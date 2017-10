Au pays de Descartes les « crétins » sont rois

au pays de Voltaire, il faut raison garder, tolérance, antinomie, Protestations ? Contravention ! Prochain' fois, f'rez attention ! (la gavotte des bâtons blancs)

Comment traduire « Le Roi te touche, Dieu te guérit » en pensée moderne ?

En antinomie ce serait « Le médecin te touche, tu es malade » ce qui est très moderne.

En pensée moderne : attention, ton médecin peut être soit un placebo, soit un nocebo.

La voilà, la voilà, la voilà de retour l'Académie Française de médecine vent debout contre l'homéopathie, effet d'aubaine : l'homéopathie a tué UNE patiente atteinte d'un cancer du sein !

Il est vrai que le gui des druides fait certainement partie de la potion magique des irréductibles gaulois. Au moins le gui a-t-il les vertus de toute plante parasite : il fait en sorte de ne pas tuer son hôte ! En toute circonstance il faut raison garder.

Si ton médecin est un nocebo, essaie-z-en un autre, change de parcours ! Libère-toi !

Que dit la médecine de Descartes ? Je pense donc je suis, ce qui est très ennuyeux, vraiment très ennuyeux quand on est malade et qu'on doit passer par la soumission à l'établissement d'un parcours. Je ne dois plus penser sinon je ne suis (serai) plus (donc je meurs).

Personnellement, je pense donc j'écris, et puis c'est parce que je suis que je pense (et que j'écris). Mais ça, c'est la faute à Voltaire.

Les druides, Descartes et Voltaire, et les bâtons blancs, ainsi accompagnée, je peux maintenant déblatérer.

Et si la santé était aussi compliquée que l'économie mondialisée ? Ce n'est pas Henri Laborit qui le contredirait, faisant sans cesse comparaison entre les différents systèmes complexes. Notre physiologie est extrêment complexe associée au « gros machin » qui surplombe et plombe (ou allège ? Rend plus aérien) notre corps !

Pour suivre le mouvement actuellement en marche, au lieu des grands principes de la Science, mais surtout de la statistique, cette usurpatrice, cette « putain de la science » - en ce sens que tout ce qui advient est (était ?) probable, pourvu qu'on n'ait pas l'audace de rendre universel un pauvre petit résultat obtenu contraint et forcé par son concepteur dans des limites souvent bien étroites, mal éclairées, souvent mal fagottées – restons pragmatique. Aurai-je l'imprimatur de Dr Buzyn ?

Exemple :

le médiator est un merveilleux coupe-faim (oui)

le cox est un merveilleux antidouleur (oui)

…

L'Académie Française de médecine ne peut pas dire le contraire : c'est la vérité.

L'homépathie tue ? Avec rien ?

Le tabac tue, surtout s'il est élevé avec round'up et à condition qu'on le fume.

Dans les années 60/70, les cigarettes ne coûtaient presque rien, aussi, conscients que nous étions du danger de trop en abuser, habitués – encore – à réfléchir par nous-mêmes, nous nous sommes tous mis à fumer des cigarettes avec filtre et à ne fumer nos cigarettes qu'à moitié …

Le prix double, nous les fumons jusqu'au filtre …

Certains d'entre nous ont adoré ce petit oiseau envolé sur l'affiche des salles de réunions « sans tabac je prends la vie à plein poumons »

Que ces vieux enquiquineurs soient allés chercher dans le tréfond de leurs vieux grimoirs, les plus horribles planches photos dont on ne sait même pas si ce sont celles de fumeurs - et dont les médecins traitant sont sûrement en prison -, pour ornementer les paquets de tabac et cigarettes, c'est d'un ringard !

Longtemps, comme un certain nombre, j'ai cru que les crevettes étaient des écrevettes, et que l'Académie Française était la Comédie Française.

Mes compliments Docteur Knock !