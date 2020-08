AU SECOURS ! Le grand retour de l’obscurantisme

Le 15 Août, c’est la fête des moissons dans les sociétés agricoles méditerranéennes depuis le néolithique. C’est pas rien ! Or, les fêtes païennes liées au rythme des saisons (Noël, Pâques, Halloween), aux solstices, aux équinoxes, etc. ont traversé les religions solaires et animistes sans discontinuer jusqu’à aujourd’hui



Il existe plusieurs ressemblances entre la croyance que les catholiques appellent assomption et que les orthodoxes appellent dormition avec les mystères d’Eleusis, célébrés en l’honneur de la déesse Déméter dans la Grèce antique (la Cérès des Romains).

Dans la mythologie antique, la déesse des moissons avait, cessé de fertiliser la terre pour partir à la recherche de sa fille Coré, ce qui avait provoqué une importante famine. Un jour, elle était passée incognito par la cité d’Eleusis, où les habitants l’avaient bien accueillie. Pour les remercier de leur hospitalité, elle leur avait enseigné l’agriculture.

Par la suite, voilà t’y pas qu’elle aprend que Coré avait été enlevée par Hadès, et était détenue aux enfers .Elle en a parlé avec Zeus et ils ont convenu que Coré serait libre de rejoindre sa mère, mais devrait séjourner aux Enfers trois mois par an, sous le nom de Perséphone. Et au cours de ces trois mois, Déméter ne fertilisait plus la terre. C’était l’allégorie qui illustrait le passage de l’été à l’hiver.

Comme Déméter, Marie a pleuré la perte de son enfant, descendu aux Enfers et la tradition monastique impose un jeûne avant le 15 août, comme il y en avait un avant l’initiation aux mystères d’Eleusis. Les deux personnages partagent aussi les mêmes attributs de fertilité.

Le culte de Déméter a survécu jusqu’aux environs du VII° siècle, date à laquelle l’empereur byzantin Maurice a décidé de célébrer la dormition le 15 août. Son objectif était peut être de mettre en place un syncrétisme, assimilant le culte de Déméter à celui de Marie dont la disparition « miraculeuse » n’est mentionné ni dans la bible, ni dans les textes des premiers siècles.

Le summum a été atteint chez nous par Napoléon I° qui a décidé en 1806 que le 15 août était sa date de naissance et qu’à cette date serait célébrée la Saint Napoléon (un bienheureux inconnu au paradis).

Mais ce qui est le plus rigolo dans tout ça, c’est que dans notre république, cette fête religieuse soit un jour férié en pleine période de congés payés (comme au Luxembourg, en Italie, en Espagne et en Belgique, pays catholiques), et que le 15 Aout, comme par hasard, ait été le jour de la fête nationale en France de 1638 à 1880. Les protestants, eux, ne reconnaissent pas l’assomption, refusant de faire de la Marie l’égale de Dieu. Ils la considèrent comme un personnage secondaire très peu cité dans la bible. En Allemagne, Grande-Bretagne et pays scandinaves le 15 Aout est un jour comme les autres.

La séparation de l’église et de l’état n’est pas achevée, on dirait.