Au pied du mur du pass-pseudo-sanitaire, quelle en est la dernière alternative implicite ? et pourquoi le débat est clos

Oui, indépendamment de ses motifs incohérents, nébuleux et insondables, quelle est la proposition plan-épidémique implicite du pouvoir et de ses consentants perroquets arrogants ?

Les citoyens devraient se subordonner entre autre à la contrainte vaccinale désormais avérée comme impératif cyclique renouvelable sine die, donc adopter et amorcer un cycle de contrainte, de normalisation de réduction d'autonomie individuelle durable, à tendance clairement extensive.

Extensible car le principe du « pass » dit sanitaire est potentiellement en soi institution d'un pass-droits numérisé de maintien contrôlé tous azimuts de statut, d'accès, de relations et d'activités dans la collectivité sociale. Ce n'est donc pas, plus un palliatif transitoire, mais un remodelage radical du fait social à effet cliquet successifs. Il n'y a pas, plus de débat là dessus.

Qu'est-ce que cela signifie et concrétise en creux :



- Eh bien que jusque ce 17 juillet 2021, notre axiome anthropologique fondamental était que l'être humain émerge à l'existence de fait de lui-même et s’accommode plus ou moins a posteriori du fait techno-social dans une marge d'autonomie subjective individuelle éduquée, négociée, régulée, diversifiée.



- Que désormais, cet axiome est aboli, l'humain devant a priori obtenir et actualiser cycliquement l'agrément « en tout ou rien » à son existence sociale, donc à son existence tout court.

Autrement dit l'individu humain est désormais re-statué comme option suspensible d'un système techno-social extra-humain, puisqu'il n'en inspire plus le principe, n'en est plus le centre de gravité référentiel, est relégué au statut d'une externalité négative par défaut. Le « système » a fait sécession de notre humanité commune. Dont acte ! Pour action... puisqu'il il n'y a plus de limite au crime.

Cette évolution, cette inversion radicale à 180°, ce saut qualitatif monumental inédit

- était jusqu'alors pressenti comme le radical du « crime des crimes », du principe criminel le plus pur commun aux diverses civilisations de la raison morale, puis de la raison de droit : réduire l'être humain à un objet optionnel, conditionnel, négociable, niable, désubjectivé.

- était latent dans le « contrat social » propre aux techno-sociétés proto-capitalistes de masse, mais le logiciel techno-social du capital bourgeois d'avant la révolution socio-numérique n'avait pas les moyens infrastructurels ni techniques de s'autonomiser de l'humain biologique massifié pour l'externaliser, le sur-déterminer comme têtes de bétail, comme unités objectives d'un cheptel périphérique, comme ressource quantifiable, exploitable, modulable, « cancelisable ».

C'est chose faite, sous vos applaudissements et vos invectives, vous les « passe-saniteurs » qui voulez nous « bétailliser » à grands cris d'indignations réprobatoires. Dont acte ! Et pour action contre vous...il n'y a plus de limite.

Consentir au pass dit sanitaire c'est valider la dernière étape clef, dernière digue de l'aliénation humaine totale, de la réification de l'être, - néo-vacciné surtout ! -, par sa réduction tendancielle accélérée à une entité bio-numérique virale et calculable dépourvue de subjectivité autonome.

Oui, le pass dit sanitaire c'est le renoncement sans retour à l'autonomie relationnelle subjective, autonomie psychique déjà fortement contrôlée, exomnésique et exo-algorithmique, bientôt cérébro-pucée, court-circuitée par le contrôle du corps bio-mécanisé et télé-pathologisé. Le duo-système néo-vaccin à ARN et ses co-variantes virales synchronisées n'apparait à beaucoup d'analystes critiques - et d'investisseurs enthousiastes ! - que comme la connexion expérimentale de deux phases de la grande socio-cybernétique électro-numérique et bio-numérique transhumaniste finale. C'est même « officiel... ! ». Toujours pas, plus de débat là-dessus !

Voilà. Ce bref exposé n'est pas une opinion personnelle débattable et n'appelle pas de réponse : en nier la validité c'est encore en confirmer les principes ! Le grand capital via ses mandataires n'a que le crédit qu'on lui accorde et le pouvoir criminel qu'on lui confère. Ceux qui refusent de le comprendre pour conclure à une action-réaction de praxis résistante collective, et « bio-logique » bien comprise, n'ont aucune importance, leurs maîtres, que nous, nous comprenons très bien, le comprennent pour eux, CQFD, c'est leur but ! Voir ces consenteurs poursuivre ici ou ailleurs un énième débat commenté et narcissique, entre esclaves « pour ou contre » je ne sais quoi, ne serait que gesticulations mécaniques cadavériques après leur décérébration collective consentie. Aucun intérêt ! Le pass existentiel ne passera pas. Le débat est clos.

Des millions de francophones qui ne sont pas des « objets connectés » le comprennent empiriquement, d'autre déjà subjectivement morts ne comprendront plus jamais. Tant pis !