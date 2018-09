AU PAYS DE BRIBRI !!

Peut-on encore parler de "La France" en racontant ce qui se passe dans une contrée infantilisée telle que le devient peu à peu ce qui était - il y a bien longtemps j'en conviens - le Pays des Lumières !!

Les goodies de l'Élysée.

Trop, c'est trop !!

Faut-il que nous soyons rendus débiles à ce point pour que même le palais de l'Élysée nous propose des mugs, tee-shirts et autres chinoiseries que j'oserais qualifier de "à la con" pour essayer de redorer ou même de démocratiser une image terriblement écornée par des résidents bien peu respectueux de la fonction présidentielle telle que nous la concevions.

J'ai bien écrit "concevions", car il semblerait que le château de la Rue Saint Honoré ait petit à petit basculé dans un "nouveau monde" ou le marketing, l'image et la communication soient devenus les principaux soucis, plutôt que la bonne gestion économique et sociale d'un peuple en attente de réformes - j'ai pas dit régressions - qui sont unanimement demandées, pour peu qu'elles amènent une vie meilleure au commun de la population.

Les affaires passées et souvent en cours doivent absolument être masquées par des effets de manche, d'annonces et autres écrans de fumée.

Le discours sur le plan pauvreté m'aurait presque arraché des larmes, si je ne connaissais pas celui qui le récitait.

Je reconnais volontiers à Emmanuel MACRON un talent certain d'acteur. Arriver à débiter tant de phrases successives sans commencer soi-même à en penser le moindre mot, prendre une apparence convaincue et franche, avoir l'assurance de celui qui fait des choses justes, personnellement, je crie bravo l'artiste !!

Las, les réalités sont là et bien là. Accorder royalement 0.55€ par jour pour les miséreux quand on a tant fait pour devenir les champions, non pas du monde au football, mais d'Europe en ce qui concerne le versement de dividendes, la mesure, si elle n'était pas si dérisoire pour un sujet grave, prêterais à une hilarité tournant aux larmes. Sans oublier que sur les fameux 55 centimes, ils faudra prévoir des "frais de fonctionnement" prélevés par quelques techniciens de l'embrouille qui ne se contenterons pas, eux, de centimes...

Mais je diverge, le but de l'article n'était pas là.

Dernière trouvaille, après un "Loto du Patrimoine" où les citoyens sont une fois de plus "bernés" car devant mettre la main à la poche, la création d'une série de "goodies" vendus par la Présidence, au profit - comme les recettes du 80KM/H pour les hôpitaux - de la restauration des murs présidentiels !!

Il est vrai qu'après l'épisode désastreux de la vaisselle à 50.000, heu, non, 500.000€ du début de l'été, il valait mieux compter sur le bon vouloir des gogos, heu, non - c'est une maladie en ce moment, ces confusions de mots !! - français pour participer à cet investissement.

Je reviens deux secondes sur le loto du patrimoine.

Buvant tranquillement mon café, j'ai discuté avec mon pote Franck, patron de la brasserie-loto-tabac du coin, pour lui demander de façon anodine si le fameux loto des vieilles pierres fonctionnait. A sa réponse plutôt positive ou mitigée, c'est selon, ma question de savoir quelle clientèle il avait, la réponse se situait largement dans la catégorie "petites gens", et je voyais mal en fait Carlos Ghosn ou Bébéar se pointer acheter l'un de ces fameux tickets.

Pour gagner combien ? Trois cacahuètes ??

Enfin... J'ai glosé lourdement sur ce fameux tee-shirt bleu gentiment floqué de deux étoiles, vendu sans complexe 140€ (il paraît que c'est passé à 130 !!) alors qu'il était acheté 3€ au fabricant asiatique...

J'ai découvert, sans trop de surprise, ce matin sur Facebook, mon petit-fils arborant le précieux objet bien ajusté sur son torse. Nul doute que papa ou maman n'auront certainement pas dépensé une telle somme pour satisfaire leur progéniture. Je vais m'en assurer très rapidement d'ailleurs, histoire de me rassurer. Je serais très ennuyé d'avoir comme descendance des accros inconsidérés à la folie consumériste du moment...

Et voila maintenant que c'est une série de petits cadeaux fabriqués sur le thème de l'Élysée qui nous sont proposés. A votre bon cœur M'sieur-dames !!

Le tee-shirt avec la pose "Usain Bolt" de Jupiter était bien sûr incontournable !!

La copie sur la Maison Blanche tient de l'évidence simplissime. Tendance du moment ou réel engouement pour le site parisien et ses locataires du moment ? Je suis bien curieux de le savoir.

En tout cas, il me semblerait que même le thé du matin bu dans un mug à l'effigie de Macron me rendrait immédiatement la journée des plus pourries.

Mais cela n'engage que moi, vous l'aviez compris...

Périgourdinement vôtre !!