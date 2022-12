Au secours ! Des femmes et des hommes vont mourir de froid !

@Chalot

Bonjour a vous

Je vais reprendre points par points vos éléments de language



« J’entends ici et là des commentateurs s’indigner parce que les migrants seraient mieux protégés que les nationaux ! ? »

Donc c’est quoi un SDF, c’est quelqu’un d’ICI donc de chez vous qui peut etre votre voisin, une connaissance etc qui est la sur le territoire nationale depuis des listes, donc d’apres vous ce type qui lui n’a pas 6000$ mais plotot -6000$ devrais lui passer soit apres soit etre classé pareil que le nouvel arrivant.

C’est votre position pas du tout la mienne, enfin pour ma part c’est mes enfants d’abord, ceux des autres bien ensuite.

Si chez vous cela est l’inverse et que vous détestez les votres au point de pire que tout les faire passer apres ou meme les placer sur le meme plan je plains vos enfants et votre femme, remarquez le coté sympa c’est por la femme, on se’en tape d’"autres puisque tout se vaut chez vous.



« Cette assertion est fausse et dénote un racisme latent. »

NOn vous confondez une nouvelle fois tout !!!

Vous savez ce qu’est le racisme Chalot ?

Non comme tous les gaochos vous n’ouvrez pas un dico et restez dans vos stéroéotypes, nous allons donc tous les deux ouvrir notre Larousse, vous etes d’accord je suppose

Larousse définition Racisme

1. Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelés « races » ; comportement inspiré par cette idéologie.

Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelés « races » ; comportement inspiré par cette idéologie. 2. Figuré, par exagération. Attitude d’hostilité systématique à l’égard d’une catégorie déterminée de personnes : Racisme anti-jeunes.

Donc apres avoir lu la definition ou voyez vous du racisme iciOu alors si preferer mes gamins à ceux des autres du bout du monde que je ne connais ni d’eve ni d’adams est du racisme, alors oui je suis pas un raciste mais un superraciste, et j’espere au passage que tous les parents sonts superacistes, car ceux qui ne le sonts pas qui n’aoiment pas leurs gamins on vois ce que ca donne (sigh)Ben le peuple Francais historique c’est pareil que le gamins et les parents c’est une hierachieSi vous pensez etre le don qui chotte de toute la planete assummez le et commencez par devenir sdf en donnant votre appartement au monde entier, comme l’abbé pierreHier j’ai rencontré un donneur de lecons, le type i a trois baraques, il faisais de la pub partout de son bon coeur , de faut acceuillir le monde entier, cette ordure car c’est une ordure, a laissé lui et sa lacheté des enfanrs et une dame au frois dans paris et ne s’est nullement proposé de l’aider meme tres temporairement..Alors ces grands coeursdu genre not in my home, ca va je con,nais ils me foutent la gerbe, je ne dis pas bien sur que voius etes come lui, loin de la mais il en existe bcp, genre l’autre de la FI qui donne des lecons mais qui baffe sa femme.Ca suffis c’est plus entendable ca en 2022 !





Je continue :



Les maraudes, comme moi, ne font pas de distinction entre les personnes en fonction de leurs origines réelles ou supposées.

Bienb sur c’est tt a votre honneur





« Ce sont des êtres humains en détresse, ils doivent être protégés et mis à l’abri. »

Bien sur qe ce sonts des etres humains quel est le sinistre abriuti qui oserai dire l’inverse, ou alors lui est raciste puisque vous cherchiez la vraie signification du mot racisme

Sauf que alors oui ils doivent etrent mis temporairement a l’abri mais ensuite raccompagnés de la ou ils sonts venus si leur statut n’est pas legal, comme dans tous les autres pays normaux au passage

Mon kif est que ce genre de figures dramatiques ne se produise plus ou de moins en moins, mais deviendra justement impossible si avec votre logique de placer tous sur le meme plan un local et un d’ailleurs, eh bien tous ceux d’ailleurs forcément viendrons, c’est évident pour avoir les memes droits que les locaux qui eux se sonts battus et se battent encore pour garder un peu d’humain et de social, et voyez vous chalot ce que je vous reproche, car nous discutons et debattons, c’est de ne jamais creuser le fond du probleme et d’etre dans le superficeilm, ou de poser des pansements sur le superficiel au lieu de s’attaquer a la racine du probleme

Qui fais venir ces gens et qui les exploitents, parce que sinon ils ne viendraient pas, vous savez tres bien qui c’est , les bobos et le grand patronnat, ne suis ni l’un ni l’autre comme de nombreux Francais d’ici, et quelque part a travers vos causes humanitaires vous oeuvrez pour eux

Le seul moyen est l’inverse de donner l’exemple et d’aider les autres peuples qui souhaitent s’emanciper de les aider a rester dans leurs biotopes, et denoncer ici les magouilles de ces associations négrieres qui surfent et exploitent cette misere

Je sais que vous n’enb etes pas mais crooyez moi cette univers est souvent exessivement nauseabond lordsqu’on gratte un peu





Allez bon Dimanche Chaot on est pas d’accord (et resolument) mais c’est pas grave, au moins vous semblez honnette c’est déja ca