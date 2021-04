Au joli pays des Oui Oui le gentil gouvernement prend soin de sa population et la protège face au vilain et méchant virus. Nos maîtres et seigneurs avec l’amabilité, l’impartialité et la grande honnêteté des laboratoires pharmaceutiques, dont le seul et unique but est la santé des citoyens dans un désintéressement financier total, ont décidé qu’il fallait tous nous faire vacciner. Bien sûr, le vaccin peut avoir des effets secondaires, mais par rapport aux bénéfices, il ne faut pas hésiter (A savoir de quels bénéfices on parle et ce n’est pas parce que nos maîtres ont voté contre la licence libre des vaccins que cela à un quelconque rapport à voir avec de l’argent, ce serait du très très vilain conspirationnisme que de penser chose pareille…) Bon, ils nous ont dit aussi que le vaccin protège, mais pas tout le temps et qu’il faudra avoir peut-être plusieurs doses et chaque année, car le méchant virus mute. Ensuite, ce n’est pas parce que l’on sera vacciné que l’on ne sera plus contagieux donc, il faudra continuer à garder les masques et respecter les geste barrières, logique non ? Et puis toutes les télévisions, les radios et journaux nous l’ont dit, alors c’est vrai, car ce sont des professionnels de l’information et qu’ils disent toujours la vérité. Heureusement, la majorité des Oui Oui écoutent la télé et obéissent, car ils savent se servir de leur esprit critique. Les Oui Oui savent très bien que si le gouvernement diminue le train de vie exorbitant des petits retraités, modifie le trop rigide code du travail, réduit les allocations pour les fainéants de chômeurs, supprime le personnel trop nombreux des hôpitaux c’est pour rendre la vie des Oui Oui bien meilleure. Que si nos dirigeants donnent plus d’argent aux riches c’est parce qu’ils sont très intelligents et qu’ils vont créer plein d’emplois pour les petits Oui Oui en Chine et en Roumanie. Les Oui Oui ont compris que les gilets jaunes n’étaient pas gentils et que la police a sauvé la démocratie en tapant sur leurs têtes, que tous ce qu’on a dit sur Messieurs Delevoye, De Rugy, Benalla, Kholer, Ferrand, Nyssen, Flessel, Pénicaud, O’Petit, Lecornu, Darmanin etc.. Ce n’est que des mensonges pour faire du tort à notre gentil gouvernement et son intégrité morale infaillible. Voilà, tout est dit ou presque. Alors, il est pas beau notre pays des Oui Oui que la terre entière nous envie ?