacrifice de leur vie dans le symbole de l'agneau ! Sur le côté du chapiteau, l'évêque judéo-druidique s'entretient avec Dieu. Il lui dit ceci : « Seigneur ! j'ai conduit mon groupe de paroissiens fidèles jusque dans ta maison ». Il énumère les mérites de chacun et leurs vertus et il négocie avec Dieu les conditions de leur entrée au paradis avant, peut-être, leur retour sur terre.

Voyez le chapiteau des nautes et son message mystique ! Voyez le lion à l'affût, derrière l'arbre symbolique en Y du ciel ; c'est vous qu'il guette. Votre cœur est-il faible ? Etes-vous victime d'une crise cardiaque soudaine ? Vous vous écroulez sur le sol. Aussitôt, le lion bondira sur vous ; il vous dévorera et dans son estomac, il vous emportera au paradis des anges. Voyez cet oiseau de la mort qui s'empare de votre âme de lapin lubrique pour la jeter dans le feu des enfers. Voyez cet autre...

Voyez la population de Chalon aux pieds de son Christ. Un poète burgonde l'immortalisera sous le nom d'Hildegonde dans son Waltérius.

Dans la partie la plus haute du ciel, pourquoi Adam et Eve attendent-ils pour réengendrer la nouvelle humanité qui doit renaître d'eux ? N'est-ce pas ce que le serpent maudit sussure, encore une fois, à l'oreille de la première femme, en lui proposant dans sa bouche l'œuf/pomme de la réincarnation ? Adam est prêt, mais Eve se croise les mains sur le sexe en signe de refus ; pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu n'a pas encore donné son autorisation. Ayant déjà désobéi une fois, elle n'ignore plus les conséquences d'un acte prématuré. Depuis que les hommes existent, elle a pu mesurer de là-haut la grande pagaille qu'elle a engendrée le jour où elle a commis la faute. Elle hésite, elle attend. Qu'attend-elle ? tout bonnement l'ordre de Dieu. Qu'attend Dieu ? tout bonnement que les hommes ne pèchent plus.

