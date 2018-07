Au moment des résultats du Bac, Parcoursup bloque l’accès au Supérieur d’un jeune sur deux !

Ce 6 juillet c’est les résultats du BAC, un diplôme national que le ministre Blanquer s’apprête à supprimer pour le remplacer par une diplôme à valeur uniquement locale pour instituer une école à plusieurs vitesses et accélérer la privatisation de l’Éducation nationale. Au 6 juillet 2018, moins de la moitié des jeunes inscrits sur Parcoursup avaient reçu une proposition acceptable de formation dans l’enseignement supérieur. Bien pire que APB, le système du régime Macron ne peut plus masquer ce pour quoi il est conçu, sélectionner et bloquer l’accès à des dizaines de milliers de bacheliers à l’enseignement supérieur. Il suffit de se pencher sur la dramatique réalité des chiffres, non diffusés par les médias des milliardaires. C’est que ces chiffres font froid dans le dos.

Pour la jeunesse, Macron ouvre des casernes et ferme les universités !

Alors qu’ils vont avoir le diplôme du bac, plus de 100 000 jeunes n’ont toujours pas de proposition de formation ! Près de 40 000 savent déjà qu’ils n’auront pas de place dans l’enseignement supérieur ! Et près de 220 000 sont dans l’attente d’avoir une proposition correspondant à ce qu’ils souhaitent étudier !

En définitive, en un an de régime Macron, les jeunes doivent avoir compris ce qu’est le projet politique de Macron, appliquant les ordres de l’Union Européenne et du MEDEF, les embrigader dans un nouveau service militaire – quitte à modifier la constitution pour embrigader des mineurs dans l’armée dès 16 ans ! – et leur fermer l’accès à l’Université.

JBC pour www.initiative-communiste.fr

Les chiffres de parcoursup au matin des résultats du bac 2018