Au nom de dieu. Oh, nom de dieu !

Au nom de dieu ?

Personne ne sait si un ou des dieux existent.

Les trois religions monothéistes sont des religions révélées.

Pour chacune, un être humain différent s'est annoncé désigné pour révéler la parole divine, l'un s'est affirmé fils de dieu.

L'existence de dieu n'est pas établie par des faits prouvés, par une réalité démontrée, par des manifestations divines directes observées, par une évidence incontestable ou tout autre moyen.

Avoir la foi c'est croire. Une croyance n'est pas une certitude, tout juste un postulat.

Les non-croyants et peut-être beaucoup de non-pratiquants, soit pensent que dieu n'existe pas, soit ne savent pas si dieu existe ou pas, soit ne ressentent pas le besoin de se poser la question, soit vivent très bien sans, soit estiment que ce n’est pas si important, etc., etc. Ils s'en remettent à leur libre arbitre. Ils sont plus ou moins indifférents aux préceptes et aux actes des églises. Ils se mêlent peu des affaires religieuses.

Les croyants acceptent librement les principes de la religion qu'ils ont choisie.

Même absolument convaincu, touché par la grâce, ardemment persuadé un croyant ne peut exprimer qu'une conviction intime, pas une certitude.

C'est pourquoi une religion n'a pas de légitimité pour imposer ses valeurs, règles et commandements, ni aux incroyants, ni aux fidèles d'une religion différente.

De même elle n'a pas à peser pour infléchir les lois des états parce que celles-ci doivent s'appliquer indifféremment et équitablement à tous, sans prérogatives et sans discriminations. Et pour cela, ces lois publiques ne doivent pas être empreintes de religiosité laquelle relève de la conscience privée et de l’assentiment volontaire.

Croire n’est pas savoir. La différence entre dire « je crois » et dire « je sais », c’est le doute. Quand il y a doute, la sagesse exige d’être à minima modéré sinon prudent.

La tolérance, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, l'altruisme, le respect, la solidarité, la philanthropie et d'autres vertus encore, peuvent être partagés par tous sans contraintes et suffiraient à apaiser les relations humaines. La religion n’est pas nécessaire pour cela. La religion est un plus pour ceux qui en ressentent le besoin.

Ceux qui ne sont pas engagés dans une croyance n’exigent pas que les écoles confessionnelles soient fermées, qu’on arrête de diffuser la messe à la télévision le dimanche, qu’on oblige les fidèles à des renoncements dans leur pratique parce que tout cela heurterait leur irréligion.

Alors pourquoi faudrait-il se soumettre aux revendications parfois péremptoires et dogmatiques des princes des églises et de leurs ouailles qui, de plus, ne représentent qu’une minorité de la population : exemple, pas de mariage ou de PMA pour tous.

Toutes les religions se prétendent tolérantes. En retour elles exigent qu’on le soit envers elles, laissant poindre l’idée que ce ne serait pas le cas, qu’elles seraient maltraitées de ce point de vue-là.

Or chaque religion, étant révélée, est forcément convaincue de détenir la vérité universelle, authentique, irrécusable et perpétuelle.

De ce fait elle ne peut pas tolérer un autre dogme ! Tous ceux qui le contestent sont forcément des infidèles, païens, mécréants, hérétiques ou suppôts de Satan, ces derniers, heureusement, ont été brûlés sur les buchers en place publique, Dieu nous garde.

Au mieux, pourrait-on parler plus de commisération que de tolérance.

La tolérance c’est la laïcité.

La République ne s’immisce pas dans leurs affaires. Qu’elles ne s’ingèrent pas dans celles de l’État et des citoyens, croyants ou non.

Pour conclure, voici un extrait d'une chanson d'Alain Souchon intitulée "et si en plus y a personne", douce par sa mélodie et profonde par ses paroles :

"Abderhamane, Martin, David

Et si le ciel était vide

Si toutes les balles traçantes

Toutes les armes de poing

Toutes les femmes ignorantes

Ces enfants orphelins

Si ces vies qui chavirent

Ces yeux mouillés

Ce n'était que le vieux plaisir

De zigouiller"

