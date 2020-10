Au grand loto de l’univers, j’ai tiré peut-être le bon numéro

Ce matin, j'avais dans la tête le vers de la chanson s.o.s d'un terrien en détresse :

"au grand loto de l'univers,

j'ai pas tiré le bon numéro,

J'suis mal dans ma peau

J'ai pas envie d'être un robot

Métro boulot dodo"

et en fait, je me suis demandé si j'avais pas en fait tiré le bon numéro. Des psys ont souligné que le Covid et ses conséquences réactivaient des traumatismes anciens chez nous ( avec chacun, des réactions diverses en fonction de nos traumas). Ce que ça a réactivé chez moi, c'est qu'à 20 ans, je ne voulais pas être un robot, et je ne voulais pas du "métro, boulot, dodo". J'ai été admissible à Ulm, ( admise un an après à l'ENS cachan) et à ce moment là, je pensais surtout à Jacques Thibault du livre " les Thibault" de Roger Martin du Gard, et je me souviens qu'alors je traversais à 20 ans les mêmes affres que Jacques Thibalut à son admission à Ulm ,"devenir un rouage et accepter d'être un rouage parmi d'autres rouages ou m'enfuir ?" Deux ans sont passés et je suis partie en voyage initiatique. ..autour du monde comme dans les héros de roman. Il me semblait alors que je n'avais plus rien à prouver question scolaire donc je suis partie en Pologne, en Russie, en Chine...

A 51 ans, je suis toujours rebelle, j'ai du mal à m'adapter au rythme boulot/ dodo et à être un robot mais jusqu'à présent, je me contentais de me dire que je n'avais peut-être pas tiré le bon numéro. Et si ce n'était pas le cas ?

Si au grand loto de l'univers, je n'étais pas là par hasard ? Aurore Roegiers nous dit que nous ne nous sommes pas réincarnés par hasard pour affronter cette épreuve de 2020, comme si finalement, nous avions au contraire tiré le bon numéro au loto de l'univers pour changer la donne.

Hier, j ai chanté l’internationale à une assemblée où pour la première fois de ma vie je suis passée parler au micro. J'ai pensé à Jean Jaurès lors de cette amicale. Le fameux Jean Jaurès dont parle Roger Martin du Gard dans les Thibault. Ce nom me revenait en boucle tout au cours de cette assemblée merveilleuse à laquelle j’ai participé. J'ai regardé ce matin la biographie de ce grand monsieur. Jean Jaurès aujourd hui serait traité de complotiste. Il dénonçait quelques heures après l'attentat de l’archiduc trucmuche l'instrumentalisation probable cmme l’étincelle qui allait donner l’occasion aux dirigeants des pays européens de déclencher la première guerre mondiale. Jean Jaurès complotait-il quelque chose ? Il avait fondé « l’humanité » pour créer un journal indépendant des instances politiques car les médias étaient déjà corrompus en 1914.

Complotiste, Jaurès ?

À part son affirmation que « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage ! » ? qu'a-t-il pu comploter que d'essayer d'éviter la grande guerre qui, elle, a été une véritable pandémie ?

Il a fait son dernier discours le 25 juillet 1914 avant que la guerre ne soit actée à dessein ( chaque dirigeant de chaque pays européen y trouvait son compte) sous couvert d'un attentat et la guerre a été déclenchée le 3 août ( ma fille est en 3 ème, et l’a appris il y a une semaine ). Il a fait son discours où il avait peur que cet attentat soit le détonateur de la future guerre mondiale. Qu’allait-il gagner dans cette bataille ? Rien, puisqu ils a été assassiné 5 jours après. Il était juste gênant pour les dirigeants car il ne souhaitait que réveiller le peuple. Et à ce moment ldu discours, réveiller les socialistes qui l'écoutaient.

Il a commencé son discours par :

« Citoyens,

Je veux vous dire ce soir que jamais nous n’avons été, que jamais depuis quarante ans l’Europe n’a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes à l’heure où j’ai la responsabilité de vous adresser la parole.

Ah ! citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau, je ne veux pas dire que la rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a une demi-heure, entre l’Autriche et la Serbie, signifie nécessairement qu’une guerre entre l’Autriche et la Serbie va éclater et je ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l’Autriche le conflit s’étendra nécessairement au reste de l’Europe, mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes à l’heure actuelle, des chances terribles et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l’Europe tentent les efforts de solidarité suprême qu’ils pourront tenter.... »

et Il a fini son discours par

« Quoi qu’il en soit, citoyens, et je dis ces choses avec une sorte de désespoir, il n’y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre et, de sauvagerie, qu’une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation, c’est que le prolétariat rassemble toutes ses forces qui comptent un grand nombre de frères, Français, Anglais, Allemands, Italiens, Russes et que nous demandions à ces milliers d’hommes de s’unir pour que le battement unanime de leurs cœurs écarte l’horrible cauchemar.

J’aurais honte de moi-même, citoyens, s’il y avait parmi vous un seul qui puisse croire que je cherche à tourner au profit d’une victoire électorale, si précieuse qu’elle puisse être, le drame des événements. Mais j’ai le droit de vous dire que c’est notre devoir à nous, à vous tous, de ne pas négliger une seule occasion de montrer que vous êtes avec ce parti socialiste international qui représente à cette heure, sous l’orage, la seule promesse d’une possibilité de paix ou d’un rétablissement de la paix. »

Alors aujourd'hui si nous sommes un certain nombre de citoyens à être conscients de l'imposture du Covid à des fins politiques de destruction de la démocratie, il devient nécessaire d'écrire ensemble les fondements de la 6 ème république et de s'unir pour la créer ensemble.

Il devient urgent que le peuple rassemble toutes ses forces avec un grand nombre de frères, Français, Anglais, Allemands, Italiens, Espagnols et que nous demandions à ces milliers d’hommes et de femmes de s’unir pour que le battement unanime de nos cœurs écarte l’horrible cauchemar.

Et comme aurait pu le dire Cyrano, un de mes personnages préférés ( avec Zorro et Robin des bois quand j étais petite), il devient nécessaire d'être debout tous ensemble, et d'affirmer â nos élites que nous préférons mourir debout que vivre à genoux dans cette 5 ème république à la fois mortifère et moribonde.

paroles de l'internationale :

Couplet 1 :

Debout ! l'âme du prolétaire

Travailleurs, groupons-nous enfin.

Debout ! les damnés de la terre !

Debout ! les forçats de la faim !

Pour vaincre la misère et l'ombre

Foule esclave, debout ! debout !

C'est nous le droit, c'est nous le nombre :

Nous qui n'étions rien, soyons tout :



Refrain :

C’est la lutte finale

Groupons-nous et demain

L’Internationale

Sera le genre humain :